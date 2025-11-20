Рейтинг@Mail.ru
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251120/kupyansk-osvobozhden-1151071069.html
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Об этом РИА Новости Крым, 20.11.2025
2025-11-20T21:28
2025-11-20T21:53
купянск
харьковская область
новые регионы россии
владимир путин (политик)
валерий герасимов
новости сво
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска Харьковской области. На данный момент освобождено более 80% территории города.Командующий группировкой "Запад" доложил, что подразделения ВС РФ освободили Петропавловку и Ямполь, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Также российские войска активно продвигаются в направлении Красного Лимана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
купянск
харьковская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48d7974a2674b235aadd68453cc44aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
купянск, харьковская область, новые регионы россии, владимир путин (политик), валерий герасимов, новости сво, вооруженные силы россии, новости
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены

Освобождены Купянск, Ямполь и Петропавловка – Путин провел совещание с военным блоком

21:28 20.11.2025 (обновлено: 21:53 20.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".
"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол", – сказал Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска Харьковской области. На данный момент освобождено более 80% территории города.
Командующий группировкой "Запад" доложил, что подразделения ВС РФ освободили Петропавловку и Ямполь, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Также российские войска активно продвигаются в направлении Красного Лимана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КупянскХарьковская областьНовые регионы РоссииВладимир Путин (политик)Валерий ГерасимовНовости СВОВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день
22:36Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
22:04Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
21:34"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
21:28Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
21:16Путин провел совещание с военным блоком - что известно
21:13Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
21:07Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО
20:48Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
20:23В России меланому начнут лечить с помощью вакцинации
20:08Когда закончится ремонт автовокзала в Ялте – ФОТО
19:45Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работ
19:28От Крыма до Небраски – самые необычные рекорды книги Гиннесса
19:09В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
18:52Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски
18:22На западе Крыма перекроют дороги и эвакуируют людей
18:10В Крым на поезде со скидкой – как оформить льготный билет
17:48Крым начнет сотрудничать с Российской академией художеств
17:35В Севастополе завершен этап благоустройства дорог к домам бойцов СВО
17:21Захарова ответила Киеву на обвинения в притеснении крымских татар
Лента новостейМолния