Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:44 21.11.2025 (обновлено: 18:09 21.11.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.
"Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев продолжит убеждать Вашингтон и других партнеров в необходимости соблюдения "национальных интересов" Украины.
"Я буду приводить аргументы, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим поводов сказать, что это Украина не хочет мира и срывает дипломатический процесс… Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов в плане не было пропущено как минимум двух: достоинство и свобода украинцев, потому что на этом базируется наш суверенитет, независимость, земля, люди и украинское будущее", - заявил Зеленский.
Также он добавил, что диалог с европейскими партнерами продолжается и Киев видит понимание с их стороны. Народ Украины он назвал "стальным". При этом Зеленский констатировал, что "любой, даже самый сильный металл может не выдержать и сломаться". Он призвал всех политиков, граждан страны прекратить "политические игрища".
Зеленский подчеркнул, что "следующая неделя будет очень непростой и насыщенной событиями".
Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.
