Как автоматически закончить конфликт на Украине – ответ Трампа
Конфликт на Украине закончится автоматически после снижения цен на нефть – Трамп
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "автоматически" закончится после стабилизации нормальных цен на нефть, пишет РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", – сказал Трамп журналистам во время своего турне по стране.
Он призвал ОПЕК "действовать" и снизить цены ради завершения конфликта.
Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. Он, в частности, пригрозил ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Уже в пятницу новый глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных договоренностей. По его словам, соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Зеленский захотел воевать. Президент США добавил, что киевский лидер — "не ангел и не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине".
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