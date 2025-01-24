https://crimea.ria.ru/20250124/kak-avtomaticheski-zakonchit-konflikt-na-ukraine--otvet-trampa-1143641427.html

Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа

Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "автоматически" закончится после стабилизации нормальных цен на нефть, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T19:59

2025-01-24T19:59

2025-01-24T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "автоматически" закончится после стабилизации нормальных цен на нефть, пишет РИА Новости. Он призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Уже в пятницу новый глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против РоссииПутин назвал условие для начала переговоров по УкраинеДни Зеленского сочтены: что стоит за обвинениями Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, нефть, в мире, новости сво, украина, новости