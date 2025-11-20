https://crimea.ria.ru/20251120/kupyansk-osvobozhden-1151071069.html
Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска Харьковской области. На данный момент освобождено более 80% территории города.Командующий группировкой "Запад" доложил, что подразделения ВС РФ освободили Петропавловку и Ямполь, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Также российские войска активно продвигаются в направлении Красного Лимана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".
"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол", – сказал Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска Харьковской области. На данный момент освобождено более 80% территории города.
Командующий группировкой "Запад" доложил, что подразделения ВС РФ освободили Петропавловку и Ямполь, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Также российские войска активно продвигаются в направлении Красного Лимана.
