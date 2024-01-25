https://crimea.ria.ru/20240125/glavnoe-za-den-25-yanvarya-1134466854.html

Главное за день: 25 января

Главное за день: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Главное за день: 25 января

Пожар в Туапсе на территории нефтеперерабатывающего завода, трагедия в Новотроицке Оренбургской области – два человека погибли при обрушении здания насосной... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T23:15

2024-01-25T23:15

2024-01-25T23:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Пожар в Туапсе на территории нефтеперерабатывающего завода, трагедия в Новотроицке Оренбургской области – два человека погибли при обрушении здания насосной станции. Следком возбудил дело о теракте по факту крушения ИЛ-76 в Белгородской области. Суд приговорил обвиняемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы, а Турция выдала России подозреваемого в мошенничестве на сумму 272 миллиона рублей. Российские войска в зоне спецоперации продвинулись вперед на Донецком направлении, ВСУ понесли значительные потери.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На территории НПЗ в Туапсе произошел пожарПо информации главы Туапсинского района Сергея Бойко, на заводе загорелась вакуумная установка. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.В 04:53 пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.В Новотроицке рухнуло здание насосной станции – погибли два человекаДва человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Денис Меньшиков, подводя итоги трагедии.Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Как первоначально сообщали в МЧС, в результате трагедии пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Еще семеро могли находиться под завалами. На месте работали 77 спасателей, включая психолога МЧС России и 22 единицы техники. Позже стало известно, что из-под обломков был извлечен человек, не подающий признаков жизни, и еще трое пострадавших переданы врачам.Следком России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолета ИЛ-76Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины, сообщают в ведомстве."В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы".Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации Минобороны РФ, в среду около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.Обвиняемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободыЗападный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, ей назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, а также суд обязал Трепову* выплатить 16,5 млн рублей компенсации пострадавшим от теракта.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова*, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Ей предъявили обвинение в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов.*Внесена в реестр террористов и экстремистовТурция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублейРоссиянин, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, депортирован из Турции и задержан в московском аэропорту Внуково. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сегодня в Москве на территории аэропорта Внуково им. А. Н. Туполева сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и Линейного отдела МВД России в аэропорту был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин", – цитирует Волк Telegram-канал МВД России.По версии следствия, подозреваемый виновен в присвоении средств ПАО "Россети". Он находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов.Успехи российской армии и потери ВСУ за суткиПодразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. За сутки на Донецком направлении потери врага превысили 300 человек, кроме того, были уничтожены четыре танка ВСУ, четыре боевых бронированных машины и семь автомобилей.Потери противника за сутки составили свыше 900 человек и несколько десятков единиц боевой техники.*Внесена в реестр террористов и экстремистов

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https://crimea.ria.ru/20240125/zhenschina-pogibla-pri-atake-kvadrokoptera-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1134464714.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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