Рейтинг@Mail.ru
Медведев обозначил сроки окончания СВО - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/medvedev-oboznachil-sroki-okonchaniya-svo-1150982381.html
Медведев обозначил сроки окончания СВО
Медведев обозначил сроки окончания СВО - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Медведев обозначил сроки окончания СВО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей. Об... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T18:07
2025-11-17T18:07
мнения
дмитрий медведев
россия
новости сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей. Об этом было сказано в ходе общения с активистами "Молодой гвардии", которые отправились добровольцами на СВО.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаТрамп сделал заявление о конфликте на УкраинеЗеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae650167b73a9a3e327e0dfb4e81905e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий медведев, россия, новости сво, украина
Медведев обозначил сроки окончания СВО

СВО продолжится до достижения всех намеченных Россией целей – Медведев

18:07 17.11.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРоссийские бойцы
Российские бойцы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей. Об этом было сказано в ходе общения с активистами "Молодой гвардии", которые отправились добровольцами на СВО.
"Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей. Желаю вам всего доброго, берегите себя. Это не менее важно, чем помогать своей стране, проявлять мужество", – сказал Медведев активистам, которые отправляются в зону боевых действий.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что поражение Киева неизбежно, и чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры, которую страна когда-то имела.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
СВО скоро закончится – прогноз эксперта
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
 
МненияДмитрий МедведевРоссияНовости СВОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев обозначил сроки окончания СВО
17:52Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
17:29Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
17:10В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
16:55На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
16:28В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
16:07Сильный ветер обрушится на Севастополь
15:57Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
15:47В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
15:31Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
15:10Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
15:06Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
15:00В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
Лента новостейМолния