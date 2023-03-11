https://crimea.ria.ru/20230311/udar-vozmezdiya-i-fortifikatsiya-v-krymu-top-novostey-nedeli-1127479855.html

Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели

Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Удар возмездия и фортификация в Крыму: топ новостей недели

Фортификация в Крыму и удары возмездия по регионам Украины, задержанный террорист в Белоруссии и десятилетний герой Федор из Брянска, а также новые... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T19:25

2023-03-11T19:25

2023-03-11T19:28

новости

крым

сво

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

украина

атака диверсантов на брянскую область

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127485566_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_269a495482561331e7167b69602ad73c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Фортификация в Крыму и удары возмездия по регионам Украины, задержанный террорист в Белоруссии и десятилетний герой Федор из Брянска, а также новые землетрясения в разных частях земли.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней."Наступление" на КрымПри строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции, заявил на этой неделе глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым. По словам руководителя региона, строительство сооружений идет, как запланировано, в работах задействовано большое количество специалистов. При этом, по мнению экспертов, захват Крыма и "обещания" киевского режима наступать на полуостров относятся скорее к области виртуальной реальности. По прогнозу политолога Андрея Никифорова, киевский режим будет "постоянно виртуально наступать на Крым", поскольку это является для него "навязчивой идеей".Тем временем с украинской стороны на этот счет звучат все новые заявления: так, военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник на этой неделе предположил, что Украина хочет взять Крым "измором". По его мнению, добиться реализации этого плана можно было бы путем уничтожения Крымского моста, однако без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет выполнить такую задачу.Удар возмездияВ четверг утром в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины прогремели взрывы. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Только в украинской столице без электричества остались 15 процентов абонентов, а без тепла – почти половина жителей. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в семи областях Украины. Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В этот же день в Минобороны России назвали эту атаку массированным ударом возмездия, который стал ответом на террористические акции в Брянской области. Подвиг десятилетнего ФедораТеракт в Брянской области произошел 2 марта - украинские боевики обстреляли машину с детьми, которая ехала в школу. Спустя два дня после этого десятилетний мальчик Федор, который во время нападения диверсантов получил ранение, но спас двух девочек, рассказал о событиях того трагического дня."Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля", – рассказал Федор. Мальчика прооперировали в день происшествия, достав пулю натовского производства, он продолжает оставаться в больнице. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Федя награжден ведомственной медалью "Доблесть и Отвага".Задержание террориста в Белоруссии7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии украинского террориста с пособниками, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". Террористическая операция против Республики Беларусь готовилась украинскими и американскими спецслужбами в Киеве на протяжении полугода или восьми месяцев. О террористе известно, что он гражданин России, имеющий также украинский паспорт, уроженец Кривого Рога, но проживал в Крыму. Часть родственников задержанного проживают в Австрии, часть в Киеве. Информация об инциденте с транспортным бортом А-50 на авиабазе "Мачулищи" появилась в ряде Telegram-каналов в воскресенье 26 февраля. Уточнялось, что самолет якобы получил повреждения в результате атаки дронов.Землетрясения в разных частях ЗемлиНа этой недели сейсмологи продолжали фиксировать землетрясения разной силы в разных частях планеты. Так, 7 марта толчки магнитудой 6 произошли на Филиппинах , в 7 км к востоку от Сан-Мариано. 8 марта землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курильских островов. 9 марта трясло центральную часть Италии - магнитуда толчков составила 5 баллов, также в этот день подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. 10 марта в Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1.

https://crimea.ria.ru/20230310/o-pvo-turistakh-i-kvartire-zelenskogo-aksenov-dal-intervyu-kiselevu-1127460842.html

https://crimea.ria.ru/20230311/podolyaku-giperzvukovoy-privet-v-gd-otvetili-na-ugrozy-kieva-krymu-1127479254.html

https://crimea.ria.ru/20230310/novoe-zemletryasenie-v-chernom-more-chego-zhdat-krymu--seysmolog-1127460557.html

крым

украина

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, сво, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, атака диверсантов на брянскую область, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, землетрясение, землетрясение в черном море, сергей аксенов