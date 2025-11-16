Рейтинг@Mail.ru
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы - РИА Новости Крым, 16.11.2025
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы - РИА Новости Крым, 16.11.2025
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы
К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв... РИА Новости Крым, 16.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв произошел в центре вспышечной активности, который сейчас практически скрылся за солнечным горизонтом.В этой связи в окрестностях Земли наблюдаются заметные скачки магнитного поля со слабым ростом плотности. Геомагнитные индексы плавно растут, но остаются в зеленой зоне, информируют ученые."Как всегда есть и менее позитивные сценарии, что основной удар еще придет", – не исключают в Лаборатории.В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
новости, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, астрономия, магнитные бури, геомагнитный шторм
"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы

К Земле пришли потоки плазмы после нового взрыва на Солнце

10:02 16.11.2025 (обновлено: 10:08 16.11.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв произошел в центре вспышечной активности, который сейчас практически скрылся за солнечным горизонтом.

"К Земле все же пришел край облака плазмы от последнего взрыва X4.0 в области 4274. На данный момент группа пятен уже даже не видна на солнечном диске так что это, по сути, уже "сигнал мертвой руки". Взрыв произошел в центре шести вспышек X класса, включая два самых сильных события года, исчез из поля зрения Земли на обратной стороне Солнца", – сказано в сообщении.

В этой связи в окрестностях Земли наблюдаются заметные скачки магнитного поля со слабым ростом плотности. Геомагнитные индексы плавно растут, но остаются в зеленой зоне, информируют ученые.
"Как всегда есть и менее позитивные сценарии, что основной удар еще придет", – не исключают в Лаборатории.
В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
 
НовостиСолнцеВспышки на СолнцекосмосЗемляАстрономияМагнитные буриГеомагнитный шторм
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
