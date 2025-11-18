Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/uitkoff-vstretitsya-s-zelenskim-v-turtsii-1150995273.html
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции, передает агентство Reuters со... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T11:51
2025-11-18T11:51
стивен уиткофф
владимир зеленский
переговоры
политика
новости
сша
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ab0a04fe4ee0394ff980f6ccdc41c5ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции, передает агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник.Зеленский ранее заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к возобновлению для "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса."Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию, примет участие в переговорах с Зеленским", – сказано в публикации.Отмечается, что визит Уиткоффа в Турцию и его встреча с главой киевского режима намечены на среду, 19 ноября.В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение УиткоффуЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаМедведев обозначил сроки окончания СВО
сша
украина
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b654932ca7116e395a185ebfe5c574c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен уиткофф, владимир зеленский, переговоры, политика, новости, сша, украина, турция
Уиткофф встретится с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США Уиткофф встретится с Зеленским в Турции 19 ноября – СМИ

11:51 18.11.2025
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции, передает агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник.
Зеленский ранее заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к возобновлению для "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса.
"Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию, примет участие в переговорах с Зеленским", – сказано в публикации.
Отмечается, что визит Уиткоффа в Турцию и его встреча с главой киевского режима намечены на среду, 19 ноября.
В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение Уиткоффу
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Медведев обозначил сроки окончания СВО
 
Стивен УиткоффВладимир ЗеленскийПереговорыПолитикаНовостиСШАУкраинаТурция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
13:00В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
12:47Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
12:39В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
12:31Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
12:20На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
12:13Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
12:08Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
11:57Непогода остановила паром в Севастополе
11:51Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
11:38В Севастополе построят новый историко-культурный променад
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
Лента новостейМолния