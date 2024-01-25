ЧП на насосной станции в Новотроицке: погибли два человека
В результате обрушения насосной станции в Оренбургской области погибли два человека
19:53 25.01.2024 (обновлено: 19:54 25.01.2024)
© Telegram-канал главы администрации Новотроицка Дениса МеньшиковаНа месте обрушения на насосно-фекальной станции в Новотроицке
© Telegram-канал главы администрации Новотроицка Дениса Меньшикова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще пятеро пострадали при обрушении здания насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Денис Меньшиков.
Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке в четверг. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
"Эта авария унесла жизнь двух человек. Семьям погибшим будет оказана всесторонняя помощь. Пять пострадавших, с ранениями средней тяжести, доставлены в медицинское учреждение Орска. Им оказывается квалифицированная помощь по всем направлениям", - написал он.
По данным губернатор региона Дениса Паслера, в момент обрушения в здании находились 12 человек. При ликвидации последствий ЧП 10 из них были спасены, трое госпитализированы. В результате инцидента один человек скончался в больнице от ожогов, еще один мужчина оставался под завалами, он не подавал признаков жизни.
Как первоначально сообщали в МЧС, в результате трагедии пострадали три человека, один из них был госпитализирован. Еще семеро могли находиться под завалами. На месте работали 77 спасателей, включая психолога МЧС России, и 22 единицы техники.
Позже стало известно, что из-под обломков был извлечен человек, не подающий признаков жизни, и еще трое пострадавших переданы врачам. По предварительным данным, под завалами по состоянию на 11:48 оставались еще шестеро.
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