https://crimea.ria.ru/20230227/armiya-rossii-unichtozhila-tsentr-radioelektronnoy-razvedki-pod-kievom-1127231954.html

Армия России уничтожила центр радиоэлектронной разведки под Киевом

Армия России уничтожила центр радиоэлектронной разведки под Киевом - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Армия России уничтожила центр радиоэлектронной разведки под Киевом

Российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины в районе Броваров под Киевом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T15:12

2023-02-27T15:12

2023-02-27T15:12

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армия и флот

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки вооруженных сил Украины в районе Броваров под Киевом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ВС России нанесли удар по украинскому оперативному центру специальных операций "Запад" в районе областного центра Хмельницкий.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173-х районах.Накануне российские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на пяти направлениях в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетовАрмия России разгромила морпехов и спецназ ВСУНаступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия

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2023

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сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия