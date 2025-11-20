https://crimea.ria.ru/20251120/sidyat-na-zolotykh-gorshkakh-vo-glave-ukrainy-nakhoditsya-opg--putin-1151071121.html

"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине

"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине - РИА Новости Крым, 20.11.2025

"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине

Во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 20.11.2025

2025-11-20T21:34

2025-11-20T21:34

2025-11-20T22:14

владимир путин (политик)

украина

новости сво

новости

группировка войск "запад"

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/14/1151070836_0:9:593:343_1920x0_80_0_0_a2bda5cc5d015a6797f81001d0b187bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Во главе Украины находится организованная преступная группировка, незаконно узурпировавшая власть. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военным блокомком на одном из командных пунктов группировки войск "Запад"."Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года. Группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта пошлого года узурпировало всласть и под предлогом необходимости войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", – заявил президент.Он подчеркнул, что этот факт вскрыло антикоррупционное расследование внутри самой Украины."Эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главная их них достижение целей СВО и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России", – подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание с военным блоком - что известноПутин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"Когда закончится СВО, украинские неонацисты пойдут под трибунал - Кремль

https://crimea.ria.ru/20251120/armiya-rf-osvobodila-bolee-75-territorii-krasnoarmeyska--gerasimov-1151072294.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, новости сво, новости, группировка войск "запад", вооруженные силы россии