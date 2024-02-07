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Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько
м. Россия просит выдать ей бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, соответствующий запрос на экстрадицию был передан в компетентные органы Канады. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T07:39
2024-02-07T07:39
канада
ярослав гунько
россия
энтони рота
джастин трюдо
владимир зеленский (президент украины)
политика
владимир путин (политик)
новости
вторая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Россия просит выдать ей бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, соответствующий запрос на экстрадицию был передан в компетентные органы Канады. Об этом сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.Как отметил глава российской дипмиссии, чтобы сформировать запрос, потребовался целый пакет документов.Власти Канады ответили, что готовы рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил собеседник агентства. По его словам, несмотря на высказанную готовность отреагировать на запрос, "ответа от минюста и других ведомств пока нет". Также Степанов подчеркнул, что у канадских властей не получится "замотать сюжет", как бы ни старался либеральный кабмин "заархивировать вселенский позор".Напомним, в октябре прошлого года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал поручение проработать с правоохранительными органами РФ и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который бился за независимость Украины "против русских". Он также назвал Гунько "украинским и канадским героем".Зал поприветствовал пенсионера овациями, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.Однако, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая противостояла Красной армии, и, к тому же, была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, разразился скандал.Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственностьза произошедшее, извинился и позднее подал в отставку.Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.Читайте также на РИА Новости Крым:Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к ЗеленскомуВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему
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канада, ярослав гунько, россия, энтони рота , джастин трюдо, владимир зеленский (президент украины), политика, владимир путин (политик), новости, вторая мировая война
Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько

Россия отправила Канаде запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Гунько

07:39 07.02.2024
 
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsЯрослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Россия просит выдать ей бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, соответствующий запрос на экстрадицию был передан в компетентные органы Канады. Об этом сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.
"Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы", - сказал он в интервью РИА Новости.
Как отметил глава российской дипмиссии, чтобы сформировать запрос, потребовался целый пакет документов.
Власти Канады ответили, что готовы рассмотреть возможность экстрадиции Гунько в Россию, добавил собеседник агентства. По его словам, несмотря на высказанную готовность отреагировать на запрос, "ответа от минюста и других ведомств пока нет". Также Степанов подчеркнул, что у канадских властей не получится "замотать сюжет", как бы ни старался либеральный кабмин "заархивировать вселенский позор".
Напомним, в октябре прошлого года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал поручение проработать с правоохранительными органами РФ и Беларуси обращение на экстрадицию из Канады военного преступника, военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько.
22 сентября на заседание парламента Канады по случаю визита украинского президента Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Гунько. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который бился за независимость Украины "против русских". Он также назвал Гунько "украинским и канадским героем".
Зал поприветствовал пенсионера овациями, в числе аплодирующих были канадский премьер Джастин Трюдо и чета Зеленских.
Однако, когда выяснилось, что Гунько воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая противостояла Красной армии, и, к тому же, была известна зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, разразился скандал.
Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственностьза произошедшее, извинился и позднее подал в отставку.
Президент России Владимир Путин назвал отвратительным чествование нациста Гунько в канадском парламенте. По его словам, если покинувший пост Энтони Рота не знает про Гитлера, который в годы Второй мировой войны сражался против России, то он идиот, а если знает, но все равно пригласил в парламент эсэсовца, то он – негодяй.
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КанадаЯрослав ГунькоРоссияЭнтони РотаДжастин ТрюдоВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаВладимир Путин (политик)НовостиВторая мировая война
 
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