Когда закончится СВО - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Когда закончится СВО
Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Он добавил, что несмотря на плачевную ситуацию вооруженных сил Украины на фронте, Киев не пытается вести разговор с Москвой для урегулирования конфликта. Вместе с тем, количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, констатировал представитель Кремля.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о конфликте на Украине Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
Когда закончится СВО

Когда закончится СВО - в Кремле назвали необходимые условия

13:14 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, которые ставила изначально. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Для нас предпочтительнее – урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. И мы неоднократно об этом говорили. Российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути. Но сейчас видим, что сложилась пауза. Ситуация зависла не по нашей вине", – сказал Песков журналистам.
Он добавил, что несмотря на плачевную ситуацию вооруженных сил Украины на фронте, Киев не пытается вести разговор с Москвой для урегулирования конфликта. Вместе с тем, количество украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, это устойчивая тенденция, констатировал представитель Кремля.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
 
