Путин сделал заявление о плане США по Украине
Путин сделал заявление о плане США по Украине - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Путин сделал заявление о плане США по Украине
Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не...
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Новости
Материал дополняется
