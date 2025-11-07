https://crimea.ria.ru/20251107/tramp-sdelal-zayavlenie-o-konflikte-na-ukraine-1150716450.html
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T06:25
2025-11-07T06:25
2025-11-07T06:29
дональд трамп
сша
украина
россия
политика
внешняя политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6bc847ff3176466f49afd132763acbda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это"."Мы хотим увидеть завершение этой войны", - добавил Трамп.Накануне о "неком прорыве" в урегулировании украинского конфликта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед".Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства ТрампаКак автоматически закончить конфликт на Украине – ответ ТрампаБез пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_cae68c84939a7be3ea45cdd8c7b73cc8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, украина, россия, политика, внешняя политика, в мире, новости
Трамп сделал заявление о конфликте на Украине
В урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс – Трамп
06:25 07.11.2025 (обновлено: 06:29 07.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.
"Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. — ред.), но, думаю, добились значительного прогресса", — цитируют главу Белого дома РИА Новости.
Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это".
"Мы хотим увидеть завершение этой войны", - добавил Трамп.
Накануне о "неком прорыве" в урегулировании украинского конфликта заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Кроме того, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер во время своего визита в Киев заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть завершен. По его словам, мир, достигнутый благодаря усилиям президента США, – "единственный жизнеспособный путь вперед
".
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: