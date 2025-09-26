Рейтинг@Mail.ru
Авария с поездом под Смоленском и бензин в Крыму: главное за день
Авария с поездом под Смоленском и бензин в Крыму: главное за день
Авария с поездом под Смоленском и бензин в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Авария с поездом под Смоленском и бензин в Крыму: главное за день
В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком, произошел пожар. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что бензин на... РИА Новости Крым, 26.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком, произошел пожар. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что бензин на АЗС региона появится до конца дня 27 сентября. "Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов. В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты. В Крыму упростили процедуру получения компенсации вместо земельного участка бойцам СВО. Умер режиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авария с поездом в Смоленской области18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Большегруз выехал на пути между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.На месте происшествия начался пожар. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Водитель грузовика погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".Бензин в Крыму и СевастополеНа заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ситуация по бензину Аи-92 нормализуется в течение максимум десяти дней, добавил он.Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо, заявлял губернатор региона Михаил Развожаев.Плавучие АЭС для Юга России"Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС мощностью 100 МВт для южных регионов, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.Заявление Кремля по поводу угроз НАТОУгрозы стран НАТО сбивать российские самолеты по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, такие агрессивные заявления – это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ, добавил он.В Крыму бойцам СВО упростили процедуру получения компенсации вместо землиВ Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом военным нет необходимости дополнительно обращаться с заявлением и представлять какие-либо документы в другие ведомства, в том числе в минимущества Крыма. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.Смерть Тиграна КеосаянаСкончался известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе он пережил клиническую смерть и находится в коме.Соболезнования в связи с кончиной режиссера высказал президент РФ Владимир Путин, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и многие другие.
Авария с поездом под Смоленском и бензин в Крыму: главное за день

Авария с поездом под Смоленском и ситуация с бензином в Крыму – главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Смоленской области 18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения с грузовиком, произошел пожар. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что бензин на АЗС региона появится до конца дня 27 сентября. "Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионов. В Кремле ответили на угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты. В Крыму упростили процедуру получения компенсации вместо земельного участка бойцам СВО. Умер режиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Авария с поездом в Смоленской области

18 вагонов с бензином сошли с рельсов из-за столкновения грузовика с товарным поездом на переезде в Смоленской области. Большегруз выехал на пути между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
На месте происшествия начался пожар. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Водитель грузовика погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Бензин в Крыму и Севастополе

На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ситуация по бензину Аи-92 нормализуется в течение максимум десяти дней, добавил он.
Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.
В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо, заявлял губернатор региона Михаил Развожаев.
Плавучие АЭС для Юга России

"Росатом" приступает к созданию плавучих АЭС мощностью 100 МВт для южных регионов, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

Заявление Кремля по поводу угроз НАТО

Угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты по меньшей мере безрассудны, безответственны и опасны своими последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, такие агрессивные заявления – это еще один существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ, добавил он.
В Крыму бойцам СВО упростили процедуру получения компенсации вместо земли

В Крыму упростили процедуру получения денежной компенсации взамен земельного участка. Теперь соответствующую заявку можно подать сразу при заключении контракта на военную службу на территории Республики Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
При этом военным нет необходимости дополнительно обращаться с заявлением и представлять какие-либо документы в другие ведомства, в том числе в минимущества Крыма. Деньги будут перечисляться на счет военнослужащего на основании списков, поданных комиссариатами и пунктами отбора.
Смерть Тиграна Кеосаяна

Скончался известный российский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе он пережил клиническую смерть и находится в коме.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера высказал президент РФ Владимир Путин, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и многие другие.
