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Угроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Угроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ
Угроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Угроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ
Обстрелы регионов Центральной России со стороны ВСУ становятся все активнее. Однако не меньшей угрозой может стать возможность применения биологического оружия, РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T17:16
2023-11-16T17:23
николай патрушев
совет безопасности россии
новости
воронеж
россия
украина
биологическое оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Обстрелы регионов Центральной России со стороны ВСУ становятся все активнее. Однако не меньшей угрозой может стать возможность применения биологического оружия, которое под эгидой США исследуется и разрабатывается в ряде стран, в том числе и на территории Украины. Об этом подробно рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по ситуации в Центральном федеральном округе, прошедшего в Воронеже.По информации секретаря Совбеза РФ, с начала года на территории ЦФО было зафиксировано 128 терактов, а число обстрелов, которым подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, уже превысило 8 тысяч. Ущерб от обстрелов со стороны ВСУ составил более 7 миллиардов рублей.При этом ситуация в округе до сих пор остается сложной из-за усиления диверсионной и террористической активности, где особую роль занимают украинские беспилотники, которые регулярно запускаются по территории российских регионов, подчеркнул Патрушев. А значит именно от них нужно в первую очередь обеспечить защиту на ряде объектов, оснастив их специальными средствами противодействия.Однако не меньше внимания секретарь Совбеза РФ призвал уделить биологической безопасности всех объектов. По данным Николая Патрушева, киевский режим может устроить диверсию с применением биологического оружия.Секретарь Совбеза РФ напомнил, что на территории Украины, как и в некоторых других государствах, имеющих общие границы с Россией, усилиями США была развернута целая сеть биологических лабораторий для проведения военно-биологических исследований и экспериментов. Биоматериалы для этого были взяты в том числе и у “представителей славянских народов”, подчеркнул Николай Патрушев.Не стоит забывать и о том, что диверсии такого рода украинская сторона может устраивать и с помощью биологических агентов. Сохраняющиеся миграционные процессы, большое число беженцев и переселенцев с Украины только “повышают риски заноса на территорию округа инфекционных болезней”, добавил Николай Патрушев. В условиях густонаселенного Центрального федерального округа к этому фактору следует относиться более чем внимательно. И в первую очередь заниматься своевременной профилактикой возникновения инфекций, сделать все для того, чтобы риск проникновения новых инфекций на территорию России свелся к минимуму.Кроме того главам субъектов поручено повысить охват населения вакцинацией и ревакцинацией, обеспечить санобработку мест массового пребывания людей, а также усилить биологическую защищенность объектов животноводства и повысить уровень санитарной грамотности населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика США повышает риск применения ядерного оружия - ПатрушевУкраина готовит биологическую провокацию против России на деньги СШАУкраина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны
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николай патрушев, совет безопасности россии , новости, воронеж, россия, украина, биологическое оружие
Угроза пострашнее обстрелов: о чем предупредил секретарь Совбеза РФ

Угроза применения разработанного США биологического оружия растет – Патрушев

17:16 16.11.2023 (обновлено: 17:23 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРХБЗ
РХБЗ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Обстрелы регионов Центральной России со стороны ВСУ становятся все активнее. Однако не меньшей угрозой может стать возможность применения биологического оружия, которое под эгидой США исследуется и разрабатывается в ряде стран, в том числе и на территории Украины. Об этом подробно рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по ситуации в Центральном федеральном округе, прошедшего в Воронеже.
По информации секретаря Совбеза РФ, с начала года на территории ЦФО было зафиксировано 128 терактов, а число обстрелов, которым подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, уже превысило 8 тысяч. Ущерб от обстрелов со стороны ВСУ составил более 7 миллиардов рублей.
При этом ситуация в округе до сих пор остается сложной из-за усиления диверсионной и террористической активности, где особую роль занимают украинские беспилотники, которые регулярно запускаются по территории российских регионов, подчеркнул Патрушев. А значит именно от них нужно в первую очередь обеспечить защиту на ряде объектов, оснастив их специальными средствами противодействия.
Однако не меньше внимания секретарь Совбеза РФ призвал уделить биологической безопасности всех объектов. По данным Николая Патрушева, киевский режим может устроить диверсию с применением биологического оружия.

“Высока вероятность полной утраты украинской стороной контроля над биообъектами. Нельзя исключить и несанкционированный доступ к коллекциям опасных патогенов, разрушение и разграбление лабораторных помещений, а также утерю биологических образцов”, – перечислил он возможные угрозы.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что на территории Украины, как и в некоторых других государствах, имеющих общие границы с Россией, усилиями США была развернута целая сеть биологических лабораторий для проведения военно-биологических исследований и экспериментов. Биоматериалы для этого были взяты в том числе и у “представителей славянских народов”, подчеркнул Николай Патрушев.

“Действия американцев по размещению биолабораторий в непосредственной близости от российских границ и расширению спектра военных биологических исследований, безусловно, создают серьезные биологические угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению”, – отметил секретарь Совбеза РФ.

Не стоит забывать и о том, что диверсии такого рода украинская сторона может устраивать и с помощью биологических агентов. Сохраняющиеся миграционные процессы, большое число беженцев и переселенцев с Украины только “повышают риски заноса на территорию округа инфекционных болезней”, добавил Николай Патрушев. В условиях густонаселенного Центрального федерального округа к этому фактору следует относиться более чем внимательно. И в первую очередь заниматься своевременной профилактикой возникновения инфекций, сделать все для того, чтобы риск проникновения новых инфекций на территорию России свелся к минимуму.

“Следует развивать систему мониторинга биологических рисков, предупреждения и устранения биологических угроз, нейтрализации последствий их применения; обеспечить в регионах работу необходимого количества постов радиационного и химического наблюдения объектов гражданской обороны; расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций”, – перечислил Николай Патрушев первоочередные задачи для руководства регионов.

Кроме того главам субъектов поручено повысить охват населения вакцинацией и ревакцинацией, обеспечить санобработку мест массового пребывания людей, а также усилить биологическую защищенность объектов животноводства и повысить уровень санитарной грамотности населения.
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