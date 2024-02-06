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Ураганный ветер снес кровлю школы на Кубани
Ураганный ветер снес кровлю школы на Кубани - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Ураганный ветер снес кровлю школы на Кубани
Сильный ветер снес часть кровли над школой в Харьковском хуторе Лабинского района Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный глава Владимир... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T13:55
2024-02-06T13:55
2024-02-06T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер снес часть кровли над школой в Харьковском хуторе Лабинского района Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный глава Владимир Забураев.По его словам, учреждение посещают более 60 учащихся и воспитанников детского сада - никто из детей и сотрудников не пострадал, однако ученый процесс пока приостановлен.Кроме того, по данным главы муниципалитета, сильный ветер повредил кровлю многоквартирного дома на улице Калинина в Лабинске, ремонт которой проводила управляющая компания. Также часть абонентов осталась без водоснабжения в результате падения водонапорной башни в станице Вознесенской. Коммунальщики принимают меры по устранению последствий непогоды.В ночь на 6 февраля в Крыму также бушевала непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. Читайте также на РИА Новости Крым:Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз Штормовой ветер на юге Крыма: спасатели предупредили об опасностиСель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно
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краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости, происшествия, школа
Ураганный ветер снес кровлю школы на Кубани
Сильный ветер повредил крышу школы в Лабинском районе Кубани - местные власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер снес часть кровли над школой в Харьковском хуторе Лабинского района Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный глава Владимир Забураев.
"От стихии пострадала средняя школа №31, в которой находятся также помещения детского сада. Общая площадь кровли составляет 1700 квадратных метров, объем повреждения - 300 "квадратов", - написал Забураев.
По его словам, учреждение посещают более 60 учащихся и воспитанников детского сада - никто из детей и сотрудников не пострадал, однако ученый процесс пока приостановлен.
Кроме того, по данным главы муниципалитета, сильный ветер повредил кровлю многоквартирного дома на улице Калинина в Лабинске, ремонт которой проводила управляющая компания. Также часть абонентов осталась без водоснабжения в результате падения водонапорной башни в станице Вознесенской. Коммунальщики принимают меры по устранению последствий непогоды.
В ночь на 6 февраля в Крыму также бушевала непогода
, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу.
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