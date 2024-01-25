https://crimea.ria.ru/20240125/chp-na-nasosnoy-stantsii-v-novotroitske-pogibli-dva-cheloveka-1134463241.html

ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека

ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека - РИА Новости Крым, 25.01.2024

ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека

Два человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T19:53

2024-01-25T19:53

2024-01-25T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Денис Меньшиков.Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По данным губернатор региона Дениса Паслера, в момент обрушения в здании находились 12 человек. При ликвидации последствий ЧП 10 из них были спасены, трое госпитализированы. В результате инцидента один человек скончался в больнице от ожогов, еще один мужчина оставался под завалами, он не подавал признаков жизни.Как первоначально сообщали в МЧС, в результате трагедии пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Еще семеро могли находиться под завалами. На месте работали 77 спасателей, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.Позже стало известно, что из-под обломков был извлечен человек, не подающий признаков жизни, и еще трое пострадавших переданы врачам. По предварительным данным, под завалами по состоянию на 11:48 оставались еще шестеро.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшего без признаков жизни извлекли из-под завалов в ОренбургеРебенка насмерть завалило снегом с крыши в Калужской областиВ Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица

оренбургская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, происшествия, общество, новости, режим чс