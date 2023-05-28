https://crimea.ria.ru/20230528/zelenye-furazhki-byvshikh-pogranichnikov-ne-byvaet-1128992510.html

Зеленые фуражки: бывших пограничников не бывает

Зеленые фуражки: бывших пограничников не бывает - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Зеленые фуражки: бывших пограничников не бывает

- Представляешь, в такой день мне дежурство на работе поставили! Так пошел разбираться, выяснять. Заменили. А что? У меня сегодня семейный праздник – 65 лет... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T09:20

2023-05-28T09:20

2023-05-28T11:11

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- Представляешь, в такой день мне дежурство на работе поставили! Так пошел разбираться, выяснять. Заменили. А что? У меня сегодня семейный праздник – 65 лет погранслужбе…Ежегодно в России 28 мая отмечается День пограничника. Он был установлен в 1958 году. А изначально структура появилась 28 мая 1918 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об учреждении Пограничной охраны. В советские годы "зеленые фуражки" входили в состав НКВД, а после Великой Отечественной войны были включены в структуру КГБ.День пограничника не является выходным, как и любой другой профессиональный праздник. Однако для семьи Александра Кияшко из Симферополя он особенный: Александр отслужил 20 "календарей", его сын – Сергей Александрович – 19 лет, а отец - Сергей Иванович Кияшко отдал погранслужбе 33 календарных года.Все три представителя пограничной династии семьи Кияшко закончили Московское пограничное училище (теперь это Московский пограничный институт ФСБ России). И посвятили свою жизнь охране государственной границы.С детства мечтал быть офицером"Летом в пионерлагерях почти не бывал, отец брал меня в инженерные колонны, я вместе с солдатами, сержантами жил в палатках, в казармах. Меня они научили подрывному делу. Помню, учился тогда в 7-м классе, подрывал вместе с ними пеньки – для контроля следовой полосы. Но инженером не хотел быть, выбрал оперативный профиль – пограничную разведку", - рассказывает Александр Сергеевич.Родился он в Багратионовске Калининградской области, когда ему было полгодика, отца перевели в Западный пограничный округ, в Мукачевский погранотряд, где сначала он был замначальника и начальником погранзаставы, потом начальником инженерной службы. Позже семья на семь лет переехала в Биробиджан."До восьмого класса мечтал поступить в Рязанское десантное училище. Потом, когда сосед, который летал на истребителях, сводил меня на тренажер, мечтал поступить в Черниговское истребительное. Но в десятом классе обнаружился хронический гайморит. И летное мне было закрыто. Я бы и в пограничное не поступил, но медиков обманул: флюорографию гайморовых пазух за меня прошел мой друг", - вспоминает с улыбкой Александр Сергеевич.Так, в 1977-м году, закончив школу им. А.С. Пушкина в Мукачево Закарпатской области, он поступил в погранучилище.Обман вскрылся на втором курсе. Гайморит прооперировали, подлечили. Курсанта, который учился с отличием, за такой недуг не отчислили. Больше того, он трижды участвовал в Параде на Красной площади в Москве, где показал отличную строевую выучку, высокую дисциплину и организованность. На парадную подготовку выбирали лучших – и по росту, и по ранжиру."Был я в середине девятой шеренги и всю шеренгу на парадах держал равнение. Запомнилось, когда в 78-м году начальник пограничного училища генерал-майор Толкунов прибыл к нам в училище и на плацу, уже после парада, объявил: "Оценка Леонида Ильича Брежнева – лучше всех на параде прошли танки, а после танков – пограничники".Краповое братство: как появился крымский "Беркут" >>После окончания училища, в начале 80-х, Александр Кияшко служил в Карелии, в Ребольском погранотряде, где лично задержал двух нарушителей госграницы, за что награжден медалью. Был замкоменданта по разведке в Калевальском погранотряде. Затем перевели на ОКПП "Ленинград", где он организовал задержание контрабанды на голландском судне совместно с органами КГБ, за что тоже есть награды."На юге побывал, когда в Афганистан на боевую стажировку ехал в1982 году, награжден медалью "За боевые заслуги", - вспоминает он. И добавляет: с постоянными переездами жизнь как-то интересней. А когда на одном месте сидишь – приедается. "Мы с нашей семьей, и я со своим отцом, и мой сын со мной, объехали весь СССР вдоль и поперек".В СССР было 67 тысяч километров государственной границы, сейчас меньше – 62 тысячи километров. Но стран-соседей у нас больше, чем у кого бы то ни было — целых восемнадцать.В 1993 Александр Кияшко написал рапорт и уволился на пенсию. Сейчас он состоит в ветеранской организации "Союз пограничников Крыма", ведет активную общественную работу.Дома он хранит собрание марок. Но особенно гордится огромной коллекцией значков, которую в середине 60-х начал собирать еще отец. Больше трех тысяч экземпляров. За некоторые ему когда-то предлагали новенькие "Жигули". Но отказался. Говорит, эта железка сгниет, а значки – наша семейная реликвия. Особенно дороги те, что отцу вручали: "Ударнику сталинского призыва", "Чемпиону Молдавии по боксу", ну и пограничные, конечно.Когда сын переслужил отцаКияшко-младший родился в Карелии, в Пяозерском, где его отец был замкоменданта по разведке в Калевальском погранотряде. Его детстве прошло в поселке Вяртсиля, в Сортавальском погранотряде. Семья жила в пограничном доме деревянной постройки в 200 метрах от финской границы. И пока отец досматривал поезда, автомашины, следил за тем, чтобы гражданские не рвались через госграницу, и вел паспортный контроль, сын был рядом."Везде со мной, как и я когда-то, постоянно с солдатами, кто молочком подкормит, кто конфетами", - вспоминает Александр Кияшко.Отец признается, что старался воспитывать своего сына Сережу, названного в честь деда, так, как когда-то воспитывали его, "в том же духе", даже в баню с собой брал в возрасте полутора лет.Однако, несмотря на пример отца и деда, Кияшко-младший с детства не мечтал быть военным, больше тяготел к юриспруденции. Времена были тяжелыми, в приграничном поселке, где жила семья, процветала безработица и наркомания. Родители очень боялись за будущее своего ребенка, всячески старались оградить его от влияния дурной компании. Воспитывали в строгости."Даже говорил ему, что убью, если узнаю, что он пристрастится к чему-то дурному", - вспоминает с улыбкой собеседник.По настоянию старших Сергей поступил в погранинститут. Тот самый, который когда-то закончили Кияшко-старшие. Потихоньку втянулся, хорошо закончил, был исполнительным. Хвалили его везде. Служил и в пограничной разведке, и в особом отделе. Год назад закончил службу в Себежском погранотряде. Уволился на пенсию в звании майора, сейчас живет в Санкт-Петербурге, рассказывает его отец и улыбается: переслужил в должности родителя.Как быть офицерской женойСо своим будущим мужем, простым парнем Сергеем из Тирасполя, москвичка Валентина познакомилась в спортзале. Она работала в областном совете "Динамо" инструктором, была лыжницей и стреляла из всех видов пневматического оружия. А он был курсантом пограничного училища, занимался фехтованием, боксом и был чертовки хорош собой. Он покорил ее сердце. И она стала его женой. Хотя признается: встречаться с военными в те годы считалось дурным тоном, можно было даже прослыть девицей легкого поведения.Работала она машинисткой. Говорит, очень хорошая по тем временам специальность, востребованная: "куда бы ни приехали – с руками и с ногами расхватывали".Вспоминает: бывало, по полгода на одном месте служил. Пришел со службы, все, Валя, перевод у нас, собирай чемоданы. С работы на следующий день рассчиталась, паковала вещички."На Дальнем Востоке мне очень понравилось. Хотелось там остаться – там все человечные, природа хорошая. Но мы ведь люди государственные: куда Родина послала, туда и поехали. А тех, кто отказывался, судили и сажали", - вспоминает Валентина Антоновна.В 1965 году закрывали границу с Китаем. В числе других военных отправился это делать и военный инженер Сергей Кияшко. Вкапывали столбики, тянули колючую проволоку, а следом шли связисты и свои провода тянули, по которой поступал сигнал, если вдруг кто-то пытался нарушить границу."Зверь ли пройдет или человек - застава в ружье, преследуют по следу с собаками, ищут, - рассказывает она. - Вот такой работой у меня муж занимался".Однажды семья Кияшко жила на заставе в Велятино. И там обнаружили заминированный немецкий бункер времен Великой Отечественной войны."Очень глубоко, больше ста ступенек вниз вели. А там кабинеты оборудованы, по стенкам провода разного диаметра, связывались непосредственно с фюрером. Мой муж со своими подчиненными солдатиками выносили мины и разминировали это бомбоубежище. Они на руках каждую мину выносили и в определенном порядке укладывали в машину, чтобы потом вывезти на полигон. Вот как опасно и страшно", - вспоминает Валентина Антоновна.Она не хотела, чтобы сын был пограничником и занимался такой опасной и страшной работой, отговаривала его. Говорила ему: ты же в детстве летчиком мечтал быть, поступай в МАИ (Московский авиационный институт – ред.). Но он пошел в пограничное. По папиным следам. Так же сделал и внук, получилась династия пограничная."Моя мама – истинная жена офицера-пограничника: любящая, преданная, быстрая на сборы. Сейчас жены военных как? Ты сначала устройся на новом месте, говорят, а я попозже приеду. У нас так не было. Ехали в неизвестность. Бывало, что жили и в перевалочных пунктах по несколько суток, в каких-то общежитиях. Но мама всегда старалась, чтобы мы с сестрой были опрятными и вкусно накормленными, чтобы у отца всегда была отутюжена форма. Бывало, что спасть она ложилась в два-три часа ночи", - поддерживает разговор Александр Кияшко. И добавляет: в любой части, куда бы мы ни приезжали, ее избирали в женсовет. А когда в 1994 году отца не стало, она 15 лет проработала в ветеранской организации в погрануправлении с вдовами, и до сих пор с ними общается, а ей уж 91-й год.

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, общество, авторы, день пограничника, александр кияшко, история, симферополь