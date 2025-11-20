Рейтинг@Mail.ru
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине - РИА Новости Крым, 20.11.2025
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
Во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военным блокомком на одном из командных пунктов группировки войск "Запад"."Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", – заявил президент.Он подчеркнул, что этот факт вскрыло антикоррупционное расследование внутри самой Украины."Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главная их них достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России", – подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание с военным блоком - что известноПутин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль
РИА Новости Крым
владимир путин (политик), украина, новости сво, новости, группировка войск "запад", вооруженные силы россии
"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине

"Сидят на золотых горшках и не думают о простых людях": Путин о власти на Украине

21:34 20.11.2025 (обновлено: 22:14 20.11.2025)
 
Владимир Путин
Владимир Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военным блокомком на одном из командных пунктов группировки войск "Запад".
"Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", – заявил президент.
Он подчеркнул, что этот факт вскрыло антикоррупционное расследование внутри самой Украины.
"Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главная их них достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России", – подчеркнул российский лидер.
22:04
Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
 
