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Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе
Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе
РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T13:06
2023-03-18T13:06
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"ночные волки"
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фото, фото, "ночные волки", крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, симферополь, севастополь, крым
Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе

Старт автомотопробега к 9-летию Крымской весны в Симферополе

13:06 18.03.2023
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Традиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Крыму.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
1 из 15

Традиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Крыму.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Так происходит в каждую годовщину Крымской весны.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
2 из 15

Так происходит в каждую годовщину Крымской весны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В центре Симферополя собираются горожане, чтобы проводить колонну автомобилей и мотоциклов в Севастополь.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
3 из 15

В центре Симферополя собираются горожане, чтобы проводить колонну автомобилей и мотоциклов в Севастополь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этом году в праздничной колоне - несколько десятков участников.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
4 из 15

В этом году в праздничной колоне - несколько десятков участников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Дождливая погода не мешает радости крымчан.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
5 из 15

Дождливая погода не мешает радости крымчан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Настроение у всех приподнятое.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
6 из 15

Настроение у всех приподнятое.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Дети, которые родились весной 2014 года, уже пошли в школу.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
7 из 15

Дети, которые родились весной 2014 года, уже пошли в школу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди делают снимки на память и вспоминают те весенние дни девять лет назад.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
8 из 15

Люди делают снимки на память и вспоминают те весенние дни девять лет назад.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тогда было также многолюдно на улицах крымских городов.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
9 из 15

Тогда было также многолюдно на улицах крымских городов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Было много флагов, радостных улыбок.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
10 из 15

Было много флагов, радостных улыбок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пробег преодолеет расстояние от крымской столицы до Севастополя примерно за полтора часа.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
11 из 15

Пробег преодолеет расстояние от крымской столицы до Севастополя примерно за полтора часа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Участники байк-клуба "Ночные волки" вместе с ополченцами со всего Крыма после традиционного праздничного автомотопробега остановятся на горе Гасфорта под Севастополем.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
12 из 15

Участники байк-клуба "Ночные волки" вместе с ополченцами со всего Крыма после традиционного праздничного автомотопробега остановятся на горе Гасфорта под Севастополем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Там они высадят аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
13 из 15

Там они высадят аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Двигатели взревели - пробег начался!

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
14 из 15

Двигатели взревели - пробег начался!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На главной улице Симферополя громко от автомобильных сигналов и пестро от флагов.

Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией.
15 из 15

На главной улице Симферополя громко от автомобильных сигналов и пестро от флагов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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