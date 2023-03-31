Рейтинг@Mail.ru
Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230331/mart-cherez-obektiv-fotoapparata-ria-novosti-krym-1127798108.html
Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
Март с переменчивой погодой и насыщенный событиями не давал соскучиться корреспондентам РИА Новости Крым. Конечно же, он начался Международным женским днем,... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T19:57
2023-03-31T20:07
фотоленты
фото
крым
всу (вооруженные силы украины)
джанкой
чф рф (черноморский флот российской федерации)
рамадан
владимир путин (политик)
алешки
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127625386_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d9cf0d782ea97538565b64b999aa22c0.jpg
Март с переменчивой погодой и насыщенный событиями не давал соскучиться корреспондентам РИА Новости Крым. Конечно же, он начался Международным женским днем, когда поздравляют и самых сильных дам, обладающих не женскими умениями. Если День женщин - праздник в России всенародный, то о Дне архивов мало кто слышал. А ведь крымские архивы хранят немало уникальных свидетельств прошлых эпох. 18 марта - дата, дорогая крымчанам. 9 лет тому Крым и Севастополь воссоединились с великой Россией. Народные гуляния, мотопробеги, концерты... А мотоклуб "Ночные волки" высадил лес на горе Гасфорта под Севастополем в память ополченцев СВО.Вечером 22 апреля у всех мусульман мира начался священный месяц Рамадан - 30 дней воздержания в еде и помыслах, но активной благотворительности. Тем временем ВСУ не перестают совершать дерзкие беспринципные акты вандализма против мирных жителей России. В ночь на 21 марта беспилотники летели над городком Джанкой на севере Крыма, пострадал один человек, разрушено несколько домов. А атаки БПЛА в бухте Севастополя были отбиты девушками-военнослужащими ЧФ РФ. А вот Херсонская и Запорожская области страдают от украинской злобы практически каждый день, то один, то другой населенные пункты подвергаются обстрелу или атакам дронов. Страдающим мирным жителям волонтеры продолжают передавать помощь неравнодушных. В этот раз, например, ее собрала редакция РИА Новости Крым.Если волонтеры помогают душевно, то церковь - духовно. Священники РПЦ не оставляют без окормления добровольцев и военнослужащих, как бы тяжело ни было. И совсем рядом, в Крыму, продолжается развитие инфраструктуры. В марте была модернизирована подстанция "Северная" - один из базовых элементов энергосистемы Крыма. Комбайны вышли в поля, аграрии надеются, что полуостров будет с хлебом, хотя теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур, считают специалисты.Развивается и медицина. Так, кардиологи РКБ им. Н. А. Семашко впервые провели уникальную операцию по одномоментной коррекции патологии сердца и сосудов.Обо всем этом и многом другом глава Крыма Сергей Аксенов в медиацентре РИА Новости Крым в Симферополе дал большое интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, приуроченное к 9-летию Крымской весны.
https://crimea.ria.ru/20230301/nasyschennyy-fevral-foto-mesyatsa-ot-korrespondentov-ria-novosti-krym-1127261216.html
крым
джанкой
алешки
херсонская область
севастополь
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127625386_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8d8adb67c2fcaf9998c0d1786f3e1260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, крым, всу (вооруженные силы украины), джанкой, чф рф (черноморский флот российской федерации), рамадан, владимир путин (политик), алешки, херсонская область, "ночные волки", крымская весна, общество, политика, севастополь, новая каховка, сельское хозяйство, здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, дмитрий киселев, эксклюзивы риа новости крым, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, топливно-энергетический комплекс
Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым

Главные фотографии месяца: как выглядел март

19:57 31.03.2023 (обновлено: 20:07 31.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией. - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Март с переменчивой погодой и насыщенный событиями не давал соскучиться корреспондентам РИА Новости Крым. Конечно же, он начался Международным женским днем, когда поздравляют и самых сильных дам, обладающих не женскими умениями.
Если День женщин - праздник в России всенародный, то о Дне архивов мало кто слышал. А ведь крымские архивы хранят немало уникальных свидетельств прошлых эпох.
18 марта - дата, дорогая крымчанам. 9 лет тому Крым и Севастополь воссоединились с великой Россией. Народные гуляния, мотопробеги, концерты... А мотоклуб "Ночные волки" высадил лес на горе Гасфорта под Севастополем в память ополченцев СВО.
Вечером 22 апреля у всех мусульман мира начался священный месяц Рамадан - 30 дней воздержания в еде и помыслах, но активной благотворительности.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
1 марта, 07:32Фотоленты
Насыщенный февраль: фото месяца от корреспондентов РИА Новости Крым
Тем временем ВСУ не перестают совершать дерзкие беспринципные акты вандализма против мирных жителей России. В ночь на 21 марта беспилотники летели над городком Джанкой на севере Крыма, пострадал один человек, разрушено несколько домов. А атаки БПЛА в бухте Севастополя были отбиты девушками-военнослужащими ЧФ РФ.
А вот Херсонская и Запорожская области страдают от украинской злобы практически каждый день, то один, то другой населенные пункты подвергаются обстрелу или атакам дронов. Страдающим мирным жителям волонтеры продолжают передавать помощь неравнодушных. В этот раз, например, ее собрала редакция РИА Новости Крым.
Если волонтеры помогают душевно, то церковь - духовно. Священники РПЦ не оставляют без окормления добровольцев и военнослужащих, как бы тяжело ни было.
И совсем рядом, в Крыму, продолжается развитие инфраструктуры. В марте была модернизирована подстанция "Северная" - один из базовых элементов энергосистемы Крыма.
Комбайны вышли в поля, аграрии надеются, что полуостров будет с хлебом, хотя теплая и скупая на осадки зима в Крыму может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур, считают специалисты.
Развивается и медицина. Так, кардиологи РКБ им. Н. А. Семашко впервые провели уникальную операцию по одномоментной коррекции патологии сердца и сосудов.
Обо всем этом и многом другом глава Крыма Сергей Аксенов в медиацентре РИА Новости Крым в Симферополе дал большое интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, приуроченное к 9-летию Крымской весны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Девушка-кузнец Ульяна Полякова за работой.

Ульяна Полякова, девушка-кузнец
1 из 13

Девушка-кузнец Ульяна Полякова за работой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина хранятся в архиве Севастополя.

В хранилище архива Севастополя
2 из 13

Рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина хранятся в архиве Севастополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к дате воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
3 из 13

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к дате воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами.

Начало месяца Рамадана в Крыму
4 из 13

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами.

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова

Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника.

Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника
5 из 13

Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника.

© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
© Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов

Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов
6 из 13

Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов

© Пресс-служба Минобороны РФ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима.

Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
7 из 13

Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Доставка гуманитарной помощи в Каховку. Везут средства гигиены, детское питание, лекарства.

Доставка гуманитарной помощи в Каховку
8 из 13

Доставка гуманитарной помощи в Каховку. Везут средства гигиены, детское питание, лекарства.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования, традиционный для времени Великого поста.

Бойцы отряда спецназначения Гром прошли обряд соборования
9 из 13

Бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования, традиционный для времени Великого поста.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС.

Электрическая подстанция Северная в Симферополе
10 из 13

Скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В марте в Крыму продолжился масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра.

Посевная кампания в Крыму
11 из 13

В марте в Крыму продолжился масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.

Кардиологи оперируют пациента в РБК Семашко
12 из 13

Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Сергей Аксенов дал интервью Дмитрию Киселеву.

Интервью Дмитрия Киселева с Сергеем Аксеновым
13 из 13

О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Сергей Аксенов дал интервью Дмитрию Киселеву.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 13

Девушка-кузнец Ульяна Полякова за работой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

Рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина хранятся в архиве Севастополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к дате воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 13

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами.

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
5 из 13

Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника.

© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
6 из 13

Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов

© Пресс-служба Минобороны РФ
7 из 13

Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Доставка гуманитарной помощи в Каховку. Везут средства гигиены, детское питание, лекарства.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

Бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования, традиционный для времени Великого поста.

© Дмитрий Макеев
10 из 13

Скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

В марте в Крыму продолжился масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 13

Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Сергей Аксенов дал интервью Дмитрию Киселеву.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
ФотолентыФотоКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)ДжанкойЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)РамаданВладимир Путин (политик)АлешкиХерсонская область"Ночные волки"Крымская веснаОбществоПолитикаСевастопольНовая КаховкаСельское хозяйствоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСергей АксеновДмитрий КиселевЭксклюзивы РИА Новости КрымЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымТопливно-энергетический комплекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:57Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
19:41Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи
19:29Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
19:03Крым является форпостом не только России, но и Белоруссии – Мурадов 1:41
18:46Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
18:31Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
17:57В Севастополе простились с разведчиком из ЧВК "Вагнер"
17:48В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
17:37Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
17:26Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
17:17Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
17:01Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину
16:48Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
16:23Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
16:05Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
15:52Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
15:19Новая концепция внешней политики России: основные положения
14:52Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
14:38Поезда в Крым вернулись в график
14:29Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния