Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска Харьковской области. На данный момент освобождено более 80% территории города.Командующий группировкой "Запад" доложил, что подразделения ВС РФ освободили Петропавловку и Ямполь, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Также российские войска активно продвигаются в направлении Красного Лимана.

