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Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня
Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня
Из-за подвижки грунта режим ЧС вводят в одном из районов Сочи, есть угроза жилым домам. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T14:51
2024-02-06T14:56
сочи
режим чс
оползень
погода
штормовое предупреждение
алексей копайгородский
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Из-за подвижки грунта режим ЧС вводят в одном из районов Сочи, есть угроза жилым домам. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.По поручению Копайгородского проводится экспертиза склона и домовладений. Жителям на это время предложено направиться в пункты временного размещения."По результатам экспертизы примем технические решения по ликвидации последствий, определим порядок выплаты компенсаций. Поможем с оформлением документов, окажем всю необходимую поддержку", - уточнил глава Сочи.Имущество граждан сейчас находится под охраной сотрудников УВД.В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение.Вечером 4 февраля из-за сильных осадков на пути в Лазаревском районе Сочи сошел сель, движение поездов на участке Туапсе — Адлер пришлось остановить, пассажиров пересадили на автобусы.По прогнозам синоптиков, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром - сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. На побережье ночью и утром 6 февраля прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер снес кровлю школы на КубаниСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогнозКак работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсов
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сочи, режим чс, оползень, погода, штормовое предупреждение, алексей копайгородский, новости, краснодарский край
Режим ЧС вводят в Сочи из-за угрозы оползня

Режим ЧС вводят в одном из районов Сочи из-за угрозы оползня для частных домов

14:51 06.02.2024 (обновлено: 14:56 06.02.2024)
 
© Telegram Алексей КопайгородскийВ селе Волковка Лазаревского района Сочи ввели режим ЧС из-за подвижки грунта
В селе Волковка Лазаревского района Сочи ввели режим ЧС из-за подвижки грунта
© Telegram Алексей Копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Из-за подвижки грунта режим ЧС вводят в одном из районов Сочи, есть угроза жилым домам. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

"В селе Волковка локально вводим режим ЧС муниципального характера. Ночью обильные осадки вызвали подвижку грунта в близлежащем лесном массиве. Есть угроза для 11 частных домов", - написал он в своем Telegram-канале.

По поручению Копайгородского проводится экспертиза склона и домовладений. Жителям на это время предложено направиться в пункты временного размещения.
"По результатам экспертизы примем технические решения по ликвидации последствий, определим порядок выплаты компенсаций. Поможем с оформлением документов, окажем всю необходимую поддержку", - уточнил глава Сочи.
Имущество граждан сейчас находится под охраной сотрудников УВД.
В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение.
Вечером 4 февраля из-за сильных осадков на пути в Лазаревском районе Сочи сошел сель, движение поездов на участке Туапсе — Адлер пришлось остановить, пассажиров пересадили на автобусы.
По прогнозам синоптиков, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром - сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. На побережье ночью и утром 6 февраля прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.
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