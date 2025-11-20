Рейтинг@Mail.ru
Совещание Путина с военным блоком – главные заявления - РИА Новости Крым, 20.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251120/soveschanie-putina-s-voennym-blokom--glavnye-zayavleniya-1151073114.html
Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
Совещание Путина с военным блоком – главные заявления - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Президент заслушал доклады... РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T22:36
2025-11-20T22:36
владимир путин (политик)
группировка войск "запад"
новости сво
валерий герасимов
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151072878_0:0:1498:843_1920x0_80_0_0_32914e755556c82b6b745dcfa9e0b192.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Президент заслушал доклады начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующих группировками "Запад" и "Юг".Главные заявления российского лидера в ходе совещания и итоги работы ВС РФ – в материале РИА Новости Крым.В начале совещания президент обратился к военным с просьбой озвучить доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска. Он отметил, что цели, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены, а также напомнил, что командующий группировки "Юг" ранее был назначен на новую должность – замминистра обороны Российской Федерации.При этом командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев, сообщил президент. Он также уточнил, что командующий группировки "Центр" не приглашен на совещание, поскольку он должен решать поставленные задачи."Просил бы доложить, удается ли создать условия для того, чтобы военнослужащие ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея ввиду то положение, в котором они находятся", – задал российский лидер вопрос главе Генштаба Герасимову, отметив, что в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ.Комментируя эту тему президент заявил, что во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть."Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", – заявил президент.Он подчеркнул, что киевский режим не думает о собственной стране, людях и солдатах. При этом обозначил главную задачу России.В ходе совещание Герасимов доложил президенту, что войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях. Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены полностью, Волочанск - на 80%,Красноармейск – на 75%, также ВС РФ продвигаются в Северске.На Запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское. Передовые подразделения группировки "Восток" вышли к реке Гайчур. Наносятся ответные удары по военно-промышленному комплексу Украины. По словам командующего Южной группировки ВС РФ, более 4 тысяч зданий освобождены в Константиновке.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание с военным блоком - что известноПутин посетил один из командных пунктов группировки "Запад""Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с военным блоком. Президент заслушал доклады начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующих группировками "Запад" и "Юг".
Главные заявления российского лидера в ходе совещания и итоги работы ВС РФ – в материале РИА Новости Крым.
В начале совещания президент обратился к военным с просьбой озвучить доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска. Он отметил, что цели, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены, а также напомнил, что командующий группировки "Юг" ранее был назначен на новую должность – замминистра обороны Российской Федерации.
"Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано", – продолжил президент.
При этом командующим Южной группировки ВС РФ назначен начальник штаба группировки Сергей Медведев, сообщил президент. Он также уточнил, что командующий группировки "Центр" не приглашен на совещание, поскольку он должен решать поставленные задачи.
"Просил бы доложить, удается ли создать условия для того, чтобы военнослужащие ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея ввиду то положение, в котором они находятся", – задал российский лидер вопрос главе Генштаба Герасимову, отметив, что в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ.

"Условия эти созданы. И, учитывая безвыходное положение, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний своим войскам на этот счет не дает", – доложил начальник Генштаба.

Комментируя эту тему президент заявил, что во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть.
"Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", – заявил президент.
Он подчеркнул, что киевский режим не думает о собственной стране, людях и солдатах. При этом обозначил главную задачу России.

"Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главная их них - достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на вас и ожидает нужного стране результата", – подчеркнул российский лидер.

В ходе совещание Герасимов доложил президенту, что войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях. Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены полностью, Волочанск - на 80%,Красноармейск – на 75%, также ВС РФ продвигаются в Северске.
На Запорожском направлении ведутся бои за Приморское и Степногорское. Передовые подразделения группировки "Восток" вышли к реке Гайчур. Наносятся ответные удары по военно-промышленному комплексу Украины. По словам командующего Южной группировки ВС РФ, более 4 тысяч зданий освобождены в Константиновке.
Путин провел совещание с военным блоком - что известно
Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
 
