Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа

Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа

2025-11-06T19:52

2025-11-06T19:52

2025-11-06T18:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Внутренняя и внешняя политика президента США Дональда Трампа в первый год его второго президентского срока фактически разрушила ожидания как американских избирателей и определенных кругов истеблишмента страны, так и значительной части международного сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Борьба с нелегалами и deep stateГод назад представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, опередив ставленницу Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 312 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270 голосов. Харрис получила поддержку лишь 226 выборщиков.В частности, американские избиратели, голосовавшие за Трампа, ожидали, что он в большей степени займется наведением порядка внутри США и постарается восстановить былое реноме Америки как традиционной, относительно консервативной и где-то даже патриархальной страны, сумеет решить некоторые социальные и экономические проблемы, сможет навести порядок в миграционной сфере и справиться с так называемым "глубинным государством" – наднациональными элитами, которые серьезно изменили облик и репутацию США в последние годы."Этого не произошло. Хотя, конечно, Трамп предпринимает попытки навести порядок в сфере миграции и пытается бороться с этим пресловутым deep state ("глубинным государством" – ред.). Но делает он это какими-то наскоками, иногда крайне эпатажно, а зачастую просто несистемно. Поэтому серьезных успехов ему здесь добиться не удалось", – полагает Шатилов.Провал "миротворчества"По мнению политолога, в победе нынешнего президента США на выборах год назад решающую роль сыграли определенные аристократические круги страны, которые позволили ему вернуться в Белый дом в силу того, что Трамп взял на себя обязательство "остановить Россию на Украине любой ценой". Но и с этой задачей американский лидер пока не справляется.В итоге, по словам эксперта, конфликт на Украине продолжается, а Трамп "уже ищет, где бы еще применить свои "миротворческие усилия" – то ли в Венесуэле, то ли в Судане".Гегемон не сдаетсяВ свою очередь международная общественность ожидала, что Трамп прежде всего займется внутренними проблемами США и на международной арене попытается проводить более сбалансированную, взвешенную и справедливую политику, приняв формирующиеся реалии многополярности, полагает Шатилов. В частности, многие государства ожидали, что при Трампе бывший гегемон США признает эти реалии и будет выстраивать отношения с другими субъектами международного права в гораздо более конструктивном и уважительном ключе. Но этого тоже не произошло."Наоборот, мы видим, что амбиции при Трампе у Америки зашкаливают, и мир не стал ни безопаснее, ни справедливее, ни равноправнее. И США всячески бьются за сохранение своей гегемонии, игнорируя реальную многополярность", – констатировал политолог.Более того, по его словам, американский президент, претворяя в жизнь некоторые свои инициативы, ведет себя как "слон в посудной лавке". Яркий пример – тарифная политика и введение в отношении ряда стран экономических пошлин, которые нанесли серьезный урон мировой торговле и усугубили взаимодействие США с другими государствами, в том числе союзниками Вашингтона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

