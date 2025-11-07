https://crimea.ria.ru/20251107/tramp-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1150716450.html

Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

дональд трамп

сша

украина

россия

политика

внешняя политика

в мире

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это"."Мы хотим увидеть завершение этой войны", - добавил Трамп.Накануне о "неком прорыве" в урегулировании украинского конфликта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства ТрампаКак автоматически закончить конфликт на Украине – ответ ТрампаБез пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину

