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Главные события и заявления дня: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Главные события и заявления дня: 3 июля
Главные события и заявления дня: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Главные события и заявления дня: 3 июля
Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и назвал потери украинской армии в зоне СВО. Российские войска успешно отразили 16 атак противника... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T21:59
2023-07-03T21:59
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сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и назвал потери украинской армии в зоне СВО. Российские войска успешно отразили 16 атак противника. Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке. Медведев рассказал, как избежать ядерного Апокалипсиса. Украинские боевики в понедельник продолжили атаковать мирные населенные пункты приграничных регионов России. Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ШойгуВ понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал ряд заявлений. В частности, по его словам, предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Также глава российского оборонного ведомства заявил, что украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений в зоне СВО, потенциал ВСУ падает. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard, уточнил Шойгу.Успехи российских Вооруженных силРоссийские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также за сутки уничтожены около 600 украинских боевиков и более 50 единиц техники противника, успешно отражены 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. А очередная попытка украинских военных прорваться через Днепр в районе Антоновского моста закончилась уничтожением более 30 боевиков и потерей двух американских гаубиц - такие данные сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Подготовка к теракту в СеверодонецкеУкраинские диверсанты готовили теракт против высокопоставленных лиц Северодонецка Луганской Народной Республики. О неизвестных в заброшенном здании напротив городской больницы силовикам сообщили местные жители. Прибывшие по указанному адресу специалисты обнаружили тайник с двумя гранатометами и боеприпасами, а также снайперской винтовкой Драгунова. Он располагался в подвале и был заминирован при помощи растяжки и ручной гранаты РГД-5. На других этажах были найдены подготовленные места для наблюдения и стрельбы из снайперской винтовки. Схрон был сделан для совершения террористического акта в отношении руководящего состава города. Перспектива ядерного АпокалипсисаСтремление Запада во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире и нанести поражение России привело к тому, что сегодня опасность ядерной войны угрожает миру сильнее, чем в период Карибского кризиса. Избежать этого сценария можно, но для этого потребуется идти на определенные компромиссы, к чему западные страны сегодня совершенно не готовы. Об этом пишет зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Эпоха противостояния". По мнению политолога Александра Шатилова, статья Медведева является своего рода "последним предупреждением" Западу перед более жесткой реакцией России на проблему Украины и поведение Запада в глобальном противостоянии. Атаки ВСУ на российское приграничьеУкраинские боевики в понедельник обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, однако повреждено здание школы. Ремонт в образовательном учреждении проведут незамедлительно, как только представится возможность, пообещали местные власти. В Белгородской области в понедельник система ПВО сбила вражеский беспилотник над селом Борки. Кроме того, под огнем оказалось село Кукуевка. Пострадавших нет. Выборы в новых регионахЦентризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан, заявила 3 июля председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Она отметила, что руководители всех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обратились в ЦИК с инициативой провести выборы. При этом ЦИК наладил контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией с целью обеспечения безопасности граждан в ходе голосования.
https://crimea.ria.ru/20230703/v-polshe-otkazyvayutsya-chinit-ukrainskie-tanki-leopard-1129787217.html
https://crimea.ria.ru/20230703/poslednee-preduprezhdenie-politolog-o-state-medvedeva-1129776913.html
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главное за день, новости, политика, сво, россия, новые регионы россии, потери всу , сергей шойгу
Главные события и заявления дня: 3 июля

Главные события и заявления понедельника, 3 июля

21:59 03.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и назвал потери украинской армии в зоне СВО. Российские войска успешно отразили 16 атак противника. Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке. Медведев рассказал, как избежать ядерного Апокалипсиса. Украинские боевики в понедельник продолжили атаковать мирные населенные пункты приграничных регионов России. Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Заявления Шойгу
В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал ряд заявлений. В частности, по его словам, предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Также глава российского оборонного ведомства заявил, что украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений в зоне СВО, потенциал ВСУ падает. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard, уточнил Шойгу.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
19:52
В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard
Успехи российских Вооруженных сил
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также за сутки уничтожены около 600 украинских боевиков и более 50 единиц техники противника, успешно отражены 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях.
А очередная попытка украинских военных прорваться через Днепр в районе Антоновского моста закончилась уничтожением более 30 боевиков и потерей двух американских гаубиц - такие данные сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Подготовка к теракту в Северодонецке
Украинские диверсанты готовили теракт против высокопоставленных лиц Северодонецка Луганской Народной Республики. О неизвестных в заброшенном здании напротив городской больницы силовикам сообщили местные жители. Прибывшие по указанному адресу специалисты обнаружили тайник с двумя гранатометами и боеприпасами, а также снайперской винтовкой Драгунова. Он располагался в подвале и был заминирован при помощи растяжки и ручной гранаты РГД-5. На других этажах были найдены подготовленные места для наблюдения и стрельбы из снайперской винтовки. Схрон был сделан для совершения террористического акта в отношении руководящего состава города.
Перспектива ядерного Апокалипсиса
Стремление Запада во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире и нанести поражение России привело к тому, что сегодня опасность ядерной войны угрожает миру сильнее, чем в период Карибского кризиса. Избежать этого сценария можно, но для этого потребуется идти на определенные компромиссы, к чему западные страны сегодня совершенно не готовы. Об этом пишет зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Эпоха противостояния".
По мнению политолога Александра Шатилова, статья Медведева является своего рода "последним предупреждением" Западу перед более жесткой реакцией России на проблему Украины и поведение Запада в глобальном противостоянии.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
14:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева
Атаки ВСУ на российское приграничье
Украинские боевики в понедельник обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, однако повреждено здание школы. Ремонт в образовательном учреждении проведут незамедлительно, как только представится возможность, пообещали местные власти.
В Белгородской области в понедельник система ПВО сбила вражеский беспилотник над селом Борки. Кроме того, под огнем оказалось село Кукуевка. Пострадавших нет.
Выборы в новых регионах
Центризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан, заявила 3 июля председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Она отметила, что руководители всех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обратились в ЦИК с инициативой провести выборы. При этом ЦИК наладил контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией с целью обеспечения безопасности граждан в ходе голосования.
 
Главное за деньНовостиПолитикаСВОРоссияНовые регионы РоссииПотери ВСУСергей Шойгу
 
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