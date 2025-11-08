Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится СВО – прогноз Азарова - РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251108/kogda-zakonchitsya-svo--prognoz-azarova-1150757553.html
Когда закончится СВО – прогноз Азарова
Когда закончится СВО – прогноз Азарова - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Когда закончится СВО – прогноз Азарова
Специальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T19:37
2025-11-08T17:52
новости сво
николай азаров
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
россия
политика
прогноз
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.По мнению Азарова, поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
украина
россия
Когда закончится СВО – прогноз Азарова

СВО может закончиться в течение года или двух-трех лет – Азаров

19:37 08.11.2025
 
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Специальная военная операция может завершиться в течение года или двух-трех лет, при этом она в любом случае закончится поражением киевского режима. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Если кто-то думает, что война в Украине может продолжаться вечно, то он глубоко заблуждается… Она обязательно закончится и обязательно закончится поражением киевского режима. Вопрос только во времени. Это произойдет или в течение года, или в течение 2-3 лет", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Азарова, поражение Киева неизбежно, и "чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины с точки зрения восстановления страны и всей той инфраструктуры", которую страна когда-то имела.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
