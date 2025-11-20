https://crimea.ria.ru/20251120/sidyat-na-zolotykh-gorshkakh-vo-glave-ukrainy-nakhoditsya-opg--putin-1151071121.html
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
2025-11-20T21:34
2025-11-20T21:34
2025-11-20T22:14
владимир путин (политик)
украина
новости сво
новости
группировка войск "запад"
вооруженные силы россии
украина
владимир путин (политик), украина, новости сво, новости, группировка войск "запад", вооруженные силы россии
"Сидят на золотых горшках и не думают о простых людях": Путин о власти на Украине
21:34 20.11.2025 (обновлено: 22:14 20.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военным блокомком на одном из командных пунктов группировки войск "Запад".
"Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", – заявил президент.
Он подчеркнул, что этот факт вскрыло антикоррупционное расследование внутри самой Украины.
"Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главная их них достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России", – подчеркнул российский лидер.
