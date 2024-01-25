https://crimea.ria.ru/20240125/pozhar-v-tuapse-polnostyu-likvidirovan-1134443643.html

Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован

Пожар, вспыхнувший в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 25 января полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T07:15

2024-01-25T07:15

2024-01-25T07:21

туапсе

пожар

происшествия

краснодарский край

сочи

новости

кубань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Пожар, вспыхнувший в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 25 января полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявили в Росавиации.Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод."В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал мэр Туапсе Алексей Копайгородский в соцсетях.

https://crimea.ria.ru/20240125/nochnoy-pozhar-na-neftebaze-v-tuapse---chto-izvestno-1134442851.html

туапсе

краснодарский край

сочи

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, пожар, происшествия, краснодарский край, сочи, новости, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)