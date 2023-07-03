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Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО
Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T16:02
2023-07-03T16:02
новости
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
запорожская область
потери всу
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в Харьковской и Херсонской областях разбиты склады боеприпасов двух бригад территориальной обороны.Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ, а под Херсоном средства ПВО сбили украинский самолет Су-27.Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУГруппировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицыВсе попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, запорожская область, потери всу , харьковская область
Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО

Минобороны: армия России за сутки уничтожила 5 складов ВСУ с вооружением и боеприпасами

16:02 03.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Также в Харьковской и Херсонской областях разбиты склады боеприпасов двух бригад территориальной обороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ, а под Херсоном средства ПВО сбили украинский самолет Су-27.
Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.
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