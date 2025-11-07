Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/tramp-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1150716450.html
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T06:25
2025-11-07T06:29
дональд трамп
сша
украина
россия
политика
внешняя политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6bc847ff3176466f49afd132763acbda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это"."Мы хотим увидеть завершение этой войны", - добавил Трамп.Накануне о "неком прорыве" в урегулировании украинского конфликта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства ТрампаКак автоматически закончить конфликт на Украине – ответ ТрампаБез пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cae68c84939a7be3ea45cdd8c7b73cc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, украина, россия, политика, внешняя политика, в мире, новости
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине

В урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс – Трамп

06:25 07.11.2025 (обновлено: 06:29 07.11.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.
"Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. — ред.), но, думаю, добились значительного прогресса", — цитируют главу Белого дома РИА Новости.
Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это".
"Мы хотим увидеть завершение этой войны", - добавил Трамп.
Накануне о "неком прорыве" в урегулировании украинского конфликта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
 
Дональд ТрампСШАУкраинаРоссияПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:14Пять беспилотников уничтожили над Крымом
07:11Крымский мост – обстановка сейчас
06:52Военное преступление на море: как погиб теплоход "Армения"
06:25Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
06:05Почему Крым русский и ждать ли инвесторов из США – мнение американца
00:01Тепло и утренний туман: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 ноября 1:05
23:16Рейд в Севастополе закрыли четвертый раз за день
22:21Открытие Путиным спорткомплекса в Крыму и диверсия на ЗАЭС: главное
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в четверг вечером
21:44Россияне выбирают Евпаторию для экономного отдыха – цены в ноябре
21:14Собирают тонны меда: как в Севастополе помогают пчеловодам
20:51Кому грозит штраф за госномер без флага России
20:47В Симферополе прокладку канализации в Старом городе проверяет прокуратура
20:27Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
20:07Рейд в Севастополе закрыли
20:05ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
19:52Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
19:35В России появятся школьные спортивные лиги: поручения Путина
19:06В Крыму мошенник обещал провести свет и исчез с деньгами клиента
Лента новостейМолния