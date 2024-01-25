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Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно

Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно

В Туапсе в ночь на четверг произошле пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T06:41

2024-01-25T06:41

2024-01-25T07:23

туапсе

пожар

происшествия

краснодарский край

сочи

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Туапсе в ночь на четверг произошле пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.На место происшествия выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его информации, загорелась вакуумная установка на территории НПЗ . "По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение", - написал он в своем ТГ-канале. В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявили в Росавиации.Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод. "В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал мэр города Алексей Копайгородский в соцсетях.

туапсе

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сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, пожар, происшествия, краснодарский край, сочи, новости, кубань