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Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "автоматически" закончится после стабилизации нормальных цен на нефть, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T19:59
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дональд трамп
сша
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нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "автоматически" закончится после стабилизации нормальных цен на нефть, пишет РИА Новости. Он призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Уже в пятницу новый глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против РоссииПутин назвал условие для начала переговоров по УкраинеДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа
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дональд трамп, сша, политика, нефть, в мире, новости сво, украина, новости
Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа

Конфликт на Украине закончится автоматически после снижения цен на нефть – Трамп

19:59 24.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "автоматически" закончится после стабилизации нормальных цен на нефть, пишет РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", – сказал Трамп журналистам во время своего турне по стране.
Он призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.
Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Уже в пятницу новый глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".
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