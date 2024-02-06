https://crimea.ria.ru/20240206/passazhirov-poezda-adler-simferopol-peresadyat-na-avtobusy-1134716974.html

Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы

Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Пассажиров поезда Адлер-Симферополь пересадят на автобусы

Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо пассажиров поезда Адлер – Симферополь пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T10:39

2024-02-06T10:39

2024-02-06T10:39

сочи

железная дорога

происшествия

оползень

поезд

гранд сервис экспресс

адлер

симферополь

логистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо пассажиров поезда Адлер – Симферополь пересадят на автобусы до Туапсе, откуда отправят поездами до мест назначения. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Сегодня пассажиры поезда №316 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера в 13.28, в связи с перекрытым участком пути будут доставлены до Туапсе автобусами", - говорится в сообщении."Пассажиры поезда №315/316 Симферополь – Адлер сегодня также были доставлены от Туапсе по своему маршруту автобусами", - добавили в компании.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 11 часов вечера, движение поездов на участке Туапсе — Адлер приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.К утру 6 февраля участок железной дороги со стороны моря полностью очистили, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсовСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз

https://crimea.ria.ru/20240206/upavshie-derevya-perekryli-dvizhenie-na-avtodoroge-yaltasevastopol-1134714081.html

сочи

адлер

симферополь

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, железная дорога, происшествия, оползень, поезд, гранд сервис экспресс, адлер, симферополь, логистика, новости, краснодарский край