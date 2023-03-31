Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым

Главные фотографии месяца: как выглядел март
Рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина хранятся в архиве Севастополя.
Рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина хранятся в архиве Севастополя.
Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к дате воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к дате воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами.
Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника.
Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов
Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов
Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима.
Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима.
Доставка гуманитарной помощи в Каховку. Везут средства гигиены, детское питание, лекарства.
Доставка гуманитарной помощи в Каховку. Везут средства гигиены, детское питание, лекарства.
Бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования, традиционный для времени Великого поста.
Бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования, традиционный для времени Великого поста.
Скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС.
Скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС.
В марте в Крыму продолжился масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра.
В марте в Крыму продолжился масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра.
Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.
Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.
О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Сергей Аксенов дал интервью Дмитрию Киселеву.
О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Сергей Аксенов дал интервью Дмитрию Киселеву.
Рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина хранятся в архиве Севастополя.
Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к дате воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами.
Магазин в Джанкое, крышу которого разрушили обломки беспилотника.
Шойгу наградил женщин-военнослужащих из Севастополя за уничтожение вражеских дронов
Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима.
Доставка гуманитарной помощи в Каховку. Везут средства гигиены, детское питание, лекарства.
Бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования, традиционный для времени Великого поста.
Скоро начнутся работы по строительству линии, которая будет идти от подстанции "Симферопольская", чтобы передать мощность от Таврической ТЭС.
В марте в Крыму продолжился масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра.
Одновременная операция на сосудах сердца и шеи была впервые проведена в Крыму.
О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Сергей Аксенов дал интервью Дмитрию Киселеву.