https://crimea.ria.ru/20230227/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-fevralya-1127240595.html

Главные события и заявления дня: 27 февраля

Главные события и заявления дня: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Главные события и заявления дня: 27 февраля

мериканский актер Стивен Сигал награжден орденом Дружбы. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T22:02

2023-02-27T22:02

2023-02-27T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В правительстве России сообщили о темпах восстановления подачи воды и теплоснабжения на новых территориях. Достижения российских военных в борьбе с формированиями киевского режима. Дмитрий Медведев назвал точки невозврата в отношениях России и коллективного Запада. Новые землетрясения в Турции, Крыму и на границе Киргизии и Китая. В Ульяновске произошел взрыв газа в жилом доме. Одаренная молодежь получит семь миллиардов рублей на путешествия. Американский актер Стивен Сигал награжден орденом Дружбы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отопление и водоснабжение ДонбассаОтопление во всех домах Мариуполя появится до конца года. Это одна из первоочередных задач, которая наравне с восстановлением электро- и водоснабжения стоит перед строителями. Следующим этапом будет общий ремонт зданий. Основную часть работ по восстановлению города специалисты выполнят в течение трех лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Кроме того, водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику (ДНР) запустят уже в начале апреля.О потерях ВСУ и ходе спецоперации на УкраинеЗа сутки вооруженные силы Украины потеряли более 600 военных и 40 единиц техники. Бойцы армии России теснили противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступать. Под Артемовском был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Новомарково ДНР – радиолокационная станция США AN/TPQ-37. Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении центра радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины под Киевом.Дмитрий Медведев о точках невозвратаЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агрессию Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года точками невозврата в отношениях России и Запада.В первом случае "агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор", а воссоединение полуострова с Россией вызвало у западного мира "бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор", заявил Медведев. Именно эта "безумная истерика и навязчивое желание растерзать нашу страну" привели к специальной военной операции. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно".Череда землетрясений продолжаетсяЗемлетрясенье магнитудой 5,6 произошло в турецкой Малатье около полудня по местному времени. В результате один человек погиб, еще более 60 пострадали.Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, подземные толчки зафиксировали в 03:42, эпицентр находился в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана, на глубине 15 км. Вечером стало известно о толчках в Черном море менее чем в 40 км от побережья Крыма.Взрыв газа в УльяновскеОдин человек пострадал, еще десять были эвакуированы в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске.Семь миллиардов на молодежный туризмБолее 7 млрд рублей за три года направит правительство страны на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие" для победителей конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Программой ежегодно смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят", – уточнили в пресс-служба кабмина РФ.Орден Дружбы для Стивена СигалаПрезидент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала."Орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Сигала Стивена Фредерика", - сказано в документе.

https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html

https://crimea.ria.ru/20230227/slomayut-zuby-i-khrebet-voennyy-ekspert-o-plane-zelenskogo-zakhvatit-krym-1127231016.html

https://crimea.ria.ru/20230227/moldaviyu-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-protiv-rossii--deputat-parlamenta-1127239062.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, россия, турция, украина, новости, политика