https://crimea.ria.ru/20230703/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-iyulya-1129790764.html

Главные события и заявления дня: 3 июля

Главные события и заявления дня: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Главные события и заявления дня: 3 июля

Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и назвал потери украинской армии в зоне СВО. Российские войска успешно отразили 16 атак противника... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T21:59

2023-07-03T21:59

2023-07-03T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" и назвал потери украинской армии в зоне СВО. Российские войска успешно отразили 16 атак противника. Украинские диверсанты готовили теракт в Северодонецке. Медведев рассказал, как избежать ядерного Апокалипсиса. Украинские боевики в понедельник продолжили атаковать мирные населенные пункты приграничных регионов России. Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ШойгуВ понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал ряд заявлений. В частности, по его словам, предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Также глава российского оборонного ведомства заявил, что украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений в зоне СВО, потенциал ВСУ падает. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard, уточнил Шойгу.Успехи российских Вооруженных силРоссийские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной бригады ВСУ, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Также за сутки уничтожены около 600 украинских боевиков и более 50 единиц техники противника, успешно отражены 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. А очередная попытка украинских военных прорваться через Днепр в районе Антоновского моста закончилась уничтожением более 30 боевиков и потерей двух американских гаубиц - такие данные сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Подготовка к теракту в СеверодонецкеУкраинские диверсанты готовили теракт против высокопоставленных лиц Северодонецка Луганской Народной Республики. О неизвестных в заброшенном здании напротив городской больницы силовикам сообщили местные жители. Прибывшие по указанному адресу специалисты обнаружили тайник с двумя гранатометами и боеприпасами, а также снайперской винтовкой Драгунова. Он располагался в подвале и был заминирован при помощи растяжки и ручной гранаты РГД-5. На других этажах были найдены подготовленные места для наблюдения и стрельбы из снайперской винтовки. Схрон был сделан для совершения террористического акта в отношении руководящего состава города. Перспектива ядерного АпокалипсисаСтремление Запада во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире и нанести поражение России привело к тому, что сегодня опасность ядерной войны угрожает миру сильнее, чем в период Карибского кризиса. Избежать этого сценария можно, но для этого потребуется идти на определенные компромиссы, к чему западные страны сегодня совершенно не готовы. Об этом пишет зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Эпоха противостояния". По мнению политолога Александра Шатилова, статья Медведева является своего рода "последним предупреждением" Западу перед более жесткой реакцией России на проблему Украины и поведение Запада в глобальном противостоянии. Атаки ВСУ на российское приграничьеУкраинские боевики в понедельник обстреляли приграничное село в Курской области. Пострадавших нет, однако повреждено здание школы. Ремонт в образовательном учреждении проведут незамедлительно, как только представится возможность, пообещали местные власти. В Белгородской области в понедельник система ПВО сбила вражеский беспилотник над селом Борки. Кроме того, под огнем оказалось село Кукуевка. Пострадавших нет. Выборы в новых регионахЦентризбирком имеет право отложить выборы в новых регионах России в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с безопасностью граждан, заявила 3 июля председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Она отметила, что руководители всех новых субъектов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – обратились в ЦИК с инициативой провести выборы. При этом ЦИК наладил контакты с Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардией с целью обеспечения безопасности граждан в ходе голосования.

https://crimea.ria.ru/20230703/v-polshe-otkazyvayutsya-chinit-ukrainskie-tanki-leopard-1129787217.html

https://crimea.ria.ru/20230703/poslednee-preduprezhdenie-politolog-o-state-medvedeva-1129776913.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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