https://crimea.ria.ru/20230703/minus-5-skladov-i-punkt-upravleniya-uspekhi-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-1129783087.html

Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО

Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Минус 5 складов и пункт управления: успехи российских войск в зоне СВО

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T16:02

2023-07-03T16:02

2023-07-03T16:02

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министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять складов противника с вооружением и боеприпасами, а также нанесли удар по пункту управления механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в Харьковской и Херсонской областях разбиты склады боеприпасов двух бригад территориальной обороны.Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ, а под Херсоном средства ПВО сбили украинский самолет Су-27.Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118-ти районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУГруппировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицыВсе попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты

https://crimea.ria.ru/20230703/nazvany-poteri-vsu-pri-novoy-popytke-peresech-dnepr-u-antonovskogo-mosta-1129782199.html

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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, запорожская область, потери всу , харьковская область