Рейтинг@Mail.ru
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/samyy-tyazhelyy-moment-nashey-istorii-zelenskiy-obratilsya-k-narodu-1151094555.html
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T17:44
2025-11-21T18:09
владимир зеленский
украина
новости
политика
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151069053_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_2f3bb9897264dca102ed6bcd55484837.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Он подчеркнул, что Киев продолжит убеждать Вашингтон и других партнеров в необходимости соблюдения "национальных интересов" Украины.Также он добавил, что диалог с европейскими партнерами продолжается и Киев видит понимание с их стороны. Народ Украины он назвал "стальным". При этом Зеленский констатировал, что "любой, даже самый сильный металл может не выдержать и сломаться". Он призвал всех политиков, граждан страны прекратить "политические игрища".Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктовТрамп одобрил план по Украине с российским Крымом
https://crimea.ria.ru/20251121/pochemu-priznanie-kryma-poyavilos-v-mirnom-plane-ssha-1151083139.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151069053_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_5f5d20ca1637210023187d261e5fb815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, новости, политика, новости сво
Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации

Самый тяжелый момент нашей истории - Зеленский выступил с обращением к народу Украины

17:44 21.11.2025 (обновлено: 18:09 21.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.
"Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев продолжит убеждать Вашингтон и других партнеров в необходимости соблюдения "национальных интересов" Украины.
"Я буду приводить аргументы, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим поводов сказать, что это Украина не хочет мира и срывает дипломатический процесс… Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов в плане не было пропущено как минимум двух: достоинство и свобода украинцев, потому что на этом базируется наш суверенитет, независимость, земля, люди и украинское будущее", - заявил Зеленский.
Также он добавил, что диалог с европейскими партнерами продолжается и Киев видит понимание с их стороны. Народ Украины он назвал "стальным". При этом Зеленский констатировал, что "любой, даже самый сильный металл может не выдержать и сломаться". Он призвал всех политиков, граждан страны прекратить "политические игрища".
Зеленский подчеркнул, что "следующая неделя будет очень непростой и насыщенной событиями".
Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктов
Трамп одобрил план по Украине с российским Крымом
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
15:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему признание Крыма появилось в мирном плане США
 
Владимир ЗеленскийУкраинаНовостиПолитикаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:29Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
18:13На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
17:44Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:41Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
17:33На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
17:26Рейд в Севастополе закрыли
17:12В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
17:03Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
16:50Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
16:37Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
16:18В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
15:49Почему признание Крыма появилось в мирном плане США
15:41Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
15:2812 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
15:09Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль
15:01Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым
14:32Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
14:17Истребитель разбился на авиашоу в Дубае – пилот погиб
14:05Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ
13:49В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
Лента новостейМолния