Уиткофф встретится с Зеленским в Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции, передает агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник.Зеленский ранее заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к возобновлению для "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса."Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию, примет участие в переговорах с Зеленским", – сказано в публикации.Отмечается, что визит Уиткоффа в Турцию и его встреча с главой киевского режима намечены на среду, 19 ноября.В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сначала сфокусируемся на России": Трамп дал поручение УиткоффуЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликтаМедведев обозначил сроки окончания СВО

