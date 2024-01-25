Рейтинг@Mail.ru
ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240125/chp-na-nasosnoy-stantsii-v-novotroitske-pogibli-dva-cheloveka-1134463241.html
ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека
ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека - РИА Новости Крым, 25.01.2024
ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека
Два человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T19:53
2024-01-25T19:54
оренбургская область
происшествия
общество
новости
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134463089_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_81358b7e0293117d6a461b0f8560743b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Денис Меньшиков.Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По данным губернатор региона Дениса Паслера, в момент обрушения в здании находились 12 человек. При ликвидации последствий ЧП 10 из них были спасены, трое госпитализированы. В результате инцидента один человек скончался в больнице от ожогов, еще один мужчина оставался под завалами, он не подавал признаков жизни.Как первоначально сообщали в МЧС, в результате трагедии пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Еще семеро могли находиться под завалами. На месте работали 77 спасателей, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.Позже стало известно, что из-под обломков был извлечен человек, не подающий признаков жизни, и еще трое пострадавших переданы врачам. По предварительным данным, под завалами по состоянию на 11:48 оставались еще шестеро.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в ОренбургеРебенка насмерть завалило снегом с крыши в Калужской областиВ Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
оренбургская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134463089_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f1b9369d64098a61fb554c2f58ff1fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбургская область, происшествия, общество, новости, режим чс
ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека

В результате обрушения насосной станции в Оренбургской области погибли два человека

19:53 25.01.2024 (обновлено: 19:54 25.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Новотроицка Дениса МеньшиковаНа месте обрушения на насосно-фекальной станции в Новотроицке
На месте обрушения на насосно-фекальной станции в Новотроицке
© Telegram-канал главы администрации Новотроицка Дениса Меньшикова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Денис Меньшиков.
Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
"Эта авария унесла жизнь двух человек. Семьям погибшим будет оказана всесторонняя помощь. Пять пострадавших, с ранениями средней тяжести, доставлены в медицинское учреждение Орска. Им оказывается квалифицированная помощь по всем направлениям", - написал он.
По данным губернатор региона Дениса Паслера, в момент обрушения в здании находились 12 человек. При ликвидации последствий ЧП 10 из них были спасены, трое госпитализированы. В результате инцидента один человек скончался в больнице от ожогов, еще один мужчина оставался под завалами, он не подавал признаков жизни.
Как первоначально сообщали в МЧС, в результате трагедии пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Еще семеро могли находиться под завалами. На месте работали 77 спасателей, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.
Позже стало известно, что из-под обломков был извлечен человек, не подающий признаков жизни, и еще трое пострадавших переданы врачам. По предварительным данным, под завалами по состоянию на 11:48 оставались еще шестеро.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в Оренбурге
Ребенка насмерть завалило снегом с крыши в Калужской области
В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
 
Оренбургская областьПроисшествияОбществоНовостиРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:24Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек
21:19Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
21:07Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области
20:54В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета
20:32Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области
20:16После крушения ИЛ-76 возбуждено дело о теракте
19:53ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека
19:19Суровые выходные на Кубани: дождь, снег, град, гроза и сильный ветер
19:01Проезд по Симферопольскому шоссе в Феодосии открыт
18:49Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
18:27Сражался, как истинный патриот: в Алуште проводили героя СВО Ожиганова
18:14Кому передать помещение Севастопольского аквариума решат на торгах
17:58Опрос: российские студенты хотят стать финансово независимыми в 21 год
17:51В Севастополе простились с погибшим в ЛНР добровольцем Алексеем Чумаковым
17:41На Севастополь движется накатная волна: морской транспорт останавливают
17:17Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 миллиона рублей
16:55Суд обязал Трепову* заплатить 16,5 млн рублей потерпевшим при теракте
16:27В Татьянин день РНКБ рассказал о финансовом поведении молодежи
16:18Путин объявил о повышении стипендий президента и правительства
15:50Севастополь готовится к возможным подтоплениям
Лента новостейМолния