Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T10:57
2025-11-04T10:57
сша
украина
владимир зеленский
новости сво
политика
внешняя политика
переговоры
новости
в мире
нато
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150648214_0:39:1269:753_1920x0_80_0_0_4b2dd24a5cb126f01fcdc4a7a45d9d27.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
сша
украина
сша, украина, владимир зеленский, новости сво, политика, внешняя политика, переговоры, новости, в мире, нато, безопасность
Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским

Постпред США при НАТО Уитакер призвал Зеленского окончить конфликт

10:57 04.11.2025
 
© U.S. Ambassador to NATO/XПостпред США при НАТО Мэттью Уитакер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© U.S. Ambassador to NATO/X
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине должен быть завершен. Об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому заявил прибывший в Киев постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", – написал Уитакер в соцсети Х по итогам встречи с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что конфликт на Украине удастся урегулировать.
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
