https://crimea.ria.ru/20240125/trepovu-prigovorili-k-27-godam-kolonii-po-delu-o-gibeli-tatarskogo-1134456113.html
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского
Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T15:02
2024-01-25T15:02
2024-01-25T15:17
приговор
дарья трепова
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
теракт
суд
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f532e6fedf2143ee666d7449eb5780ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова*, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Ей предъявили обвинение в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов. Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.Обвинение требовало приговорить обвиняемую к 28 годам лишения свободы.Трепова* признала вину только в использовании поддельного водительского удостоверения. В последнем слове она заявила, что у нее "не было ненависти" к Владлену Татарскому и она "не желала ему смерти".Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхМИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге*Внесена в реестр террористов и экстремистов
россия
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134456206_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_84d46e37ccfd8fd1a88254e4704a5259.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, дарья трепова, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, теракт, суд, россия, санкт-петербург
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского
Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о гибели Владлена Татарского
15:02 25.01.2024 (обновлено: 15:17 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.
"Трепову* признать виновной… и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова*, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Ей предъявили обвинение в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов.
Позже ФСБ сообщала
, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.
Обвинение требовало приговорить обвиняемую к 28 годам лишения свободы.
Трепова* признала вину только в использовании поддельного водительского удостоверения. В последнем слове она заявила, что у нее "не было ненависти" к Владлену Татарскому и она "не желала ему смерти".
Читайте также на РИА Новости Крым:
*Внесена в реестр террористов и экстремистов