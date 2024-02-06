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Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов
Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов
Аэропорт Сочи начинает принимать и отправлять рейсы, которые были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:55
2024-02-06T09:55
сочи
аэропорт
погода
краснодарский край
кубань
транспорт
адлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи начинает принимать и отправлять рейсы, которые были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.По информации пресс-службы, начиная с полуночи аэропорт Сочи начал принимать рейсы, ожидавшие на запасных аэродромах. 8 рейсов отправлены в города назначения, еще 11 бортов ожидают вылет."Аэропорт и авиакомпании делают все возможное, чтобы максимально быстро отправить пассажиров в города назначения, - говорится в сообщении пресс-службы. - Возможно наложение в обслуживании задержанных рейсов и прибывающих по расписанию".Пассажиров просят с пониманием отнестись к возможному увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов ввиду повышенной нагрузки на аэропорт.Накануне в аэропорту Сочи из-за непогоды вылеты были задержаны на несколько часов. Самолеты ушли на запасные аэродромы.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается штормСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогнозНепогода остановила катера и паром в Севастополе
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сочи, аэропорт, погода, краснодарский край, кубань, транспорт, адлер
Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов

Аэропорт Сочи восстанавливает работу после задержки рейсов из-за непогоды

09:55 06.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи начинает принимать и отправлять рейсы, которые были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"По данным на 9:30 утра уже 29 рейсов прибыли с запасных аэродромов, и еще 9 мы ожидаем в течение ближайших 3 часов", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
По информации пресс-службы, начиная с полуночи аэропорт Сочи начал принимать рейсы, ожидавшие на запасных аэродромах. 8 рейсов отправлены в города назначения, еще 11 бортов ожидают вылет.
"Аэропорт и авиакомпании делают все возможное, чтобы максимально быстро отправить пассажиров в города назначения, - говорится в сообщении пресс-службы. - Возможно наложение в обслуживании задержанных рейсов и прибывающих по расписанию".
Пассажиров просят с пониманием отнестись к возможному увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов ввиду повышенной нагрузки на аэропорт.
Накануне в аэропорту Сочи из-за непогоды вылеты были задержаны на несколько часов. Самолеты ушли на запасные аэродромы.
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СочиАэропортПогодаКраснодарский крайКубаньТранспортАдлер
 
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