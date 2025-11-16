https://crimea.ria.ru/20251116/signal-mertvoy-ruki--k-zemle-idut-potoki-solnechnoy-plazmy-1150948001.html
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы - РИА Новости Крым, 16.11.2025
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы
К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв... РИА Новости Крым, 16.11.2025
2025-11-16T10:02
2025-11-16T10:02
2025-11-16T10:08
новости
солнце
вспышки на солнце
космос
земля
астрономия
магнитные бури
геомагнитный шторм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150691929_0:0:823:464_1920x0_80_0_0_3ef3188f02a4e741c2762ffbc1e8f25e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв произошел в центре вспышечной активности, который сейчас практически скрылся за солнечным горизонтом.В этой связи в окрестностях Земли наблюдаются заметные скачки магнитного поля со слабым ростом плотности. Геомагнитные индексы плавно растут, но остаются в зеленой зоне, информируют ученые."Как всегда есть и менее позитивные сценарии, что основной удар еще придет", – не исключают в Лаборатории.В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150691929_198:0:823:469_1920x0_80_0_0_c40f0dce7da0a735abc296cc12b61d38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, астрономия, магнитные бури, геомагнитный шторм
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы
К Земле пришли потоки плазмы после нового взрыва на Солнце
10:02 16.11.2025 (обновлено: 10:08 16.11.2025)