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Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
Поезд Адлер - Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T19:37
2024-02-06T19:39
симферополь
туапсе
поезд "таврия"
поезд
краснодарский край
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
новости
стихия
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Поезд Адлер - Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два часа. Состав нагонит график в пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В компании ранее сообщали, что в связи с работами на перегоне Дагомыс – Лоо поезд будет отправляться из Туапсе. Расписание автобусов, которыми пассажиров доставляли до места назначения, было опубликовано заранее.Этим составом едут в Крым и пассажиры, которые приобрели билеты из Адлера, Хосты и Сочи. Их доставили в Туапсе автобусами."Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь – Адлер", - уточняют в пресс-службе.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.Утром шестого февраля пути были полностью расчищены, железнодорожники приступили к ремонтным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползняЗадержанные из-за селя поезда на Кубани входят в графикПассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы
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симферополь, туапсе, поезд "таврия", поезд, краснодарский край, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости, стихия, логистика, расписание поездов
Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа

Поезд из Туапсе отправился в Симферополь и нагонит отставание от графика в пути

19:37 06.02.2024 (обновлено: 19:39 06.02.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Поезд Адлер - Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два часа. Состав нагонит график в пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
В компании ранее сообщали, что в связи с работами на перегоне Дагомыс – Лоо поезд будет отправляться из Туапсе. Расписание автобусов, которыми пассажиров доставляли до места назначения, было опубликовано заранее.
"Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", - информирует Telegram-канал компании-перевозчика.
Этим составом едут в Крым и пассажиры, которые приобрели билеты из Адлера, Хосты и Сочи. Их доставили в Туапсе автобусами.
"Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь – Адлер", - уточняют в пресс-службе.
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
Утром шестого февраля пути были полностью расчищены, железнодорожники приступили к ремонтным работам.
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СимферопольТуапсеПоезд "Таврия"ПоездКраснодарский крайЖелезные дороги КрымаГранд Сервис ЭкспрессНовостиСтихияЛогистикаРасписание поездов
 
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