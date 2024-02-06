Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
Поезд из Туапсе отправился в Симферополь и нагонит отставание от графика в пути
19:37 06.02.2024 (обновлено: 19:39 06.02.2024)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Поезд Адлер - Симферополь, задержанный в связи с ликвидацией последствий схода селевого потока на железнодорожные пути, отправился из Туапсе с опозданием на два часа. Состав нагонит график в пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
В компании ранее сообщали, что в связи с работами на перегоне Дагомыс – Лоо поезд будет отправляться из Туапсе. Расписание автобусов, которыми пассажиров доставляли до места назначения, было опубликовано заранее.
"Поезд №316 Адлер – Симферополь отправился из Туапсе в 18.49, отставание от графика составляет более двух часов. Поезд будет нагонять график в пути", - информирует Telegram-канал компании-перевозчика.
Этим составом едут в Крым и пассажиры, которые приобрели билеты из Адлера, Хосты и Сочи. Их доставили в Туапсе автобусами.
"Таким же образом утром были доставлены от станции Туапсе пассажиры поезда №315/316 Симферополь – Адлер", - уточняют в пресс-службе.
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
Утром шестого февраля пути были полностью расчищены, железнодорожники приступили к ремонтным работам.
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