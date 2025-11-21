https://crimea.ria.ru/20251121/samyy-tyazhelyy-moment-nashey-istorii-zelenskiy-obratilsya-k-narodu-1151094555.html

Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации

Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации

Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Он подчеркнул, что Киев продолжит убеждать Вашингтон и других партнеров в необходимости соблюдения "национальных интересов" Украины.Также он добавил, что диалог с европейскими партнерами продолжается и Киев видит понимание с их стороны. Народ Украины он назвал "стальным". При этом Зеленский констатировал, что "любой, даже самый сильный металл может не выдержать и сломаться". Он призвал всех политиков, граждан страны прекратить "политические игрища".Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины быть безъядерным государством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктовТрамп одобрил план по Украине с российским Крымом

