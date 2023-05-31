https://crimea.ria.ru/20230531/mesyats-zhizni-may-glazami-fotokorrespondentov-ria-novosti-krym-1129052086.html

Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым

Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Месяц жизни: май глазами фотокорреспондентов РИА Новости Крым

Насыщенный событиями май можно вспомнить, проглядывая фотоленту, которую мы приготовили специально для вас в последний день месяца. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T18:37

2023-05-31T18:37

2023-05-31T18:37

фотоленты

фото

крым

евпатория

набережная терешковой

погода

караимская кенасса

инбюм

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

Насыщенный событиями май можно вспомнить, проглядывая фотоленту, которую мы приготовили специально для вас в последний день месяца. Главным событием мая редакция РИА Новости Крым считает пять исполнившихся лет Крымскому мосту. Красавец соединяет берега и связывает нас с материковой Россией. И мы вместе - навсегда! Кроме мостов, в Крыму ремонтируют набережные и объекты культуры. Таких масштабов набережная им. Терешковой в Евпатории и караимская кенасса в Симферополе не видали никогда. Пока все вокруг строится и обновляется, время в библиотеке Института биологии южных морей в Севастополе как будто остановилось! Пока наука идет вперед семимильными шагами, библиотекари сохраняют историю о прошлом этого старейшего научного учреждения. Сохранение памяти очень важно для будущего: к 9 мая в Симферополе открыли небольшой мемориал на месте лагеря для военнопленных, который в народе назывался "Картофельный городок". А еще в Крыму есть семьи, которые всей свой жизнью несут любовь к родине. Семья Кияшко - такие: несколько поколений на охране государственной границы! Но случается, что существование в мирном Крыму стараются испортить. Но крымчане не поддаются на провокации. Ничего, кроме здоровой злости, не вызвал факт схода с рельсов вагонов грузового поезда между Бахчисараем и Симферополем, который произошел в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. К вечеру того же дня поезда снова пошли по рельсам. А вот нашим соседям в Херсонской и Запорожской областях достается больше. Только за сутки 29 мая ВСУ обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов. И такое - почти каждый день. Наши военные с честью отражают удары, а также в свою очередь приносят врагу большие неприятности. На счету наших парней уничтоженное западное оружие, разрушенные укрепрайоны и скопления боевиков. Современная война - это не только артиллерия, но и БПЛА, и с вражескими дронами наши военные тоже умеют "работать". Пока военные стоят на защите рубежей, Россия старается обустроить жизнь мирных людей в четырех новых регионах страны. Около 70 км трассы Мелитополь – Симферополь с современным двойным покрытием и необходимой придорожной инфраструктурой будут готовы уже в этом году.Май всегда - время последних звонков в школах. Благополучно ушли на каникулы или выпустились из школы и 330 учеников в селе Чаплынка Херсонской области. Зачастую Крым помогает своим северным соседям налаживать жизнь и быт, но и херсонцы помогают Крыму. К примеру, очень ценный подарок в День музеев преподнес Центральному музею Тавриды глава Новой Каховки Владимир Леонтьев - печатные издания времен Великой Отечественной войны.Конец месяца был для крымчан не очень солнечным: ливни и подтопления домовладений и дорог. Коммунальщикам пришлось потрудиться. Зато благодаря сырой погоде в Крыму расплодился французский деликатес - виноградные улитки. Вкусные и симпатичные!

крым

евпатория

херсонская область

симферополь

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, крым, евпатория, набережная терешковой, погода, караимская кенасса, инбюм, культура, картофельный городок, день пограничника, предотвращение терактов в крыму, крымская железная дорога (кжд), херсонская область, последний звонок, ремонт дорог, ремонт дорог в херсонской области, армия и флот, сво, владимир леонтьев, симферополь, севастополь