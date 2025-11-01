https://crimea.ria.ru/20251101/bez-pyati-minut-yadernaya-voyna-otpravyat-li-ssha-tomagavki-na-ukrainu-1150612409.html

Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. США не поставят на Украину ракеты "Томагавк" после демонстрации Россией своего нового стратегического вооружения, и любое упоминание этой темы лишь часть политического давления на РФ. Такое мнение высказал российский общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков в интервью РИА Новости Крым, которое дал перед своей встречей с ветеранами спецоперации в Севастополе.В середине октября президент США Дональд Трамп допустил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован, и сообщил, что планирует обсудить вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным. Позже между ними состоялся телефонный разговор, после которого Трамп заявил, что Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Однако накануне, 31 октября, телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что Пентагон одобрил поставку киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk, оставив окончательное решение данного вопроса за президентом Дональдом Трампом.Отвечая на вопрос о том, будут ли в итоге поставлены ракеты "Томагавк" (Tomahawk) на Украину, Стариков отметил, что сама формулировка, включающая некую "передачу" "Томагавков", далека от истины, поскольку все разговоры о том, что Запад передает Украине какие-то системы вооружения – вранье."Он (Запад – ред.) сам ими управляет, сам их запускает и сам ими (ракетами и прочими боеприпасами – ред.) бьет по нашей стране", – сказал Стариков.Также он напомнил, что это не украинский Storm Shadow прилетел в Севастополь, когда атаковали штаб флота – это Великобритания и британские специалисты запустили ракету с территории киевского режима, стараясь нанести вред России. "Поэтому давайте не будем в эту игру играть, что, если на эту ракету наклеили трезубец, то она стала украинской", – добавил эксперт.Что же касается ракет "Томагавк" для Киева со всем необходимым для них обеспечением, то Россия этого не допустит однозначно, поскольку именно с темы "Томагавков" на Украине и началась эскалация, приведшая к СВО в 2022 году, сказал собеседник."Томагавки" уже есть в Европе, в той же Польше и Румынии, их планируют поставить в 2026-м году Германии и в 2027-м Голландии, но размещение таких ракет на Украине – это гораздо большая угроза для России, и в этом весь вопрос, отметил публицист."Из Украины такая ракета будет лететь до Москвы 5 минут, а когда в гиперзвуковом исполнении минуту-полторы... Поэтому сейчас, когда они говорят, что поставят Зеленскому "Томагавки", это означает, что... мы возвращаемся к декабрю 2021 года, который они хотят переиграть. Появление "Томагавков" на Украине – это не помощь Зеленскому, а нивелирование того, ради чего Россия начинала СВО", – сказал Стариков.Эксперт уверен, что такими угрозами Запад в лице прежде всего англосаксов вновь создает инструмент политического воздействия на Россию, как это было с Советским Союзом в 1980-х годах.Он напомнил, что начало перестройки в СССР "совпало" с политическим давлением на нашу страну точно такого же порядка, только угрожали нам тогда баллистическими ракетами "Першинг-2" (Pershing II)."Советский Союз очень не хотел, чтобы они появились на территории Европы. Почему? Опять-таки подлетное время. Баллистическая ракета с территории США будет лететь 15-18 минут, а ракета средней дальности с большой боеголовкой и оснащенной ядерным оружием из Германии – 10 минут. Поэтому "Першинги-2" использовались как инструмент политического давления на руководство СССР", – напомнил Стариков.Тогда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который начал действовать в 1989-м, добавил он.Именно после этого, по его словам, в западной прессе стали появляться упоминания о "Томагавках" в части планов их размещения на Украине в 2021−2022 годах, таким образом неизбежность эскалации и давления на РФ была понятна уже тогда.Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады"В чем, собственно, проблема? Когда ракета "Томагавк" стартует и куда-то летит, то вы не знаете, она в ядерном исполнении или нет, это уже начало ядерной войны или еще нет. И для того, чтобы понять это, у вас всего 5 минут. И что вы должны сделать – сидеть и ждать или сбить? – прокомментировал Стариков. – И следующий вопрос: бить сразу по Соединенным Штатам Америки и НАТО или еще по кому-то? То есть создается ситуация, когда думать уже будет некогда. А потом и некому".Чтобы ответ России выглядел как можно более доходчивым для противника, и была проведена демонстрация нового российского стратегического вооружения – "Буревестников", а потом и "Посейдонов", таким образом РФ заявила, что действия Запада не просто эскалация – это без пяти минут ядерная война, сказал эксперт.Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по РоссииНиколай Стариков прибыл в Севастополь впервые с 2021 года. В Крыму общественный и политический деятель проведет ряд рабочих встреч, в том числе повстречается с ветеранами и участникам спецоперации. С некоторыми из них, а также с военнослужащими севастопольского полка "Росгвардии" и студентами, Стариков встретился в субботу, 1 ноября, в одной из "Точек кипения" СевГУ. Организатором мероприятия выступило Общество "Знание" при поддержке правительства Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Разворот" Трампа по Украине – что стоит за политикой президента СШАЗапад взял паузу после запуска Россией "Буревестника" – что дальше"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров

