Тигран Кеосаян – биография

Тигран Кеосаян – биография - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Тигран Кеосаян – биография

Тигран Кеосаян – советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.

Тигран Кеосаян – советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.Родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян.В 1983 году окончил школу и начал работать на "Мосфильме". Через год поступил на режиссерский факультет во ВГИК в мастерскую профессора Игоря Таланкина. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов. Прерывал обучение на время службы в рядах Советской армии.В эпизодических киноролях начал сниматься в конце 1980-х. В 1988 году снял первый свой короткометражный фильм "Солнечный берег" о солдате-срочнике, который бежит из армии, не выдержав дедовщины, в 1992-ом – дебютный полнометражный фильм в жанре криминальной мелодрамы "Катька и Шиз".В тот же период вместе с братом Давидом Кеосаяном создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Принимал участие в создании клипов для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Михаила Шуфутинского и других звезд отечественной эстрады.В 1997 году снял лирическую новогоднюю комедию "Бедная Саша" с Александром Збруевым, Юлей Черновой и Верой Глаголевой в главных ролях. Лента получила премию ТЭФИ в категории "Лучший игровой фильм", а Збруев удостоился приза за лучшую мужскую роль на фестивале "Кинотавр".Также его активе киноленты "Ландыш серебристый" с Александром Цекало, Юрием Стояновым и Олесей Железняк, "Заяц над бездной", "Мираж", "Ялта-45", "Крымский мост. Сделано с любовью!", телесериал "Мужская работа".С 2007 года работал телеведущим. Вел авторские ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", вечернее развлекательное сатирического шоу "Международная пилорама", вместе с первой женой Аленой Хмельницкой – шоу "Ты и я".В 2008 и 2010 годах пережил два инфаркта.С 2022 года – в официальном браке с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. У супругов – трое детей: дочь Марьяна (родилась в 2013 году), сын Баграт (родился в 2014-м), дочь Маро (родилась в 2019 году).В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце. Скончался 26 сентября в возрасте 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

