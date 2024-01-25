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Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге
Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге
Специалисты МЧС России работают на месте обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Из-под завалов извлечен пострадавший без признаков... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T11:48
2024-01-25T11:48
2024-01-25T11:49
оренбургская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Специалисты МЧС России работают на месте обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Из-под завалов извлечен пострадавший без признаков жизни.По данным спасателей, предварительно, под обломками находятся 6 человек.На месте работают 77 специалистов, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле.
https://crimea.ria.ru/20240125/zdanie-nasosnoy-stantsii-rukhnulo-v-orenburzhe--pod-zavalami-ostayutsya-lyudi-1134446328.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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оренбургская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия
Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге
Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов насосной станции под Оренбургом
11:48 25.01.2024 (обновлено: 11:49 25.01.2024)