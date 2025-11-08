https://crimea.ria.ru/20251108/kogda-zakonchitsya-svo--prognoz-azarova-1150757553.html
Когда закончится СВО – прогноз Азарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По мнению Азарова, поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о конфликте на Украине Зеленский сделал неожиданное заявление о плане ЕС по завершению конфликта Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Если кто-то думает, что война в Украине может продолжаться вечно, то он глубоко заблуждается… Она обязательно закончится и обязательно закончится поражением киевского режима. Вопрос только во времени. Это произойдет или в течение года, или в течение 2-3 лет", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Азарова, поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
