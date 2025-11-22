https://crimea.ria.ru/20251122/plan-trampa-po-ukraine-i-obraschenie-zelenskogo-k-natsii--top-nedeli-1151077705.html

План Трампа по Украине и обращение Зеленского к нации – топ недели

СМИ опубликовали детали американского мирного плана по Украине, в котором Крым признается российским. Президент России Владимир Путин сделал заявление о плане...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144210588_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_f5ce94ad0fc4a05b52059db5741a32ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. СМИ опубликовали детали американского мирного плана по Украине, в котором Крым признается российским. Президент России Владимир Путин сделал заявление о плане США по Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу. Российский лидер назвал украинское руководство организованной преступной группировкой, незаконно узурпировавшей власть. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал условие окончания специальной военной операции. Две ТЭС повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. В Кремле заявили о возможном проведении военного трибунала над киевскими неонацистами после окончания СВО. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что украинский конфликт завершится до 2027 года. К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.План США по УкраинеРяд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Путин сделал заявление о плане СШАНовый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.Обращение Зеленского к нацииЗеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Отмена встречи Уиткоффа с ЗеленскимНа фоне публикаций о "мирном плане Трампа" некоторые СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планировал 19 ноября встретится в Турции с главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Однако позже некоторые средства массовой информации сообщили об отмене этой встречи.Журналист и политолог Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что встреча могла быть отменена на фоне достижения новых договоренностей между Россией и США. По мнению Светова, все это также связано с коррупционным скандалом на Украине, поскольку Уиткофф один из тех людей, которые "не хотят замараться".Совещание Путина с военными о ходе СВОВладимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Верховный главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующих группировками "Запад" и "Юг".Он отметил, что цели, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены, а также напомнил, что командующий группировкой "Юг" Александр Санчик ранее был назначен на новую должность – замминистра обороны Российской Федерации. Группировку возглавил ее начштаба Сергей Медведев. Путин подчеркнул, что главным является достижение целей СВО и решение задач, которые ставит Отечество и народ России.В ходе совещание Герасимов доложил президенту, что войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях. Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены полностью, Волочанск - на 80%, Красноармейск – на 75%, также ВС РФ продвигаются в Северске.На Запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское. Передовые подразделения группировки "Восток" вышли к реке Гайчур. Наносятся ответные удары по военно-промышленному комплексу Украины. По словам командующего Южной группировки ВС РФ, более 4 тысяч зданий освобождены в Константиновке."Золотые горшки" украинской властиВ ходе совещания Владимир Путин заявил, что политическое руководство Украины – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения.Он подчеркнул, что этот факт вскрыло антикоррупционное расследование внутри самой Украины."Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат", - добавил российский лидер.Условия и сроки окончания СВОЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с активистами "Молодой гвардии", которые отправились добровольцами на СВО, заявил, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей.А президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.По его словам, последние решения Евросоюза, включая новые санкции, стали "реальными поворотными моментами в оказании давления на Россию"."Сигнал мертвой руки"Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что к Земле пришли потоки плазмы после новой вспышки на Солнце. Взрыв произошел в центре вспышечной активности, который практически скрылся за солнечным горизонтом. Ученые назвали это явление "сигналом мертвой руки". В этой связи в окрестностях Земли наблюдались заметные скачки магнитного поля со слабым ростом плотности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

