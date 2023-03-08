https://crimea.ria.ru/20230308/devushka-s-molotom-nezhenskoe-masterstvo-ulyany-kuznetsa-1127382533.html

Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца

Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца - РИА Новости Крым, 08.03.2023

Девушка с молотом: неженское мастерство Ульяны-кузнеца

В кузнечной мастерской жарко и дымно: полыхает горн. Девушка в фартуке и рукавицах ловко вытаскивает из печи клещами заготовку, кладет ее на наковальню, берет... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T08:22

2023-03-08T08:22

2023-03-08T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В кузнечной мастерской жарко и дымно: полыхает горн. Девушка в фартуке и рукавицах ловко вытаскивает из печи клещами заготовку, кладет ее на наковальню, берет молоток и начинает сбивать окалину с будущей ложки. Затем снова кладет заготовку на нагрев жерло горна.О недевичьем мастерстве и искусстве, рожденном в огне с помощью женских рук, в материале РИА Новости Крым.Неженское ремеслоУльяна Полякова – девушка-кузнец. Она пока только учится кузнечному мастерству и делает простые вещи. Хотя в мастерской Крымской гильдии кузнецов куются великолепные изделия – кованые ограды, лестничные перила, заборы, оконные решетки, входные композиции, украшенные художественным орнаментом, ворота, уникальные детали интерьера – мебель, светильники, камины.В старину кузнечное дело требовало присутствие по меньшей мере двух человек – кузнеца и помощника-молотобойца. В современных кузницах мастер может работать и в одиночку, даже пользоваться газовым горном – это быстрее и проще, но в этой мастерской предпочитают нагревать металл по старинке, в горне на угле. Огонь, металл и рука человека – это, пожалуй, главное в кузнечном деле.Это может быть удивительным, но кузнец должен быть не только сильным и умелым, но и владеть науками – физикой, химией, быть технологом и историком, а еще и художником: уметь изобразить и расчертить на бумаге эскиз будущей работы со слов заказчика.Живописью и декоративно-прикладным искусством наша героиня занималась с детства. И изо всех направлений кузнечного мастерства выбрала художественную ковку."Это целое искусство, за которым стоит огромное количество ручного труда и работы фантазии. Самое сложное для меня как для женщины-кузнеца – это физический труд, благо я к нему подготовлена: восемь лет занимаюсь пауэрлифтингом, регулярно хожу в спортзал, чтобы поддерживать себя в хорошем физическом состоянии", - рассказывает Ульяна.Работа в кузнице действительно требует немалой физической отдачи. Средний кузнечный молоток весит полтора-два, а то и четыре килограмма. Из-за жара от горна и активной физической работы пот ручьем в любое время года.Работа в кузнице организована вокруг основных "агломераций" – горна и молота. В мастерской не только куют, но еще и режут металл, сваривают заготовки, красят, полируют и украшают готовые изделия. Здесь всегда шумно, жарко, пыльно от угля и металлической стружки.Мастерство КриворученкоЕе наставник Андрей Хуттер – в прошлом финансист, а в настоящем – художник по металлу с 12-летним кузнечным стажем."В свое время я обучался у основателя Крымской гильдии кузнецов, знаменитого мастера Олега Криворученко, теперь и у меня появилась ученица. Вообще процесс обучения кузнечному делу – длительный, мы учимся всю жизнь, но если задаться целью, то за три месяца при наличии усердия и "ровных рук" уже можно делать несложные сувенирные изделия", - отметил он.Наковальня, горн и молот – орудия кузнеца. А еще мозг, фантазия и доброта, добавляют мастера. Когда выполняются заказы по линии исторической реконструкции – важна каждая мелочь и деталь."Самый ответственный момент в процессе – неукоснительное следование эскизу и технологической карте. У ковки много специфических операций – это протяжка, осадка, у готового изделия – завершающие и "ухаживающие" процедуры – зачистка, полировка, крацевание, пескоструй, антикоррозийная обработка, цинкование, покраска. У режущего инструмента – закалка", - рассказывает Андрей Хуттер.Художественная ковка – многооперационный и трудоемкий процесс. В таких изделиях множество мелких элементов, кузнецы "вытягивают" куски металла в завитушки, листики и гребешки, одну заготовку приходится нагревать 12-15 раз. Зачастую над художественными проектами трудится вместе весь коллектив кузницы. Большие заказы вроде ворот могут занимать до нескольких месяцев. Зато потом великолепные кованые изделия украшают городские парки и частные усадьбы, радуют глаз горожан.Помощь науке археологииДмитрий и Алексей – сыновья знаменитого мастера Олега Криворученко – пошли по стопам отца и стали кузнецами уже в третьем поколении. В свое время Олег Криворученко наблюдал за кузнечной работой своего деда. Прежде чем стать кузнецом, освоил множество профессий по металлообработке. И воссоздал почти позабытое кузнечное дело в Крыму практически по крупицам, со временем основав Крымскую гильдию кузнецов "Наследники Сварога".Сегодня гильдия кузнецов не только выполняет заказы, но и обучает, участвует в тематических мероприятиях и часто устраивает мастер-классы."Сколько счастья в детских глазах, когда у мальчиков получаются ножички, а у девочек сердечки! У металла, как и у человека, разный характер, к нему нужен разный подход. Ремесло просто так не поддается, кузнец должен быть прежде всего человеком", - резюмирует Дмитрий Криворученко.Бывают изделия, которые запоминаются своей необычностью. Например, на "Евро-2012" в Донецке крымские кузнецы выковали футбольный мяч, который украсил большую кованую экспозицию.Бывают изделия, которые запоминаются своей исключительностью. В качестве такого примера в Гильдии кузнецов вспомнили, как помогали реконструировать музей древнего города Неаполь Скифский в Симферополе. Дело в том, что кузнецы помогают своими специфическими знаниями археологам: по имеющимся записям и находкам воссоздаются вещи и предметы, которые использовались крымскими жителями много веков назад.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии чаще всего выбирают женщины в КрымуВ Феодосии кузнецы из России создадут новый талисман КрымаВ Севастополе туристический сезон начнется с "Федюхиных высот"

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2023

Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

крым, крымская гильдия кузнецов, культура, общество, мультимедиа, фото, авторы