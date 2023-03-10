Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива Севастополя
Самые ценные документы архива Севастополя показали журналистам РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ хранилище архива Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В День государственных архивов РИА Новости Крым рассказывает о хранящихся в Севастополя особо ценных документах, среди которых рапорты легендарных адмиралов Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина, и другие уникальные "единицы хранения" дореволюционного периода и Великой Отечественной войны.
"Эти книги в какой-то степени можно называть фолиантами: могучие, массивные, значимые с точки зрения истории Севастополя и государства Российского в целом", - говорит главный архивист отдела информации и использования документов ГКУ "Архив города Севастополя" Марина Соловьева, стоя перед большущими томами, в которых секреты веков, отдельных дней и часов.
Сейчас, говорит она, фондов в хранилищах 673. Под фондом здесь понимают комплекс дел, объединенных одной темой в отдельный период. Общее количество дел и фотографий (единиц хранения) – более 527,5 тысяч. Среди них есть ценные и особо ценные – такие, что имеют непреходящее историческое значение и переведены в разряд постоянного хранения.
Заветы предков
Чуть пожелтевшая бумага. Вензеля. Забытая i и концевой ъ. 13 марта 1841 года.
"Ваше Высокопреосвященство!.."
Этими словами офицеры Черноморского флота, командиры кораблей всякий раз начинают свои рапорты настоятелю Балаклавского Георгиевского монастыря. В них отчеты о деятельности священников, командированных от храма в состав экипажей на время морских походов.
"Тогда это была рутинная переписка. Они даже не подозревали, что спустя столетия эти документы станут уникальной археографической, исторической и культурной ценностью", – говорит Соловьева.
В увесистом деле – документы за подписями легендарных флотоводцев, вошедших в историю в адмиральских чинах: Михаила Лазарева и его учеников, победителей знаковых морских боев и будущих участников героической сухопутной обороны Севастополя в годы Крымской войны. Нахимов, Корнилов, Истомин.
"Вот автограф Павла Степановича Нахимова, командир корабля "Селистрия". Нахимов, который потом станет во главе Севастопольской обороны, которого севастопольцы назовут Душа. В этом почерке витиеватом, в таких деталях его подписи мы видим дерзость, лихость, способность к смелым поступкам и решительным действиям", – рассказывает архивист.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРапорт с подписью будущего адмирала, героя обороны Севастополя в Крымскую войну Нахимова П.С.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Рапорт с подписью будущего адмирала, героя обороны Севастополя в Крымскую войну Нахимова П.С.
"А вот это подпись Владимира Алексеевича Корнилова. Совсем другой почерк, другой характер. Корнилов фактически создает севастопольскую оборону, ее структуру, и севастопольцы дают ему прозвище Ум. Именно ему приписываются слова, сказанные незадолго до гибели: "Отстаивайте же Севастополь". Они стали девизом жителей города. В этих документах – заветы наших предков".
Текст черный, четкий до сих пор: внимание составу чернил уделялось особое. Как и на высоком государственном уровне, на флоте и в церкви использовали чернила высокого качества – на основе экстракта сока дуба. Это позволяло им не выгорать и не расплываться, если документ попадал в воду, объясняет Марина Соловьева.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРапорт с подписью рапорте будущего вице-адмирала, героя обороны Севастополя в Крымскую войну Корнилова В.А.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Рапорт с подписью рапорте будущего вице-адмирала, героя обороны Севастополя в Крымскую войну Корнилова В.А.
"В XIX– начале XX века в России культура работы с документами была на высоком уровне. Бумага использовалась плотная, из натуральных материалов, отдельные ее виды покрывали воском, так называемая вощеная. Текст на ней не выгорал и не размокал, ее не разъедал жук-древоточец", – добавляет она.
Во многом благодаря этому мы и имеем возможность сегодня знакомиться с этими фондами.
Подлинное имя Даши Севастопольской
Середина XIX века. В церквях регистрируют не только крещение, но и рождение, венчание и смерть. Разводами не занимаются: они еще запрещены. Севастополь не исключение, и такие сборники с записями актов гражданского состояния жителей города в храмах имелись. Это так называемые метрические книги церквей Севастопольского благочиния.
В одной из них, за 1855 год, архивисты однажды обнаружили интересную запись о венчании неординарной, как выяснилось, местной жительницы.
"Венчание проходило в Севастополе. В актовой записи читаем: "Девица Дарья Михайлова, дочь рядового 10-го ластового экипажа Лаврентия Михайлова венчается... ". В графе "Возраст" указано 24 года. Дата венчания – 1855 год. То есть в 23 года она вышла на поле Альминского сражения перевязывать раненых во время битвы", – рассказывает архивист.
Так был установлен возраст и подлинное полное имя национальной героини, одной из первых сестер милосердия и участницы обороны Севастополя в годы Крымской войны. Никто не знал их до 60-х годов прошлого века, объясняет Соловьева: "Она везде по документам проходила под народным прозвищем – Даша Севастопольская".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрхивист работает с особо ценными документами из фондов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Архивист работает с особо ценными документами из фондов
Увлекательная статистика Севастополя
Еще одно достояние архива – обзоры севастопольского градоначальства. По сути, это свод статистических данных в разной форме, в том числе в таблицах. Здесь отражена вся жизнь города: экономическая, хозяйственная, социально-культурная, бытовая.
Печаталось все это типографским способом и представляло собой облегченный вариант отчетов. Первый экземпляр отчета поступал императору. Копия – министру внутренних дел. Обзоры ложились на столы руководителей подведомственных организаций и учреждений.
В этом году в Севастополе отмечают 150-летие со дня учреждения в городе института градоначальства – особого института, который вводили только в тех городах, которые имели в Российской Империи особое значение с точки зрения географии, социально-экономического, военно-стратегического положения, отмечает Соловьева:
"В Севастополе градоначальство было учреждено в 1873 году для интенсификации его развития после Крымской войны. У нас сохранились документы за более чем сорок лет его работы, вплоть до 1915 года".
Архив барона Врангеля
В отличие от дореволюционных, красивых и прочных, первые документы органов советской власти в начале ХХ века появляются на оборотах старых рекламных объявлений и плакатов, обрывках газет, на так называемых четвертушках и осьмушках бумаги – она дефицит, рассказывает наш "гид по архиву".
"Советская власть утверждается, издает огромное количество своих документов: протоколы собраний, решения, распоряжения, предписания. При этом бумаги нет, культуры работы с документами нет, люди неграмотны", – рассказывает Соловьева.
Одним из первых архивариусов в Севастополе стал человек с четырьмя классами образования, которое получил в Константинопольской гимназии. Он умел хорошо писать, читать и считать. К тому же, помимо русского, знал английский и турецкий языки. "Такой человек считался очень грамотным", – объясняет архивист.
Самые ранние документы Севастопольского военного революционного комитета (ВРК) в городском архиве датируются 1920-м годом. Среди них – постановление о сборе, формировании и сохранении так называемого архива Врангеля.
"Когда правительство Врангеля эвакуировалось из Севастополя, здесь остались документы канцелярии, переписка с иностранными государствами, банковские отчетные документы и так далее. И одно из первых распоряжений по архивному делу стало: всем организациями и учреждениям провести у себя ревизию и все, что имеет отношение к Врангелю, сдать", – рассказывает Соловьева.
Часть собранного затем была отправлена в ставку Михаила Фрунзе в Харьков. Большая часть осталась в городе. Они использовались наркоматом иностранных дел для предъявления правительствам иностранных государств требований о компенсации ущерба, нанесенного народному хозяйству в ходе гражданской войны. Но сегодня в хранилищах "севастопольских" архивов Врангеля нет:
"Еще до Великой Отечественной войны они "ушли" от нас в центральные архивы. Наверное, НКВД".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник Архива города Севастополя просматривает архивную прессу
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Сотрудник Архива города Севастополя просматривает архивную прессу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрхивист отвозит документы в хранилище
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Архивист отвозит документы в хранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрхивированный на микропленке выпуска газеты Слава Севастополя 1944 года
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Архивированный на микропленке выпуска газеты Слава Севастополя 1944 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАппарат для просмотра архивных документов на микропленке
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Аппарат для просмотра архивных документов на микропленке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ хранилище архива Севастополя
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В хранилище архива Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПервые советские документы в архиве Севастополя
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Первые советские документы в архиве Севастополя
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрхивист просматривает документ на микропленке на специальном аппарате
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Архивист просматривает документ на микропленке на специальном аппарате
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание городского архива в Севастополе
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Здание городского архива в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Сотрудник Архива города Севастополя просматривает архивную прессу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Архивист отвозит документы в хранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Архивированный на микропленке выпуска газеты Слава Севастополя 1944 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Аппарат для просмотра архивных документов на микропленке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
В хранилище архива Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Первые советские документы в архиве Севастополя
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
7 из 8
Архивист просматривает документ на микропленке на специальном аппарате
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Здание городского архива в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Севастополь под немцами
Картотека жителей оккупированного Севастополя, которую составляли из листков прибытия в город, хранит немало секретов. Среди них – факты о том, как уроженец Саратовской губернии, участник обороны Одессы и Севастополя, бежавший из плена артиллерист Василий Ревякин стал севастопольским школьным учителем, "страдающим туберкулезом", и одновременно – руководителем одной из крупнейших в Крыму подпольных антифашистских организаций.
Как свидетельствуют документы, Ревякин зарегистрировался под именем Александр и по своей довоенной специальности – учитель химии, благодаря чему смог устроиться работать в школу.
Листок прибытия ему заверил начальник паспортного стола одного из полицейских участков – Кондрат Фок. Выходец из Кубани, этнический немец по национальности, он пошел работать к оккупантам с одной целью.
"Севастопольские историки знают, что к "листочкам", которые заверял Фок, относиться надо с особым вниманием, потому что он часто регистрировал тех, чье право на легальное положение в Севастополе в период оккупации было очень сомнительным. Бежавшие из плена, бывшие партийные работники – Фок принимал на себя ответственность. Он сотрудничал с подпольщиками".
В 1943-м связь Фока с партизанами была раскрыта, и его расстреляли.
"Василий Дмитриевич Ревякин был расстрелян в апреле 1944 года. А в память о нем у нас остались вот эти регистрационные листки".
30 октября 2016, 10:39Как сражался город-герой Севастополь во время Великой Отечественной<p>Героическая <a href="http://crimea.ria.ru/society/20161030/1107843039.html" target="_blank">оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков</a> началась 75 лет назад, 30 октября 1941 года. Смотрите на архивных кадрах, как выстоял город.</p>
Как и первые документы советского периода, докладные о разрушениях в Севастополе в 1944 году после освобождения, могли писаться и печататься на самой разной бумаге, в том числе папиросной. Вновь по качеству оформления можно судить о положении дел в стране, говорит архивист.
Среди документов периода Великой Отечественной в первый год после оккупации особое внимание привлекает докладная записка, составленная первым секретарем горкома партии, председателем исполкома горсовета. Речь в ней идет о состоянии городского хозяйства Севастополя на 20 мая 1944 года.
"Это один из первых документов, где прозвучала цифра о колоссальных разрушениях, причиненных Севастополю в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эта цифра звучит для многих жителей, например, Мариуполя, Донецка понятно: Севастополь в 44-м был разрушен на 97,8%", – замечает Соловьева.
Культурное наследие
После войны в архиве Севастополя стал активно формироваться фонд художников, деятелей науки, культуры и искусства. Они сами передавали документы и фотографии на хранение в архив. Одним из них был и переехавший сюда художник Геннадий Яковлевич Брусенцов.
"Уже в конце жизни, когда он отошел от стиля соцреализма, его перестали интересовать лица ветеранов и героев труда, он занялся иконописью и стал писать фрески для храмов", – рассказывает архивист.
В архиве – эскизы мозаичных панно художника, по которым декорированы два знаковых и священных для Севастополя места.
"Здесь его эскизы из мозаики выложенное панно Георгия Победоносца. На Сапун-горе, часовня Георгия Победоносца — вы можете его там увидеть, – рассказывает Соловьева. – И есть эскизы к знаменитому сюжету "Жены-мироносицы". Все это в мозаичном исполнении в храме на Северной стороне, на Братском кладбище, в храме Святого Николая".
- —Самый старый документ в архиве Севастополя датируется 1784 годом. Это решение народного хозяйственного суда.
- —В числе важнейших документов последних лет – протокол избирательной комиссии о результатах голосования на референдуме 2014 года о вхождении Севастополя в состав России.
- —В архиве постоянно оцифровывают документы, сканируют бесконтактным способом. Все ценные и особо ценные документы уже оцифрованы.
- —Часть фондов хранится на микропленках. Специалисты утверждают – это самый долговечный способ сохранности документа.