https://crimea.ria.ru/20230227/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-fevralya-1127240595.html
Главные события и заявления дня: 27 февраля
Главные события и заявления дня: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Главные события и заявления дня: 27 февраля
мериканский актер Стивен Сигал награжден орденом Дружбы. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T22:02
2023-02-27T22:02
2023-02-27T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В правительстве России сообщили о темпах восстановления подачи воды и теплоснабжения на новых территориях. Достижения российских военных в борьбе с формированиями киевского режима. Дмитрий Медведев назвал точки невозврата в отношениях России и коллективного Запада. Новые землетрясения в Турции, Крыму и на границе Киргизии и Китая. В Ульяновске произошел взрыв газа в жилом доме. Одаренная молодежь получит семь миллиардов рублей на путешествия. Американский актер Стивен Сигал награжден орденом Дружбы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отопление и водоснабжение ДонбассаОтопление во всех домах Мариуполя появится до конца года. Это одна из первоочередных задач, которая наравне с восстановлением электро- и водоснабжения стоит перед строителями. Следующим этапом будет общий ремонт зданий. Основную часть работ по восстановлению города специалисты выполнят в течение трех лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Кроме того, водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику (ДНР) запустят уже в начале апреля.О потерях ВСУ и ходе спецоперации на УкраинеЗа сутки вооруженные силы Украины потеряли более 600 военных и 40 единиц техники. Бойцы армии России теснили противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступать. Под Артемовском был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Новомарково ДНР – радиолокационная станция США AN/TPQ-37. Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении центра радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины под Киевом.Дмитрий Медведев о точках невозвратаЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агрессию Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года точками невозврата в отношениях России и Запада.В первом случае "агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор", а воссоединение полуострова с Россией вызвало у западного мира "бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор", заявил Медведев. Именно эта "безумная истерика и навязчивое желание растерзать нашу страну" привели к специальной военной операции. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно".Череда землетрясений продолжаетсяЗемлетрясенье магнитудой 5,6 произошло в турецкой Малатье около полудня по местному времени. В результате один человек погиб, еще более 60 пострадали.Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, подземные толчки зафиксировали в 03:42, эпицентр находился в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана, на глубине 15 км. Вечером стало известно о толчках в Черном море менее чем в 40 км от побережья Крыма.Взрыв газа в УльяновскеОдин человек пострадал, еще десять были эвакуированы в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Ульяновске.Семь миллиардов на молодежный туризмБолее 7 млрд рублей за три года направит правительство страны на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие" для победителей конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей"."Программой ежегодно смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят", – уточнили в пресс-служба кабмина РФ.Орден Дружбы для Стивена СигалаПрезидент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала."Орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Сигала Стивена Фредерика", - сказано в документе.
https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html
https://crimea.ria.ru/20230227/slomayut-zuby-i-khrebet-voennyy-ekspert-o-plane-zelenskogo-zakhvatit-krym-1127231016.html
https://crimea.ria.ru/20230227/moldaviyu-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-protiv-rossii--deputat-parlamenta-1127239062.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, в мире, россия, турция, украина, новости, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В правительстве России сообщили о темпах восстановления подачи воды и теплоснабжения на новых территориях. Достижения российских военных в борьбе с формированиями киевского режима. Дмитрий Медведев назвал точки невозврата в отношениях России и коллективного Запада. Новые землетрясения в Турции, Крыму и на границе Киргизии и Китая. В Ульяновске произошел взрыв газа в жилом доме. Одаренная молодежь получит семь миллиардов рублей на путешествия. Американский актер Стивен Сигал награжден орденом Дружбы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Отопление и водоснабжение Донбасса
Отопление во всех домах Мариуполя появится до конца года
. Это одна из первоочередных задач, которая наравне с восстановлением электро- и водоснабжения стоит перед строителями. Следующим этапом будет общий ремонт зданий. Основную часть работ по восстановлению города специалисты выполнят в течение трех лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Кроме того, водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику (ДНР) запустят уже в начале апреля.
"Двести километров водовод мы строим. Мы никогда в стране двести километров водовод не строили", - оценил
масштаб работ Хуснуллин.
О потерях ВСУ и ходе спецоперации на Украине
За сутки вооруженные силы Украины потеряли более 600 военных и 40 единиц техники
. Бойцы армии России теснили противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступать. Под Артемовском был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Новомарково ДНР – радиолокационная станция США AN/TPQ-37. Также в Минобороны РФ сообщили об уничтожении центра радиоэлектронной разведки
вооруженных сил Украины под Киевом.
Дмитрий Медведев о точках невозврата
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агрессию Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года и вхождение Крыма в состав России в марте 2014 года точками невозврата в отношениях России и Запада
.
В первом случае "агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор", а воссоединение полуострова с Россией вызвало у западного мира "бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор", заявил Медведев. Именно эта "безумная истерика и навязчивое желание растерзать нашу страну" привели к специальной военной операции. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что "представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно".
Череда землетрясений продолжается
Землетрясенье магнитудой 5,6 произошло в турецкой Малатье около полудня по местному времени. В результате один человек погиб, еще более 60 пострадали.
"Эпицентр располагался в 15 км от Малатьи с населением 441 тысяч человек и в 123 км к северо-западу от города Шанлыурфы с населением около полумиллиона человек", – сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. Еще несколько подземных толчков магнитудой до 3,5 позже зафиксировали специалисты Евразийского сейсмического центра.
Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии
. Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, подземные толчки зафиксировали в 03:42, эпицентр находился в 279 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана, на глубине 15 км. Вечером стало известно о толчках в Черном море менее чем в 40 км от побережья Крыма
.
Взрыв газа в Ульяновске
Один человек пострадал, еще десять были эвакуированы в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме
в Ульяновске.
Семь миллиардов на молодежный туризм
Более 7 млрд рублей за три года направит правительство страны на развивающие туристические поездки по программе "Больше, чем путешествие" для победителей конкурсов, олимпиад и других проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
"Программой ежегодно смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят", – уточнили
в пресс-служба кабмина РФ.
Орден Дружбы для Стивена Сигала
Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы американского актера, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала.
"Орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Сигала Стивена Фредерика", - сказано
в документе.