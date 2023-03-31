https://crimea.ria.ru/20230331/mart-cherez-obektiv-fotoapparata-ria-novosti-krym-1127798108.html

Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым

Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым

Март с переменчивой погодой и насыщенный событиями не давал соскучиться корреспондентам РИА Новости Крым. Конечно же, он начался Международным женским днем,... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T19:57

2023-03-31T19:57

2023-03-31T20:07

фотоленты

фото

крым

всу (вооруженные силы украины)

джанкой

чф рф (черноморский флот российской федерации)

рамадан

владимир путин (политик)

алешки

херсонская область

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Март с переменчивой погодой и насыщенный событиями не давал соскучиться корреспондентам РИА Новости Крым. Конечно же, он начался Международным женским днем, когда поздравляют и самых сильных дам, обладающих не женскими умениями. Если День женщин - праздник в России всенародный, то о Дне архивов мало кто слышал. А ведь крымские архивы хранят немало уникальных свидетельств прошлых эпох. 18 марта - дата, дорогая крымчанам. 9 лет тому Крым и Севастополь воссоединились с великой Россией. Народные гуляния, мотопробеги, концерты... А мотоклуб "Ночные волки" высадил лес на горе Гасфорта под Севастополем в память ополченцев СВО.Вечером 22 апреля у всех мусульман мира начался священный месяц Рамадан - 30 дней воздержания в еде и помыслах, но активной благотворительности. Тем временем ВСУ не перестают совершать дерзкие беспринципные акты вандализма против мирных жителей России. В ночь на 21 марта беспилотники летели над городком Джанкой на севере Крыма, пострадал один человек, разрушено несколько домов. А атаки БПЛА в бухте Севастополя были отбиты девушками-военнослужащими ЧФ РФ. А вот Херсонская и Запорожская области страдают от украинской злобы практически каждый день, то один, то другой населенные пункты подвергаются обстрелу или атакам дронов. Страдающим мирным жителям волонтеры продолжают передавать помощь неравнодушных. В этот раз, например, ее собрала редакция РИА Новости Крым.Если волонтеры помогают душевно, то церковь - духовно. Священники РПЦ не оставляют без окормления добровольцев и военнослужащих, как бы тяжело ни было. И совсем рядом, в Крыму, продолжается развитие инфраструктуры. В марте была модернизирована подстанция "Северная" - один из базовых элементов энергосистемы Крыма. Комбайны вышли в поля, аграрии надеются, что полуостров будет с хлебом, хотя теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур, считают специалисты.Развивается и медицина. Так, кардиологи РКБ им. Н. А. Семашко впервые провели уникальную операцию по одномоментной коррекции патологии сердца и сосудов.Обо всем этом и многом другом глава Крыма Сергей Аксенов в медиацентре РИА Новости Крым в Симферополе дал большое интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, приуроченное к 9-летию Крымской весны.

https://crimea.ria.ru/20230301/nasyschennyy-fevral-foto-mesyatsa-ot-korrespondentov-ria-novosti-krym-1127261216.html

крым

джанкой

алешки

херсонская область

севастополь

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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