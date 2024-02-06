https://crimea.ria.ru/20240206/poezd-adler---simferopol-otpravilsya-iz-tuapse-s-opozdanie-na-dva-chasa-1134742175.html

Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа

Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа

Поезд Адлер - Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T19:37

2024-02-06T19:37

2024-02-06T19:39

симферополь

туапсе

поезд "таврия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Поезд Адлер - Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два часа. Состав нагонит график в пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В компании ранее сообщали, что в связи с работами на перегоне Дагомыс – Лоо поезд будет отправляться из Туапсе. Расписание автобусов, которыми пассажиров доставляли до места назначения, было опубликовано заранее.Этим составом едут в Крым и пассажиры, которые приобрели билеты из Адлера, Хосты и Сочи. Их доставили в Туапсе автобусами."Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь – Адлер", - уточняют в пресс-службе.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.Утром шестого февраля пути были полностью расчищены, железнодорожники приступили к ремонтным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползняЗадержанные из-за селя поезда на Кубани входят в графикПассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, туапсе, поезд "таврия", поезд, краснодарский край, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости, стихия, логистика, расписание поездов