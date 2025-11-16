https://crimea.ria.ru/20251116/signal-mertvoy-ruki--k-zemle-idut-potoki-solnechnoy-plazmy-1150948001.html

"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы

"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы - РИА Новости Крым, 16.11.2025

"Сигнал мертвой руки" – к Земле идут потоки солнечной плазмы

К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв... РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T10:02

2025-11-16T10:02

2025-11-16T10:08

новости

солнце

вспышки на солнце

космос

земля

астрономия

магнитные бури

геомагнитный шторм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150691929_0:0:823:464_1920x0_80_0_0_3ef3188f02a4e741c2762ffbc1e8f25e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. К Земле пришли потоки плазмы после новой вспышке на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, взрыв произошел в центре вспышечной активности, который сейчас практически скрылся за солнечным горизонтом.В этой связи в окрестностях Земли наблюдаются заметные скачки магнитного поля со слабым ростом плотности. Геомагнитные индексы плавно растут, но остаются в зеленой зоне, информируют ученые."Как всегда есть и менее позитивные сценарии, что основной удар еще придет", – не исключают в Лаборатории.В пятницу на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря планетарного масштаба. Она стала самой сильной за последние пять лет. Ученые не исключали новых геомагнитных событий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, астрономия, магнитные бури, геомагнитный шторм