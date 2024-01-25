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Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского
Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T15:02
2024-01-25T15:17
приговор
дарья трепова
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
теракт
суд
россия
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова*, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Ей предъявили обвинение в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов. Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.Обвинение требовало приговорить обвиняемую к 28 годам лишения свободы.Трепова* признала вину только в использовании поддельного водительского удостоверения. В последнем слове она заявила, что у нее "не было ненависти" к Владлену Татарскому и она "не желала ему смерти".Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхМИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге*Внесена в реестр террористов и экстремистов
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приговор, дарья трепова, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, теракт, суд, россия, санкт-петербург
Трепову* приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели Татарского

Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии по делу о гибели Владлена Татарского

15:02 25.01.2024 (обновлено: 15:17 25.01.2024)
 
© РИА НовостиДарья Трепова
Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает РИА Новости.
"Трепову* признать виновной… и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова*, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Ей предъявили обвинение в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов.
Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.
Обвинение требовало приговорить обвиняемую к 28 годам лишения свободы.
Трепова* признала вину только в использовании поддельного водительского удостоверения. В последнем слове она заявила, что у нее "не было ненависти" к Владлену Татарскому и она "не желала ему смерти".
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ПриговорДарья ТреповаВзрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойТерактСудРоссияСанкт-Петербург
 
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