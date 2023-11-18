https://crimea.ria.ru/20231118/vstrecha-baydena-i-si-i-obrushenie-doma-v-astrakhani-top-novostey-nedeli-1132863928.html

Встреча Байдена и Си и обрушение дома в Астрахани: топ новостей недели

Встреча Байдена и Си и обрушение дома в Астрахани: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Встреча Байдена и Си и обрушение дома в Астрахани: топ новостей недели

Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Обрушение пятиэтажки в Астрахани. Рост угрозы применения биологического оружия со стороны Киева... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T20:29

2023-11-18T20:29

2023-11-18T20:29

топ новостей недели

новости

обрушение жилого дома в астрахани

крым

владимир путин (политик)

политика

безопасность

украина

сша

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132836372_0:218:1280:938_1920x0_80_0_0_09679539234a997c83e70bfd98545060.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Обрушение пятиэтажки в Астрахани. Рост угрозы применения биологического оружия со стороны Киева. Утверждение трехлетнего федерального бюджета в России. НАТО уже не сможет помочь киевскому режиму. Украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского. Украинские боевики пытаются прорваться на левый берег Днепра. Путин поручил передать все акции "Крымэнерго" в собственность республики. В Крыму отказались от праздничных мероприятий на Новый год.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Переговоры Байдена и Си ЦзиньпинаВстреча президента США и председателя КНР состоялась 14 ноября в рамках визита Си Цзиньпина в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев считает, что Встреча Байдена и Си Цзиньпина нужна была администрации США для демонстрации хоть какого-то успеха на внешнеполитической арене, но она принципиально не изменит отношений стран, тем более позиции Китая по основополагающим вопросам.ЧС в АстраханиВечером 16 ноября в жилом доме на улице Привокзальная, 1а в Астрахани обрушилась часть пятиэтажного многоквартирного дома. Из здания удалось эвакуировать 213 человек, из них 37 детей. По предварительным данным, погибла пожилая женщина.На следующий день власти ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации. По завалами дома людей не обнаружили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "уничтожение имущества по неосторожности". Предварительной причиной происшествия стало проведение строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате которого были повреждены несущие стены.Заявление Патрушева о биологической угрозеСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания заявил о серьезной угрозе применения биологического оружия, которое под эгидой США исследуется и разрабатывается в ряде стран, в том числе и на территории Украины.По его словам, киевский режим может устроить диверсию с применением биологического оружия. В частности, отметил он, вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами высока. Поэтому нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов.Запад не сможет улучшить переговорные позиции КиеваВоенный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Запад никак не способен улучшить переговорные позиции Киева, поскольку практически исчерпал свой ресурс. Так аналитик оценил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается сложно для Украины, однако военную помощь киевскому режиму необходимо продолжать, чтобы "улучшить переговорные позиции Киева".По мнению Хроленко, переговоры на каких-либо "приемлемых" для Украины условиях в принципе невозможны, Россию устроит только полная капитуляция противника. Трудную для Запада ситуацию на украинском театре боевых действий еще более усложнил ближневосточный конфликт, указал эксперт.Зеленского готовятся сместитьВ ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой.Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков назвал эти протесты "рукотворными". По его мнению, на фоне провала ВСУ украинские элиты готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации.Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу ДнепраГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал сообщения о том, что боевики ВСУ сумели форсировать Днепр и окопаться в районе села Крынки.По словам руководителя региона, российские войска уже подтянули дополнительные силы и заблокировали противника в Крынках, устроив ему "огненный ад". Он добавил, что среднее время жизни украинского солдата на левом берегу составляет чуть больше двух суток.Указ Путина об акциях "Крымэнерго"Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым.Также на прошедшей неделе глава республики Сергей Аксенов представил кандидата на должность генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Игоря Даниловича. Будущему руководителю надо будет заняться снижением теплопотерь, паспортизацией объектов ГУПа, а также провести перерасчет и корректировку платы за отопление. Приоритетным глава Крыма назвал налаживание коммуникации с гражданами.В Крыму не будут широко праздновать Новый год и РождествоВласти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов.При этом Аксенов пообещал, что власти "сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение". В частности, в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей, а в населенных пунктах установят новогодние елки и украсят улицы.

https://crimea.ria.ru/20231117/kitay-ili-yaponiya-s-kem-kooperiruetsya-ssha-v-novykh-sanktsiyakh-protiv-rossii-1132851726.html

https://crimea.ria.ru/20231118/obrushenie-doma-v-astrakhani-sk-doprashivaet-zhiltsov-i-vlasti-1132878389.html

https://crimea.ria.ru/20231117/chto-kroetsya-za-slovami-zelenskogo-ob-otstuplenii-vsu--ekspert-1132869245.html

крым

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости, обрушение жилого дома в астрахани, крым, владимир путин (политик), политика, безопасность, украина, сша, владимир зеленский (президент украины), биологическое оружие, биолаборатории, джозеф байден, президент сша (joseph biden), си цзиньпин (председатель кнр)