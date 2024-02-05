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Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды
Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды
В аэропорту Сочи задерживаются вылеты из-за непогоды. По данным онлайн-табло аэропорта, все рейсы задержаны на несколько часов. Соблюдение прав пассажиров на... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T18:28
2024-02-05T18:28
2024-02-05T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задерживаются вылеты из-за непогоды. По данным онлайн-табло аэропорта, все рейсы задержаны на несколько часов. Соблюдение прав пассажиров на контроле у прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По информации прокуратуры, в аэропорту находится Сочинский транспортный прокурор для контроля исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров."Также работниками транспортных прокуратур контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты, следовавшие в Сочи", - уточняют в ведомстве.По информации аэропорта Сочи, усилены все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов."Обращаем внимание, что пассажирам, которые опаздывают из-за ситуации на железной дороге, просьба обращаться к авиаперевозчикам для переоформления билетов в соответствии с тарифами и правилами авиакомпаний", - говорится в сообщении Telegram-канала аэропорта.Из-за непогоды в Лазаревском районе Сочи на железнодорожные пути сошел оползень. В результате, 18 пассажирских составов задержаны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережьеВ горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известноТрехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
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сочи, аэропорт, штормовое предупреждение, новости, транспорт, кубань, краснодарский край
Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды
В аэропорту Сочи из-за непогоды задерживаются все рейсы
18:28 05.02.2024 (обновлено: 18:31 05.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задерживаются вылеты из-за непогоды. По данным онлайн-табло аэропорта, все рейсы задержаны на несколько часов. Соблюдение прав пассажиров на контроле у прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"В международном аэропорту Сочи задерживаются вылеты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ряд воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками вылетов авиарейсов", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в аэропорту находится Сочинский транспортный прокурор для контроля исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров.
"Также работниками транспортных прокуратур контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты, следовавшие в Сочи", - уточняют в ведомстве.
По информации аэропорта Сочи, усилены все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов.
"Обращаем внимание, что пассажирам, которые опаздывают из-за ситуации на железной дороге, просьба обращаться к авиаперевозчикам для переоформления билетов в соответствии с тарифами и правилами авиакомпаний", - говорится в сообщении Telegram-канала аэропорта.
Из-за непогоды в Лазаревском районе Сочи на железнодорожные пути сошел оползень. В результате, 18 пассажирских составов задержаны
. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.
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