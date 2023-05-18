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Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП
Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП
Движение железнодорожного транспорта на участке в Симферопольском районе, пострадавшем в результате ЧП, восстановлено. Об этом сообщили в КЖД. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T22:31
2023-05-18T22:31
2023-05-18T22:44
чп на железной дороге под симферополем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крыма. Движение железнодорожного транспорта на участке в Симферопольском районе, пострадавшем в результате ЧП, восстановлено. Об этом сообщили в КЖД. Уточняется, что железнодорожный транспорт следует в рамках имеющегося расписания.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Сообщается, что было повреждено до 150 метров дорожного полотна.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораВ мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение
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чп на железной дороге под симферополем, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крым, новости
Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП
КЖД: движение поездов на пострадавшем от ЧП перегоне в Крыму восстановлено
22:31 18.05.2023 (обновлено: 22:44 18.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крыма. Движение железнодорожного транспорта на участке в Симферопольском районе, пострадавшем в результате ЧП, восстановлено. Об этом сообщили в КЖД.
"В 21:28 18 мая 2023 года движение поездов на перегоне Чистенькая - Почтовое участка Симферополь-Севастополь возобновлено", - говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что железнодорожный транспорт следует в рамках имеющегося расписания.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
В результате ЧП никто не пострадал. Сообщается, что было повреждено до 150 метров дорожного полотна.
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