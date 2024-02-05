https://crimea.ria.ru/20240205/vse-reysy-v-aeroportu-sochi-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody-1134705336.html

Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды

Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды

В аэропорту Сочи задерживаются вылеты из-за непогоды. По данным онлайн-табло аэропорта, все рейсы задержаны на несколько часов. Соблюдение прав пассажиров на... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T18:28

2024-02-05T18:28

2024-02-05T18:31

сочи

аэропорт

штормовое предупреждение

новости

транспорт

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи задерживаются вылеты из-за непогоды. По данным онлайн-табло аэропорта, все рейсы задержаны на несколько часов. Соблюдение прав пассажиров на контроле у прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По информации прокуратуры, в аэропорту находится Сочинский транспортный прокурор для контроля исполнения законодательства о соблюдении прав пассажиров."Также работниками транспортных прокуратур контролируется соблюдение прав пассажиров в аэропортах, где приземлились самолеты, следовавшие в Сочи", - уточняют в ведомстве.По информации аэропорта Сочи, усилены все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов."Обращаем внимание, что пассажирам, которые опаздывают из-за ситуации на железной дороге, просьба обращаться к авиаперевозчикам для переоформления билетов в соответствии с тарифами и правилами авиакомпаний", - говорится в сообщении Telegram-канала аэропорта.Из-за непогоды в Лазаревском районе Сочи на железнодорожные пути сошел оползень. В результате, 18 пассажирских составов задержаны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережьеВ горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известноТрехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, штормовое предупреждение, новости, транспорт, кубань, краснодарский край