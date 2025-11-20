Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов - РИА Новости Крым, 20.11.2025
Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
Подразделения российской группировки войск "Центр" на данный момент взяли под контроль порядка 75% территории Красноармейска (украинское название Покровск) в... РИА Новости Крым, 20.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" на данный момент взяли под контроль порядка 75% территории Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".Он отметил, что противник стремится остановить продвижение российских войск, при этом основные усилия сосредоточены на попытках стабилизировать обстановку на Красноармейском направлении.Группировка "Юг", преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка.Группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника.По словам Герасимова, с 1 ноября освобождена территория площадью более 230 квадратных километров. Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов: 7 – в Днепропетровской и 6 – в Запорожской области.Бойцы группировки "Днепр" освободи Малую Токмачку, ведутся боевые действия за овладение Приморским и Степногорском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Центр" на данный момент взяли под контроль порядка 75% территории Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путин доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад".
"Войска группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За последнюю неделю освобождены Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идет продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем", – сказал Герасимов.
Он отметил, что противник стремится остановить продвижение российских войск, при этом основные усилия сосредоточены на попытках стабилизировать обстановку на Красноармейском направлении.
"Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать окруженную группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации", – доложил начальник Генштаба.
Группировка "Юг", преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка.
Группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника.
По словам Герасимова, с 1 ноября освобождена территория площадью более 230 квадратных километров. Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов: 7 – в Днепропетровской и 6 – в Запорожской области.
Бойцы группировки "Днепр" освободи Малую Токмачку, ведутся боевые действия за овладение Приморским и Степногорском.
