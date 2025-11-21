Рейтинг@Mail.ru
Путин сделал заявление о плане США по Украине - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/putin-sdelal-zayavlenie-o-plane-ssha-po-ukraine-1151098116.html
Путин сделал заявление о плане США по Украине
Путин сделал заявление о плане США по Украине - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Путин сделал заявление о плане США по Украине
Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T20:47
2025-11-21T20:47
владимир путин (политик)
украина
россия
сша
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_250:0:2800:1912_1920x0_80_0_0_8a8c3e25e3d1fbd6ef7f0fe6ec6edc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), украина, россия, сша, политика, новости
Материал дополняется
Путин сделал заявление о плане США по Украине

Путин сделал заявление о мирном плане США по Украине

20:47 21.11.2025
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
 
Владимир Путин (политик)УкраинаРоссияСШАПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
20:20Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян
19:52Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу
19:21В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
19:14Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
19:11Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
19:07Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
18:47Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы
18:29Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
18:13На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
17:44Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:41Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
17:33На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
17:26Рейд в Севастополе закрыли
17:12В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
17:03Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
16:50Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
16:37Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
Лента новостейМолния