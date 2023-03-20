https://crimea.ria.ru/20230320/putin-trebuet-ot-mvd-zhestko-presekat-popytki-raskachat-obschestvo-iznutri-1127658211.html
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри
Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T15:27
2023-03-20T15:27
2023-03-20T15:27
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
"прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году
владимир колокольцев
россия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/14/1127658094_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_ec6ee99aa744b533575c6af1f6b9000f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри.Президент отметил, что такие намерения противника – это "очевидные вещи"."Это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи – раскачать общество изнутри", - добавил российский лидер.Он также подчеркнул необходимость сохранения единства общества, эта задача приобретает особое значение в современных условиях.Она решается, прежде всего, повышением уровня вашего профессионализма. Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал Путин.20 марта президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин принял участие в совещании с представителями МВДПутин: провокации должны оперативно пресекатьсяПутин призвал оперативно комплектовать структуры МВД в новых регионах
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/14/1127658094_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_8ab09a070ec97f5e30d98c0db58bf2f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), "прямая линия" с владимиром путиным в 2016 году, владимир колокольцев, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, общество, украина
Путин требует от МВД жестко пресекать попытки раскачать общество изнутри
Путин: нужно пресекать любые попытки противника раскачать российское общество изнутри
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин потребовал от органов МВД жестко пресекать любые попытки противника и его агентуры раскачать российское общество изнутри.
"Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество. Эта деятельность является одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД в понедельник.
Президент отметил, что такие намерения противника – это "очевидные вещи".
"Это ясно их характера действий, это ясно из оперативных источников. Мы читаем эти документы, где они ставят перед собой такие задачи – раскачать общество изнутри", - добавил российский лидер.
Он также подчеркнул необходимость сохранения единства общества, эта задача приобретает особое значение в современных условиях.
Она решается, прежде всего, повышением уровня вашего профессионализма. Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал Путин.
20 марта президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе мероприятия подводятся итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определяются приоритеты на 2023 год.
Читайте также на РИА Новости Крым: