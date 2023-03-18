Автомотопробег к 9-летию Крымской весны стартовал в Симферополе

Традиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Крыму.
Традиционный автомотопробег, приуроченный к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией стартовал в Крыму.
Так происходит в каждую годовщину Крымской весны.
Так происходит в каждую годовщину Крымской весны.
В центре Симферополя собираются горожане, чтобы проводить колонну автомобилей и мотоциклов в Севастополь.
В центре Симферополя собираются горожане, чтобы проводить колонну автомобилей и мотоциклов в Севастополь.
В этом году в праздничной колоне - несколько десятков участников.
В этом году в праздничной колоне - несколько десятков участников.
Дождливая погода не мешает радости крымчан.
Дождливая погода не мешает радости крымчан.
Настроение у всех приподнятое.
Настроение у всех приподнятое.
Дети, которые родились весной 2014 года, уже пошли в школу.
Дети, которые родились весной 2014 года, уже пошли в школу.
Люди делают снимки на память и вспоминают те весенние дни девять лет назад.
Люди делают снимки на память и вспоминают те весенние дни девять лет назад.
Тогда было также многолюдно на улицах крымских городов.
Тогда было также многолюдно на улицах крымских городов.
Было много флагов, радостных улыбок.
Было много флагов, радостных улыбок.
Пробег преодолеет расстояние от крымской столицы до Севастополя примерно за полтора часа.
Пробег преодолеет расстояние от крымской столицы до Севастополя примерно за полтора часа.
Участники байк-клуба "Ночные волки" вместе с ополченцами со всего Крыма после традиционного праздничного автомотопробега остановятся на горе Гасфорта под Севастополем.
Участники байк-клуба "Ночные волки" вместе с ополченцами со всего Крыма после традиционного праздничного автомотопробега остановятся на горе Гасфорта под Севастополем.
Там они высадят аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.
Там они высадят аллею "Русский лес" в честь героев Русской весны.
Двигатели взревели - пробег начался!
Двигатели взревели - пробег начался!
На главной улице Симферополя громко от автомобильных сигналов и пестро от флагов.
На главной улице Симферополя громко от автомобильных сигналов и пестро от флагов.