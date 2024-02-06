https://crimea.ria.ru/20240206/kak-rabotaet-aeroport-sochi-posle-nepogody-i-zaderzhki-reysov-1134715371.html

Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов

Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов

Аэропорт Сочи начинает принимать и отправлять рейсы, которые были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T09:55

2024-02-06T09:55

2024-02-06T09:55

сочи

аэропорт

погода

краснодарский край

кубань

транспорт

адлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи начинает принимать и отправлять рейсы, которые были задержаны из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.По информации пресс-службы, начиная с полуночи аэропорт Сочи начал принимать рейсы, ожидавшие на запасных аэродромах. 8 рейсов отправлены в города назначения, еще 11 бортов ожидают вылет."Аэропорт и авиакомпании делают все возможное, чтобы максимально быстро отправить пассажиров в города назначения, - говорится в сообщении пресс-службы. - Возможно наложение в обслуживании задержанных рейсов и прибывающих по расписанию".Пассажиров просят с пониманием отнестись к возможному увеличенному времени ожидания при обслуживании рейсов ввиду повышенной нагрузки на аэропорт.Накануне в аэропорту Сочи из-за непогоды вылеты были задержаны на несколько часов. Самолеты ушли на запасные аэродромы.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается штормСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогнозНепогода остановила катера и паром в Севастополе

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сочи

краснодарский край

кубань

адлер

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сочи, аэропорт, погода, краснодарский край, кубань, транспорт, адлер