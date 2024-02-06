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Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы
Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы
Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо пассажиров поезда Адлер – Симферополь пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T10:39
2024-02-06T10:39
2024-02-06T10:39
сочи
железная дорога
происшествия
оползень
поезд
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адлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо пассажиров поезда Адлер – Симферополь пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Сегодня пассажиры поезда №316 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера в 13.28, в связи с перекрытым участком пути будут доставлены до Туапсе автобусами", - говорится в сообщении."Пассажиры поезда №315/316 Симферополь – Адлер сегодня также были доставлены от Туапсе по своему маршруту автобусами", - добавили в компании.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.К утру 6 февраля участок железной дороги со стороны моря полностью очистили, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсовСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз
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сочи, железная дорога, происшествия, оползень, поезд, гранд сервис экспресс, адлер, симферополь, логистика, новости, краснодарский край
Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы
Пассажиров поезда Адлер - Симферополь пересадят на автобусы до Туапсе – перевозчик