Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T10:57
2025-11-04T10:57
2025-11-04T10:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ ТрампаЗеленский выдвинул условие для перемирияПрекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
