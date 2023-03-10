https://crimea.ria.ru/20230310/pisma-legendarnykh-admiralov-i-drugie-sokrovischa-arkhiva-sevastopolya-1127434307.html

Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива Севастополя

Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива Севастополя - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива Севастополя

В День государственных архивов РИА Новости Крым рассказывает о хранящихся в Севастополя особо ценных документах, среди которых рапорты легендарных адмиралов... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T08:12

2023-03-10T08:12

2023-03-10T08:12

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В День государственных архивов РИА Новости Крым рассказывает о хранящихся в Севастополя особо ценных документах, среди которых рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина, и другие уникальные "единицы хранения" дореволюционного периода и Великой Отечественной войны."Эти книги в какой-то степени можно называть фолиантами: могучие, массивные, значимые с точки зрения истории Севастополя и государства Российского в целом", - говорит главный архивист отдела информации и использования документов ГКУ "Архив города Севастополя" Марина Соловьева, стоя перед большущими томами, в которых секреты веков, отдельных дней и часов.Сейчас, говорит она, фондов в хранилищах 673. Под фондом здесь понимают комплекс дел, объединенных одной темой в отдельный период. Общее количество дел и фотографий (единиц хранения) – более 527,5 тысяч. Среди них есть ценные и особо ценные – такие, что имеют непреходящее историческое значение и переведены в разряд постоянного хранения. Заветы предковЧуть пожелтевшая бумага. Вензеля. Забытая i и концевой ъ. 13 марта 1841 года."Ваше Высокопреосвященство!.."Этими словами офицеры Черноморского флота, командиры кораблей всякий раз начинают свои рапорты настоятелю Балаклавского Георгиевского монастыря. В них отчеты о деятельности священников, командированных от храма в состав экипажей на время морских походов."Тогда это была рутинная переписка. Они даже не подозревали, что спустя столетия эти документы станут уникальной археографической, исторической и культурной ценностью", – говорит Соловьева.В увесистом деле – документы за подписями легендарных флотоводцев, вошедших в историю в адмиральских чинах: Михаила Лазарева и его учеников, победителей знаковых морских боев и будущих участников героической сухопутной обороны Севастополя в годы Крымской войны. Нахимов, Корнилов, Истомин."Вот автограф Павла Степановича Нахимова, командир корабля "Селистрия". Нахимов, который потом станет во главе Севастопольской обороны, которого севастопольцы назовут Душа. В этом почерке витиеватом, в таких деталях его подписи мы видим дерзость, лихость, способность к смелым поступкам и решительным действиям", – рассказывает архивист. "А вот это подпись Владимира Алексеевича Корнилова. Совсем другой почерк, другой характер. Корнилов фактически создает севастопольскую оборону, ее структуру, и севастопольцы дают ему прозвище Ум. Именно ему приписываются слова, сказанные незадолго до гибели: "Отстаивайте же Севастополь". Они стали девизом жителей города. В этих документах – заветы наших предков".След адмирала: 217 лет назад родился Владимир Корнилов >>Текст черный, четкий до сих пор: внимание составу чернил уделялось особое. Как и на высоком государственном уровне, на флоте и в церкви использовали чернила высокого качества – на основе экстракта сока дуба. Это позволяло им не выгорать и не расплываться, если документ попадал в воду, объясняет Марина Соловьева.Во многом благодаря этому мы и имеем возможность сегодня знакомиться с этими фондами. Подлинное имя Даши СевастопольскойСередина XIX века. В церквях регистрируют не только крещение, но и рождение, венчание и смерть. Разводами не занимаются: они еще запрещены. Севастополь не исключение, и такие сборники с записями актов гражданского состояния жителей города в храмах имелись. Это так называемые метрические книги церквей Севастопольского благочиния.В одной из них, за 1855 год, архивисты однажды обнаружили интересную запись о венчании неординарной, как выяснилось, местной жительницы.Даша из Севастополя: легенда Крымской войны >>Так был установлен возраст и подлинное полное имя национальной героини, одной из первых сестер милосердия и участницы обороны Севастополя в годы Крымской войны. Никто не знал их до 60-х годов прошлого века, объясняет Соловьева: "Она везде по документам проходила под народным прозвищем – Даша Севастопольская".Увлекательная статистика СевастополяЕще одно достояние архива – обзоры севастопольского градоначальства. По сути, это свод статистических данных в разной форме, в том числе в таблицах. Здесь отражена вся жизнь города: экономическая, хозяйственная, социально-культурная, бытовая.Печаталось все это типографским способом и представляло собой облегченный вариант отчетов. Первый экземпляр отчета поступал императору. Копия – министру внутренних дел. Обзоры ложились на столы руководителей подведомственных организаций и учреждений.В этом году в Севастополе отмечают 150-летие со дня учреждения в городе института градоначальства – особого института, который вводили только в тех городах, которые имели в Российской Империи особое значение с точки зрения географии, социально-экономического, военно-стратегического положения, отмечает Соловьева:"В Севастополе градоначальство было учреждено в 1873 году для интенсификации его развития после Крымской войны. У нас сохранились документы за более чем сорок лет его работы, вплоть до 1915 года".Архив барона ВрангеляВ отличие от дореволюционных, красивых и прочных, первые документы органов советской власти в начале ХХ века появляются на оборотах старых рекламных объявлений и плакатов, обрывках газет, на так называемых четвертушках и осьмушках бумаги – она дефицит, рассказывает наш "гид по архиву".Одним из первых архивариусов в Севастополе стал человек с четырьмя классами образования, которое получил в Константинопольской гимназии. Он умел хорошо писать, читать и считать. К тому же, помимо русского, знал английский и турецкий языки. "Такой человек считался очень грамотным", – объясняет архивист.Самые ранние документы Севастопольского военного революционного комитета (ВРК) в городском архиве датируются 1920-м годом. Среди них – постановление о сборе, формировании и сохранении так называемого архива Врангеля. "Другой земли, кроме Крыма, у нас нет": кого потеряла Россия >>"Когда правительство Врангеля эвакуировалось из Севастополя, здесь остались документы канцелярии, переписка с иностранными государствами, банковские отчетные документы и так далее. И одно из первых распоряжений по архивному делу стало: всем организациями и учреждениям провести у себя ревизию и все, что имеет отношение к Врангелю, сдать", – рассказывает Соловьева.Часть собранного затем была отправлена в ставку Михаила Фрунзе в Харьков. Большая часть осталась в городе. Они использовались наркоматом иностранных дел для предъявления правительствам иностранных государств требований о компенсации ущерба, нанесенного народному хозяйству в ходе гражданской войны. Но сегодня в хранилищах "севастопольских" архивов Врангеля нет:"Еще до Великой Отечественной войны они "ушли" от нас в центральные архивы. Наверное, НКВД".Севастополь под немцамиКартотека жителей оккупированного Севастополя, которую составляли из листков прибытия в город, хранит немало секретов. Среди них – факты о том, как уроженец Саратовской губернии, участник обороны Одессы и Севастополя, бежавший из плена артиллерист Василий Ревякин стал севастопольским школьным учителем, "страдающим туберкулезом", и одновременно – руководителем одной из крупнейших в Крыму подпольных антифашистских организаций. Как свидетельствуют документы, Ревякин зарегистрировался под именем Александр и по своей довоенной специальности – учитель химии, благодаря чему смог устроиться работать в школу.Листок прибытия ему заверил начальник паспортного стола одного из полицейских участков – Кондрат Фок. Выходец из Кубани, этнический немец по национальности, он пошел работать к оккупантам с одной целью.В 1943-м связь Фока с партизанами была раскрыта, и его расстреляли."Василий Дмитриевич Ревякин был расстрелян в апреле 1944 года. А в память о нем у нас остались вот эти регистрационные листки".Как и первые документы советского периода, докладные о разрушениях в Севастополе в 1944 году после освобождения, могли писаться и печататься на самой разной бумаге, в том числе папиросной. Вновь по качеству оформления можно судить о положении дел в стране, говорит архивист. Среди документов периода Великой Отечественной в первый год после оккупации особое внимание привлекает докладная записка, составленная первым секретарем горкома партии, председателем исполкома горсовета. Речь в ней идет о состоянии городского хозяйства Севастополя на 20 мая 1944 года.Культурное наследиеПосле войны в архиве Севастополя стал активно формироваться фонд художников, деятелей науки, культуры и искусства. Они сами передавали документы и фотографии на хранение в архив. Одним из них был и переехавший сюда художник Геннадий Яковлевич Брусенцов."Уже в конце жизни, когда он отошел от стиля соцреализма, его перестали интересовать лица ветеранов и героев труда, он занялся иконописью и стал писать фрески для храмов", – рассказывает архивист.В архиве – эскизы мозаичных панно художника, по которым декорированы два знаковых и священных для Севастополя места."Здесь его эскизы из мозаики выложенное панно Георгия Победоносца. На Сапун-горе, часовня Георгия Победоносца — вы можете его там увидеть, – рассказывает Соловьева. – И есть эскизы к знаменитому сюжету "Жены-мироносицы". Все это в мозаичном исполнении в храме на Северной стороне, на Братском кладбище, в храме Святого Николая".

https://crimea.ria.ru/20161030/1107843250.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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