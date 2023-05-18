https://crimea.ria.ru/20230518/vse-pochinili-dvizhenie-poezdov-v-krymu-vosstanovleno-posle-chp-1128816411.html

Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП

Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП

Движение железнодорожного транспорта на участке в Симферопольском районе, пострадавшем в результате ЧП, восстановлено. Об этом сообщили в КЖД. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T22:31

2023-05-18T22:31

2023-05-18T22:44

чп на железной дороге под симферополем

транспорт

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крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крыма. Движение железнодорожного транспорта на участке в Симферопольском районе, пострадавшем в результате ЧП, восстановлено. Об этом сообщили в КЖД. Уточняется, что железнодорожный транспорт следует в рамках имеющегося расписания.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на железной дороге случилось ЧП - утром 18 мая на перегоне Симферополь-Севастополь произошел сход восьми вагонов грузового поезда. В "Крымской железной дороге" заявили, что инцидент произошел в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Сообщается, что было повреждено до 150 метров дорожного полотна.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поезда из Петербурга в Севастополь изменитсяПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораВ мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение

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2023

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