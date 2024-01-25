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Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно
Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно
В Туапсе в ночь на четверг произошле пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T06:41
2024-01-25T06:41
2024-01-25T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Туапсе в ночь на четверг произошле пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.На место происшествия выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его информации, загорелась вакуумная установка на территории НПЗ . "По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение", - написал он в своем ТГ-канале. В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявили в Росавиации.Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод. "В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал мэр города Алексей Копайгородский в соцсетях.
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туапсе, пожар, происшествия, краснодарский край, сочи, новости, кубань
Ночной пожар на нефтебазе в Туапсе - что известно
В Туапсе произошел пожар на территории нефтебазы
06:41 25.01.2024 (обновлено: 07:23 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Туапсе в ночь на четверг произошле пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его информации, загорелась вакуумная установка на территории НПЗ .
"По имеющейся информации жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение", - написал он в своем ТГ-канале.
В связи с ситуацией было временно закрыто воздушное пространство над Сочи, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23.13 мск 24 января (среда) на работу аэропорта Сочи введены ограничения", — заявили в Росавиации.
Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 02:07 МСК 25 января. Четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.
"В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал мэр города Алексей Копайгородский в соцсетях.