https://crimea.ria.ru/20230320/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-marta-1127662252.html

Главные события и заявления дня: 20 марта

Главные события и заявления дня: 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Главные события и заявления дня: 20 марта

В Россию с официальным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Путин обозначил приоритеты в работе МВД. СК завел уголовное дело на судей и... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T20:02

2023-03-20T20:02

2023-03-20T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Россию с официальным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Путин обозначил приоритеты в работе МВД. СК завел уголовное дело на судей и прокурора,выдавших ордер на "арест" Путина. В МИД сделали заявление по поводу продления "зерновой сделки". В Симферополе попытались взорвать газопровод.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Встреча лидеров России и Китая20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. В аэропорту китайского лидера встречали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и военный оркестр.По прибытии в столицу Си Цзиньпин высказал уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию китайско-российских отношений. Он подчеркнул, что Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры.Позже лидеры двух стран встретились в Кремле. Владимир Путин отметил, что Си Цзиньпин лично уделяет развитию российско-китайских отношений большое внимание, а Пекин занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем. Владимир Путин также акцентировал, что в Москве внимательно ознакомились с китайским планом урегулирования украинского кризиса и с уважением относятся к предложениям Пекина.Во вторник состоятся встречи в узком и расширенном составах. По итогам переговоров ожидается подписание двух заявлений — об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.Заседание коллегии МВД России с участием Путина: главное20 марта президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.Президент потребовал от органов внутренних дел жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри. Путин подчеркнул необходимость сохранения единства общества, эта задача приобретает особое значение в современных условиях.Незаконные уличные акции и провокации должны оперативно пресекаться, добавил президент. К этой работе нужно активно подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций, добавил он.Территориальные структуры МВД в новых регионах России должны комплектоваться оперативно, в этой работе обязательно нужно задействовать местные кадры.В свою очередь министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев доложил, что сотрудники правоохранительных органов в новых регионах России задержали сотни участников украинских националистических формирований, у них изъято около 1,2 тыс. единиц оружия. Он также сообщил, что органы МВД в минувшем году выявили порядка пять тысяч правонарушений и 41 преступление, связанных с дискредитацией российской армии.Дело против судей из ГаагиСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте президента Российской Федерации и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", - заявили в ведомстве.В СК напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.Ситуация вокруг "зерновой сделки"Российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН. Об этом говорится в заявлении российского МИД.В ведомстве подчеркнули, что дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации ряда условий: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и обслуживания; отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.Если Россия примет решение не продлевать "зерновую сделку" через 60 дней, то поставит зерно нуждающимся странам Африки бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на межпарламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".ЧП в СимферополеВ Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их разыскивают. По информации СМИ, происшествие случилось в районе ул. Балаклавской. Небольшие повреждения получила труба, на месте осталась 70-сантиметровая воронка.Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не последовало.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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