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Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня

Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня

Из-за подвижки грунта режим ЧС вводят в одном из районов Сочи, есть угроза жилым домам. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T14:51

2024-02-06T14:51

2024-02-06T14:56

сочи

режим чс

оползень

погода

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новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Из-за подвижки грунта режим ЧС вводят в одном из районов Сочи, есть угроза жилым домам. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.По поручению Копайгородского проводится экспертиза склона и домовладений. Жителям на это время предложено направиться в пункты временного размещения."По результатам экспертизы примем технические решения по ликвидации последствий, определим порядок выплаты компенсаций. Поможем с оформлением документов, окажем всю необходимую поддержку", - уточнил глава Сочи.Имущество граждан сейчас находится под охраной сотрудников УВД.В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение.Вечером 4 февраля из-за сильных осадков на пути в Лазаревском районе Сочи сошел сель, движение поездов на участке Туапсе — Адлер пришлось остановить, пассажиров пересадили на автобусы.По прогнозам синоптиков, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром - сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. На побережье ночью и утром 6 февраля прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер снес кровлю школы на КубаниСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогнозКак работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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