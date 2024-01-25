https://crimea.ria.ru/20240125/postradavshego-bez-priznakov-zhizni-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-orenburge-1134451586.html

Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге

Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге

Специалисты МЧС России работают на месте обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Из-под завалов извлечен пострадавший без признаков... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T11:48

2024-01-25T11:48

2024-01-25T11:49

оренбургская область

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Специалисты МЧС России работают на месте обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Из-под завалов извлечен пострадавший без признаков жизни.По данным спасателей, предварительно, под обломками находятся 6 человек.На месте работают 77 специалистов, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ситуация находится на контроле.

https://crimea.ria.ru/20240125/zdanie-nasosnoy-stantsii-rukhnulo-v-orenburzhe--pod-zavalami-ostayutsya-lyudi-1134446328.html

оренбургская область

россия

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2024

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оренбургская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия