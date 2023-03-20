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Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри
Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T15:27
2023-03-20T15:27
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
"прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году
владимир колокольцев
россия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри.Президент отметил, что такие намерения противника – это "очевидные вещи"."Это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи – раскачать общество изнутри", - добавил российский лидер.Он также подчеркнул необходимость сохранения единства общества, эта задача приобретает особое значение в современных условиях.Она решается, прежде всего, повышением уровня вашего профессионализма. Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал Путин.20 марта президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял участие в совещании с представителями МВДПутин: провокации должны оперативно пресекатьсяПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), "прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году, владимир колокольцев, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, общество, украина
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри

Путин: нужно пресекать любые попытки противника раскачать российское общество изнутри

15:27 20.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России
Президент РФ В. Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри.
"Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в понедельник.
Президент отметил, что такие намерения противника – это "очевидные вещи".
"Это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи – раскачать общество изнутри", - добавил российский лидер.
Он также подчеркнул необходимость сохранения единства общества, эта задача приобретает особое значение в современных условиях.
Она решается, прежде всего, повышением уровня вашего профессионализма. Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал Путин.
20 марта президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)"Прямая линия" с Владимиром Путиным в 2016 годуВладимир КолокольцевРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовостиОбществоУкраина
 
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