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Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован
Пожар, вспыхнувший в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 25 января полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Пожар, вспыхнувший в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 25 января полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявили в Росавиации.Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод."В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал мэр Туапсе Алексей Копайгородский в соцсетях.
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туапсе, пожар, происшествия, краснодарский край, сочи, новости, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен
07:15 25.01.2024 (обновлено: 07:21 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Пожар, вспыхнувший в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе в ночь на 25 января полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В 04.53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявили в Росавиации.
Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.
"В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал мэр Туапсе Алексей Копайгородский в соцсетях.