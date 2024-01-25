https://crimea.ria.ru/20240125/sud-obyazal-trepovu-zaplatit-165-mln-rubley-poterpevshim-pri-terakte-1134458721.html

Суд обязал Трепову* заплатить 16,5 млн рублей потерпевшим при теракте

Суд обязал Трепову* заплатить 16,5 млн рублей потерпевшим при теракте - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Суд обязал Трепову* заплатить 16,5 млн рублей потерпевшим при теракте

Суд полностью удовлетворил иски пострадавших к Дарье Треповой* на 16,5 млн рублей по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин)... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T16:55

2024-01-25T16:55

2024-01-25T16:59

приговор

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Суд полностью удовлетворил иски пострадавших к Дарье Треповой* на 16,5 млн рублей по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.В четверг Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил Трепову* к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова*, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Ей предъявили обвинение в терроризме, хранении взрывчатки и подделке документов.Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта – член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.Обвинение требовало приговорить обвиняемую к 28 годам лишения свободы.Трепова* признала вину только в использовании поддельного водительского удостоверения. В последнем слове она заявила, что у нее "не было ненависти" к Владлену Татарскому и она "не желала ему смерти".Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины - ФСБЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхМИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге*Внесена в реестр террористов и экстремистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, теракт, суд, санкт-петербург, россия, новости