Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T13:14

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0b210ed750849df0d1aed87feff6388.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он добавил, что несмотря на плачевную ситуацию вооруженных сил Украины на фронте, Киев не пытается вести разговор с Москвой для урегулирования конфликта. Вместе с тем, количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, констатировал представитель Кремля.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о конфликте на Украине Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине

Новости

дмитрий песков, кремль, новости сво, политика, украина, россия, новости