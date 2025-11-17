https://crimea.ria.ru/20251117/medvedev-oboznachil-sroki-okonchaniya-svo-1150982381.html

Медведев обозначил сроки окончания СВО

Медведев обозначил сроки окончания СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей. Об этом было сказано в ходе общения с активистами "Молодой гвардии", которые отправились добровольцами на СВО.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаТрамп сделал заявление о конфликте на УкраинеЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта

