Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
Внутренняя и внешняя политика президента США Дональда Трампа в первый год его второго президентского срока фактически разрушила ожидания как американских... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T19:52
2025-11-06T19:52
2025-11-06T18:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Внутренняя и внешняя политика президента США Дональда Трампа в первый год его второго президентского срока фактически разрушила ожидания как американских избирателей и определенных кругов истеблишмента страны, так и значительной части международного сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Крушение ожиданий: чем запомнился первый год президентства Трампа
Трамп во многом не оправдал ожиданий своих избирателей и мирового сообщества – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Внутренняя и внешняя политика президента США Дональда Трампа в первый год его второго президентского срока фактически разрушила ожидания как американских избирателей и определенных кругов истеблишмента страны, так и значительной части международного сообщества. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Борьба с нелегалами и deep state
Год назад представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, опередив ставленницу Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 312 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270 голосов. Харрис получила поддержку лишь 226 выборщиков.
"Годовщина избрания Трампа является рубежной с точки зрения оценки его эффективности и его соответствия ожиданиям разных политических субъектов. Были ожидания традиционных граждан американского общества, аристократических кругов США, а также международного сообщества. Но, проводя такую эпатажную политику, Трамп не оправдал ожиданий ни первых, ни вторых, ни третьих", – сказал политолог.
В частности, американские избиратели, голосовавшие за Трампа, ожидали, что он в большей степени займется наведением порядка внутри США и постарается восстановить былое реноме Америки как традиционной, относительно консервативной и где-то даже патриархальной страны, сумеет решить некоторые социальные и экономические проблемы, сможет навести порядок в миграционной сфере и справиться с так называемым "глубинным государством" – наднациональными элитами, которые серьезно изменили облик и репутацию США в последние годы.
"Этого не произошло. Хотя, конечно, Трамп предпринимает попытки навести порядок в сфере миграции и пытается бороться с этим пресловутым deep state ("глубинным государством" – ред.). Но делает он это какими-то наскоками, иногда крайне эпатажно, а зачастую просто несистемно. Поэтому серьезных успехов ему здесь добиться не удалось", – полагает Шатилов.
Провал "миротворчества"
По мнению политолога, в победе нынешнего президента США на выборах год назад решающую роль сыграли определенные аристократические круги страны, которые позволили ему вернуться в Белый дом в силу того, что Трамп взял на себя обязательство "остановить Россию на Украине любой ценой". Но и с этой задачей американский лидер пока не справляется.
"Трамп пытался вначале как-то уболтать российское руководство позитивными инициативами и риторикой, но мы видим, что суть американской политики осталась прежней: президент США не собирается идти ни на какие компромиссы, которые устраивали бы Россию. И вполне резонно, что с нашей стороны тоже нет никаких оснований идти на те компромиссы, которые идут вразрез нашим национальным интересам", – подчеркнул аналитик.
В итоге, по словам эксперта, конфликт на Украине продолжается, а Трамп "уже ищет, где бы еще применить свои "миротворческие усилия" – то ли в Венесуэле, то ли в Судане".
Гегемон не сдается
В свою очередь международная общественность ожидала, что Трамп прежде всего займется внутренними проблемами США и на международной арене попытается проводить более сбалансированную, взвешенную и справедливую политику, приняв формирующиеся реалии многополярности, полагает Шатилов. В частности, многие государства ожидали, что при Трампе бывший гегемон США признает эти реалии и будет выстраивать отношения с другими субъектами международного права в гораздо более конструктивном и уважительном ключе. Но этого тоже не произошло.
"Наоборот, мы видим, что амбиции при Трампе у Америки зашкаливают, и мир не стал ни безопаснее, ни справедливее, ни равноправнее. И США всячески бьются за сохранение своей гегемонии, игнорируя реальную многополярность", – констатировал политолог.
Более того, по его словам, американский президент, претворяя в жизнь некоторые свои инициативы, ведет себя как "слон в посудной лавке". Яркий пример – тарифная политика и введение в отношении ряда стран экономических пошлин, которые нанесли серьезный урон мировой торговле и усугубили взаимодействие США с другими государствами, в том числе союзниками Вашингтона.
"Трамп сейчас проявляет активность, пытается играть на публику, но с точки зрения результатов его внутренней и внешней политики, экономических результатов, с международной репутации, я бы сказал, что находится он скорее в минусе, чем в плюсе", – подытожил эксперт.
