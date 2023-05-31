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Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230531/mesyats-zhizni-may-glazami-fotokorrespondentov-ria-novosti-krym-1129052086.html
Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым
Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым
Насыщенный событиями май можно вспомнить, проглядывая фотоленту, которую мы приготовили специально для вас в последний день месяца. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T18:37
2023-05-31T18:37
фотоленты
фото
крым
евпатория
набережная терешковой
погода
караимская кенасса
инбюм
культура
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
Насыщенный событиями май можно вспомнить, проглядывая фотоленту, которую мы приготовили специально для вас в последний день месяца. Главным событием мая редакция РИА Новости Крым считает пять исполнившихся лет Крымскому мосту. Красавец соединяет берега и связывает нас с материковой Россией. И мы вместе - навсегда! Кроме мостов, в Крыму ремонтируют набережные и объекты культуры. Таких масштабов набережная им. Терешковой в Евпатории и караимская кенасса в Симферополе не видали никогда. Пока все вокруг строится и обновляется, время в библиотеке Института биологии южных морей в Севастополе как будто остановилось! Пока наука идет вперед семимильными шагами, библиотекари сохраняют историю о прошлом этого старейшего научного учреждения. Сохранение памяти очень важно для будущего: к 9 мая в Симферополе открыли небольшой мемориал на месте лагеря для военнопленных, который в народе назывался "Картофельный городок". А еще в Крыму есть семьи, которые всей свой жизнью несут любовь к родине. Семья Кияшко - такие: несколько поколений на охране государственной границы! Но случается, что существование в мирном Крыму стараются испортить. Но крымчане не поддаются на провокации. Ничего, кроме здоровой злости, не вызвал факт схода с рельсов вагонов грузового поезда между Бахчисараем и Симферополем, который произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. К вечеру того же дня поезда снова пошли по рельсам. А вот нашим соседям в Херсонской и Запорожской областях достается больше. Только за сутки 29 мая ВСУ обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов. И такое - почти каждый день. Наши военные с честью отражают удары, а также в свою очередь приносят врагу большие неприятности. На счету наших парней уничтоженное западное оружие, разрушенные укрепрайоны и скопления боевиков. Современная война - это не только артиллерия, но и БПЛА, и с вражескими дронами наши военные тоже умеют "работать". Пока военные стоят на защите рубежей, Россия старается обустроить жизнь мирных людей в четырех новых регионах страны. Около 70 км трассы Мелитополь – Симферополь с современным двойным покрытием и необходимой придорожной инфраструктурой будут готовы уже в этом году.Май всегда - время последних звонков в школах. Благополучно ушли на каникулы или выпустились из школы и 330 учеников в селе Чаплынка Херсонской области. Зачастую Крым помогает своим северным соседям налаживать жизнь и быт, но и херсонцы помогают Крыму. К примеру, очень ценный подарок в День музеев преподнес Центральному музею Тавриды глава Новой Каховки Владимир Леонтьев - печатные издания времен Великой Отечественной войны.Конец месяца был для крымчан не очень солнечным: ливни и подтопления домовладений и дорог. Коммунальщикам пришлось потрудиться. Зато благодаря сырой погоде в Крыму расплодился французский деликатес - виноградные улитки. Вкусные и симпатичные!
крым
евпатория
херсонская область
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым

Главные события мая в фотоленте РИА Новости Крым

18:37 31.05.2023
 
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Насыщенный событиями май можно вспомнить, проглядывая фотоленту, которую мы приготовили специально для вас в последний день месяца.
Главным событием мая редакция РИА Новости Крым считает пять исполнившихся лет Крымскому мосту. Красавец соединяет берега и связывает нас с материковой Россией. И мы вместе - навсегда!
Кроме мостов, в Крыму ремонтируют набережные и объекты культуры. Таких масштабов набережная им. Терешковой в Евпатории и караимская кенасса в Симферополе не видали никогда.
Пока все вокруг строится и обновляется, время в библиотеке Института биологии южных морей в Севастополе как будто остановилось! Пока наука идет вперед семимильными шагами, библиотекари сохраняют историю о прошлом этого старейшего научного учреждения.
Сохранение памяти очень важно для будущего: к 9 мая в Симферополе открыли небольшой мемориал на месте лагеря для военнопленных, который в народе назывался "Картофельный городок".
А еще в Крыму есть семьи, которые всей свой жизнью несут любовь к родине. Семья Кияшко - такие: несколько поколений на охране государственной границы!
Но случается, что существование в мирном Крыму стараются испортить. Но крымчане не поддаются на провокации. Ничего, кроме здоровой злости, не вызвал факт схода с рельсов вагонов грузового поезда между Бахчисараем и Симферополем, который произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. К вечеру того же дня поезда снова пошли по рельсам.
А вот нашим соседям в Херсонской и Запорожской областях достается больше. Только за сутки 29 мая ВСУ обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов. И такое - почти каждый день.
Наши военные с честью отражают удары, а также в свою очередь приносят врагу большие неприятности. На счету наших парней уничтоженное западное оружие, разрушенные укрепрайоны и скопления боевиков. Современная война - это не только артиллерия, но и БПЛА, и с вражескими дронами наши военные тоже умеют "работать".
Пока военные стоят на защите рубежей, Россия старается обустроить жизнь мирных людей в четырех новых регионах страны. Около 70 км трассы Мелитополь – Симферополь с современным двойным покрытием и необходимой придорожной инфраструктурой будут готовы уже в этом году.
Май всегда - время последних звонков в школах. Благополучно ушли на каникулы или выпустились из школы и 330 учеников в селе Чаплынка Херсонской области.
Зачастую Крым помогает своим северным соседям налаживать жизнь и быт, но и херсонцы помогают Крыму. К примеру, очень ценный подарок в День музеев преподнес Центральному музею Тавриды глава Новой Каховки Владимир Леонтьев - печатные издания времен Великой Отечественной войны.
Конец месяца был для крымчан не очень солнечным: ливни и подтопления домовладений и дорог. Коммунальщикам пришлось потрудиться.
Зато благодаря сырой погоде в Крыму расплодился французский деликатес - виноградные улитки. Вкусные и симпатичные!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский мост отметил свою первую пятилетку.

Крымский мост
1 из 16

Крымский мост отметил свою первую пятилетку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории.

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории
2 из 16

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе после реконструкции открылась караимская кенасса.

Открытие караимской кенассы в Симферополе
3 из 16

В Симферополе после реконструкции открылась караимская кенасса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Окно в научной библиотеке Института биологии южных морей.

Окно в научной библиотеке Института биологии южных морей
4 из 16

Окно в научной библиотеке Института биологии южных морей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе на месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер.

В Симферополе на месте Картофельного городка открыли мемориальный сквер
5 из 16

В Симферополе на месте "Картофельного городка" открыли мемориальный сквер.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Симферополец Александр Кияшко, ветеран пограничный войск СССР.

Симферополец Александр Кияшко, ветеран пограничный войск СССР
6 из 16

Симферополец Александр Кияшко, ветеран пограничный войск СССР.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года.

Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года
7 из 16

Сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе Крыма 18 мая 2023 года.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Села и города Херсонской области страдают от ударов ВСУ.

Обстрел
8 из 16

Села и города Херсонской области страдают от ударов ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Стрельба из САУ "МСТА-С".

Стрельба из САУ МСТА-С
9 из 16

Стрельба из САУ "МСТА-С".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВыстрел 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" на Херсонском направлении.
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении
10 из 16
Выстрел 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" на Херсонском направлении.
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Боец армии РФ с антидроновой установкой.

Боец армии РФ с антидроновой установкой
11 из 16

Боец армии РФ с антидроновой установкой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ремонт дорог в Херсонской области.

Ремонт дорог в Херсонской области
12 из 16

Ремонт дорог в Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области.

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области
13 из 16

Последний звонок в школе в Чаплынке Херсонской области.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Dmitry Makeev

Передача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину.

Передача подшивок газеты Красная звезда времен Великой Отечественной войны главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину в пресс-центре РИА Новости Крым
14 из 16

Передача подшивок газеты "Красная звезда" времен Великой Отечественной войны главой Новой Каховки Владимиром Леонтьевым директору Центрального музея Тавриды Андрею Мальгину.

© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ливень в Симферополе.

Ливень в Симферополе
15 из 16

Ливень в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На улиточной ферме.

Улиточная ферма
16 из 16

На улиточной ферме.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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