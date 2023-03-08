Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца
Цветы из огня: как крымские девушки осваивают горн и наковальню
08:22 08.03.2023 (обновлено: 11:31 08.03.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУльяна Полякова, девушка-кузнец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В кузнечной мастерской жарко и дымно: полыхает горн. Девушка в фартуке и рукавицах ловко вытаскивает из печи клещами заготовку, кладет ее на наковальню, берет молоток и начинает сбивать окалину с будущей ложки. Затем снова кладет заготовку на нагрев жерло горна.
О недевичьем мастерстве и искусстве, рожденном в огне с помощью женских рук, в материале РИА Новости Крым.
Неженское ремесло
Ульяна Полякова – девушка-кузнец. Она пока только учится кузнечному мастерству и делает простые вещи. Хотя в мастерской Крымской гильдии кузнецов куются великолепные изделия – кованые ограды, лестничные перила, заборы, оконные решетки, входные композиции, украшенные художественным орнаментом, ворота, уникальные детали интерьера – мебель, светильники, камины.
В старину кузнечное дело требовало присутствие по меньшей мере двух человек – кузнеца и помощника-молотобойца. В современных кузницах мастер может работать и в одиночку, даже пользоваться газовым горном – это быстрее и проще, но в этой мастерской предпочитают нагревать металл по старинке, в горне на угле. Огонь, металл и рука человека – это, пожалуй, главное в кузнечном деле.
"Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем это стало моей профессией. С Гильдией кузнецов я познакомилась в 2021 году и даже подумать не могла, что когда-нибудь окажусь в рядах мастеров", - рассказывает Ульяна Полякова.
Это может быть удивительным, но кузнец должен быть не только сильным и умелым, но и владеть науками – физикой, химией, быть технологом и историком, а еще и художником: уметь изобразить и расчертить на бумаге эскиз будущей работы со слов заказчика.
Живописью и декоративно-прикладным искусством наша героиня занималась с детства. И изо всех направлений кузнечного мастерства выбрала художественную ковку.
"Это целое искусство, за которым стоит огромное количество ручного труда и работы фантазии. Самое сложное для меня как для женщины-кузнеца – это физический труд, благо я к нему подготовлена: восемь лет занимаюсь пауэрлифтингом, регулярно хожу в спортзал, чтобы поддерживать себя в хорошем физическом состоянии", - рассказывает Ульяна.
Работа в кузнице действительно требует немалой физической отдачи. Средний кузнечный молоток весит полтора-два, а то и четыре килограмма. Из-за жара от горна и активной физической работы пот ручьем в любое время года.
Работа в кузнице организована вокруг основных "агломераций" – горна и молота. В мастерской не только куют, но еще и режут металл, сваривают заготовки, красят, полируют и украшают готовые изделия. Здесь всегда шумно, жарко, пыльно от угля и металлической стружки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУльяна Полякова, девушка-кузнец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ульяна Полякова, девушка-кузнец
Мастерство Криворученко
Ее наставник Андрей Хуттер – в прошлом финансист, а в настоящем – художник по металлу с 12-летним кузнечным стажем.
"В свое время я обучался у основателя Крымской гильдии кузнецов, знаменитого мастера Олега Криворученко, теперь и у меня появилась ученица. Вообще процесс обучения кузнечному делу – длительный, мы учимся всю жизнь, но если задаться целью, то за три месяца при наличии усердия и "ровных рук" уже можно делать несложные сувенирные изделия", - отметил он.
Наковальня, горн и молот – орудия кузнеца. А еще мозг, фантазия и доброта, добавляют мастера. Когда выполняются заказы по линии исторической реконструкции – важна каждая мелочь и деталь.
"Самый ответственный момент в процессе – неукоснительное следование эскизу и технологической карте. У ковки много специфических операций – это протяжка, осадка, у готового изделия – завершающие и "ухаживающие" процедуры – зачистка, полировка, крацевание, пескоструй, антикоррозийная обработка, цинкование, покраска. У режущего инструмента – закалка", - рассказывает Андрей Хуттер.
Художественная ковка – многооперационный и трудоемкий процесс. В таких изделиях множество мелких элементов, кузнецы "вытягивают" куски металла в завитушки, листики и гребешки, одну заготовку приходится нагревать 12-15 раз. Зачастую над художественными проектами трудится вместе весь коллектив кузницы. Большие заказы вроде ворот могут занимать до нескольких месяцев. Зато потом великолепные кованые изделия украшают городские парки и частные усадьбы, радуют глаз горожан.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота в кузнице
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа в кузнице
Помощь науке археологии
Дмитрий и Алексей – сыновья знаменитого мастера Олега Криворученко – пошли по стопам отца и стали кузнецами уже в третьем поколении. В свое время Олег Криворученко наблюдал за кузнечной работой своего деда. Прежде чем стать кузнецом, освоил множество профессий по металлообработке. И воссоздал почти позабытое кузнечное дело в Крыму практически по крупицам, со временем основав Крымскую гильдию кузнецов "Наследники Сварога".
"Я держал молоток в руках с трех лет и хотя и получил образование музеолога, все равно потом вернулся в кузницу. Моим первом масштабным изделием стала кованая лестница в одном из ресторанов на набережной Алушты. Папа оставил на память полуострову много красивых и интересных изделий. Одно из них – парк кованых фигур на площади Советской в Симферополе", - рассказывает Дмитрий Криворученко.
Сегодня гильдия кузнецов не только выполняет заказы, но и обучает, участвует в тематических мероприятиях и часто устраивает мастер-классы.
"Сколько счастья в детских глазах, когда у мальчиков получаются ножички, а у девочек сердечки! У металла, как и у человека, разный характер, к нему нужен разный подход. Ремесло просто так не поддается, кузнец должен быть прежде всего человеком", - резюмирует Дмитрий Криворученко.
Бывают изделия, которые запоминаются своей необычностью. Например, на "Евро-2012" в Донецке крымские кузнецы выковали футбольный мяч, который украсил большую кованую экспозицию.
Бывают изделия, которые запоминаются своей исключительностью. В качестве такого примера в Гильдии кузнецов вспомнили, как помогали реконструировать музей древнего города Неаполь Скифский в Симферополе. Дело в том, что кузнецы помогают своими специфическими знаниями археологам: по имеющимся записям и находкам воссоздаются вещи и предметы, которые использовались крымскими жителями много веков назад.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУльяна Полякова, девушка-кузнец
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Ульяна Полякова, девушка-кузнец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа кузнеца
2 из 4
Работа кузнеца
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУльяна Полякова, девушка-кузнец
3 из 4
Ульяна Полякова, девушка-кузнец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Пламя в горне
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Пламя в горне
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Ульяна Полякова, девушка-кузнец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Работа кузнеца
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Ульяна Полякова, девушка-кузнец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Пламя в горне
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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