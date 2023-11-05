https://crimea.ria.ru/20231105/priznanie-zaluzhnogo-i-storm-shadow-nad-krymom-top-novostey-nedeli-1132557059.html

Признание Залужного и Storm Shadow над Крымом: топ новостей недели

Признание Залужного и Storm Shadow над Крымом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Признание Залужного и Storm Shadow над Крымом: топ новостей недели

Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины. США сокращают помощь Киеву. В Минобороны заявили о возможной провокации СБУ с биологическим оружием РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T13:01

2023-11-05T13:01

2023-11-05T13:09

топ новостей недели

новости

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

валерий залужный

владимир зеленский (президент украины)

storm shadow

крым

убежище

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132589555_0:58:640:418_1920x0_80_0_0_d67839da429d37c21c1a0429b318c8d0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины. США сокращают помощь Киеву. В Минобороны заявили о возможной провокации СБУ с биологическим оружием против России. Крым и Севастополь атаковали ракетами Storm Shadow. Власти опубликовали карту укрытий в Симферополе. Задержан координатор покушения на Олега Царева. Квартира Зеленских в Крыму ушла с молотка. Урожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Откровения ЗалужногоНа этой неделе главком ВСУ Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, без "резкого технологического прорыва" этого не произойдет. По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, это заявление свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ официально провалилось. Учитывая соотношение сил России и Украины это было неизбежно, никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации. До этого британская газета The Times сообщила, что главком ВСУ Залужный и президент страны Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Так, Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, что надо удержать то, что есть и готовиться к операции в следующем году. Зеленский "не согласен или не признает этого". Политолог Сергей Горбачев считает, что украинский президент не будет отводить войска из Авдеевки, вопреки мнению Залужного, поскольку такое отступление грозит украинскому лидеру политическим крахом. Американская помощь КиевуВ пятницу Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины. При этом инициатива получила поддержку в нижней палате конгресса на фоне резких высказываний лидера демократической партии в сенате Чака Шумера. Он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект без пункта о выделении помощи Украине. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, США и Пентагон в итоге переведут Украину в режим глухой обороны – военная помощь Киеву ограничится ракетами, снарядами и ПВО, а финансирование урежут ввиду ограниченности ресурсов. Биологическая провокацияСБУ и национальная полиция Украины могут готовить провокации с биологическим оружием против РФ, заявил на этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По сценарию провокации, в Николаевской области фиксируются случаи заражения вирусом гриппа птиц, затем Россию обвиняют в "биодиверсии", на улицы выводят медиков с требованием "наказать РФ", материалы широко освещаются в западных СМИ. Итогом становится обвинение России в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсичного оружия и введение дополнительных санкций. Отработка сценария проводилась во Львове при финансовой поддержке агентства США по международному развитию. Использование вируса гриппа птиц заложено в сценарий не случайно: он обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. Атаки ВСУ на Крым и СевастопольВ понедельник Минобороны РФ сообщило о попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в Крыму и Севастополе. Средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом восемь крылатых ракет Storm Shadow. Политический эксперт Алексей Анпилогов считает, что попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) произвести массированную ракетную атаку предпринята с целью уничтожения арсенала крылатых ракет "Калибр" на Черноморском флоте. По мнению военного волонтера, политолога Алексея Живова вооруженные силы Украины усилили воздушные атаки на Крым и Севастополь, чтобы попытаться вынудить российские войска убрать с полуострова боевую авиацию и тем самым облегчить десантную операцию украинских боевиков по форсированию Днепра. Карта убежищ в СимферополеВласти Симферополя опубликовали интерактивную карту города с указанием адресов, где располагаются подземные укрытия, которыми граждане могут воспользоваться в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Всего в крымской столице определены 750 укрытий, где в чрезвычайных ситуациях могут находиться жители города – все они нанесены на интерактивную карту. Кроме того, в случае опасности горожане смогут укрыться в цокольных этажах зданий, даже если речь идет о частных помещениях. На подходах к укрытиям размещены стрелки, а в некоторых местах даже дополнительные информационные щиты, указывающие расстояние до укрытия. На входных дверях размещены надписи "Укрытие", номер квартиры и номер телефона старшего по дому, у которого хранятся ключи. Сейчас такая информация есть на 80 процентах домов, по остальным управляющие компании закончат эту работу в течение двух недель. Дело о покушении на ЦареваЗа попыткой убийства экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в Крыму стоят украинские спецслужбы, задержан координатор покушения, который дал признательные показания, сообщили 31 октября в центре общественных связей ФСБ России. Как отметили в ведомстве, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который действовал по заданию СБУ. В отношении Царева и его семьи приняты необходимые меры безопасности. Угрозы жизни экс-депутата нет, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Продажа квартиры Зеленских в КрымуЯлтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей - на 20 млн больше, чем первоначальная цена. Семье Зеленского принадлежала квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия. Ее площадь - 119,5 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числилась за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр. Неурожай винограда в РоссииУрожай винограда в южных регионах России в этом году будет ниже по сравнению с прошлым годом, причем в некоторых регионах, в частности, на Дону, он упадет на 30%. Об этом сообщили эксперты Роскачества. По словам севастопольского винодела Павла Швеца, из-за летних дождей урожай некоторых сортов ягоды упал на 70-80%. Там, где виноградники расположены на южных склонах и хорошо проветриваются, таких проблем удалось избежать, сказал он. При этом снижение уровня урожая не приведет к повышению цен на ягоды и вина, уверен эксперт. По Крыму в целом ситуация не такая критическая. В минсельхозе РК надеются приблизиться к прошлогодним показателям по урожаю, хотя из-за летних дождей виноградники действительно пострадали.

https://crimea.ria.ru/20231104/rossiya-kontroliruet-nebo-zelenskiy-o-slovakh-zaluzhnogo-o-provale-vsu-1132582213.html

https://crimea.ria.ru/20231103/plan-b-dlya-ukrainy-chto-budet-delat-kiev-bez-amerikanskikh-deneg-1132551773.html

https://crimea.ria.ru/20231104/patrushev-prigrozil-ukraine-tribunalom-za-popytku-vzorvat-gryaznuyu-bombu-1132576696.html

https://crimea.ria.ru/20231030/vozdushnaya-ataka-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1132416601.html

https://crimea.ria.ru/20231101/plach-po-mussolini-pochemu-premer-italii-razreshila-slavit-banderu-1132483272.html

https://crimea.ria.ru/20231031/leto-v-kontse-oktyabrya-temperatura-v-krymu-mozhet-pobit-100-letniy-rekord-1132447107.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, владимир зеленский (президент украины), storm shadow, крым, убежище, олег царев, виноделие в крыму