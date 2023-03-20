https://crimea.ria.ru/20230320/putin-trebuet-ot-mvd-zhestko-presekat-popytki-raskachat-obschestvo-iznutri-1127658211.html

Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри

Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри

Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри. РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T15:27

2023-03-20T15:27

2023-03-20T15:27

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

"прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году

владимир колокольцев

россия

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри.Президент отметил, что такие намерения противника – это "очевидные вещи"."Это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи – раскачать общество изнутри", - добавил российский лидер.Он также подчеркнул необходимость сохранения единства общества, эта задача приобретает особое значение в современных условиях.Она решается, прежде всего, повышением уровня вашего профессионализма. Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал Путин.20 марта президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял участие в совещании с представителями МВДПутин: провокации должны оперативно пресекатьсяПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), "прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году, владимир колокольцев, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, общество, украина