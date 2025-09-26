Рейтинг@Mail.ru
Тигран Кеосаян – биография - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250926/tigran-keosayan--biografiya-1149758156.html
Тигран Кеосаян – биография
Тигран Кеосаян – биография - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Тигран Кеосаян – биография
Тигран Кеосаян – советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T14:37
2025-09-26T14:33
биография
тигран кеосаян
кино
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143235304_0:362:2416:1721_1920x0_80_0_0_b565c497045ab15dbae7e01a435d6171.jpg
Тигран Кеосаян – советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.Родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян.В 1983 году окончил школу и начал работать на "Мосфильме". Через год поступил на режиссерский факультет во ВГИК в мастерскую профессора Игоря Таланкина. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов. Прерывал обучение на время службы в рядах Советской армии.В эпизодических киноролях начал сниматься в конце 1980-х. В 1988 году снял первый свой короткометражный фильм "Солнечный берег" о солдате-срочнике, который бежит из армии, не выдержав дедовщины, в 1992-ом – дебютный полнометражный фильм в жанре криминальной мелодрамы "Катька и Шиз".В тот же период вместе с братом Давидом Кеосаяном создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Принимал участие в создании клипов для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Михаила Шуфутинского и других звезд отечественной эстрады.В 1997 году снял лирическую новогоднюю комедию "Бедная Саша" с Александром Збруевым, Юлей Черновой и Верой Глаголевой в главных ролях. Лента получила премию ТЭФИ в категории "Лучший игровой фильм", а Збруев удостоился приза за лучшую мужскую роль на фестивале "Кинотавр".Также его активе киноленты "Ландыш серебристый" с Александром Цекало, Юрием Стояновым и Олесей Железняк, "Заяц над бездной", "Мираж", "Ялта-45", "Крымский мост. Сделано с любовью!", телесериал "Мужская работа".С 2007 года работал телеведущим. Вел авторские ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", вечернее развлекательное сатирического шоу "Международная пилорама", вместе с первой женой Аленой Хмельницкой – шоу "Ты и я".В 2008 и 2010 годах пережил два инфаркта.С 2022 года – в официальном браке с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. У супругов – трое детей: дочь Марьяна (родилась в 2013 году), сын Баграт (родился в 2014-м), дочь Маро (родилась в 2019 году).В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце. Скончался 26 сентября в возрасте 59 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143235304_0:78:2274:1784_1920x0_80_0_0_dc4ff6b5d3da09cb8bc92298d5acfb1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биография, тигран кеосаян, кино, культура, россия
Тигран Кеосаян – биография

Биография Тиграна Кеосаяна

14:37 26.09.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Тигран Кеосаян – советский, российский и армянский актер кино и телевидения, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий.
Родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян.
В 1983 году окончил школу и начал работать на "Мосфильме". Через год поступил на режиссерский факультет во ВГИК в мастерскую профессора Игоря Таланкина. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Александр Баширов. Прерывал обучение на время службы в рядах Советской армии.
В эпизодических киноролях начал сниматься в конце 1980-х. В 1988 году снял первый свой короткометражный фильм "Солнечный берег" о солдате-срочнике, который бежит из армии, не выдержав дедовщины, в 1992-ом – дебютный полнометражный фильм в жанре криминальной мелодрамы "Катька и Шиз".
В тот же период вместе с братом Давидом Кеосаяном создал компанию Gold Vision, которая занималась созданием видеоклипов и рекламных роликов. Принимал участие в создании клипов для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Михаила Шуфутинского и других звезд отечественной эстрады.
В 1997 году снял лирическую новогоднюю комедию "Бедная Саша" с Александром Збруевым, Юлей Черновой и Верой Глаголевой в главных ролях. Лента получила премию ТЭФИ в категории "Лучший игровой фильм", а Збруев удостоился приза за лучшую мужскую роль на фестивале "Кинотавр".
Также его активе киноленты "Ландыш серебристый" с Александром Цекало, Юрием Стояновым и Олесей Железняк, "Заяц над бездной", "Мираж", "Ялта-45", "Крымский мост. Сделано с любовью!", телесериал "Мужская работа".
С 2007 года работал телеведущим. Вел авторские ток-шоу "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", вечернее развлекательное сатирического шоу "Международная пилорама", вместе с первой женой Аленой Хмельницкой – шоу "Ты и я".
В 2008 и 2010 годах пережил два инфаркта.
С 2022 года – в официальном браке с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. У супругов – трое детей: дочь Марьяна (родилась в 2013 году), сын Баграт (родился в 2014-м), дочь Маро (родилась в 2019 году).
В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.
Скончался 26 сентября в возрасте 59 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БиографияТигран КеосаянКиноКультураРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
15:43Фильмы Кеосаяна стали частью культурного пространства России – Любимова
15:39Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя
15:06День благодарности и милосердия: акция "Белый цветок" проходит в Крыму
14:37Тигран Кеосаян – биография
14:30Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе
14:25Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева за неделю
14:13В Ленинском районе гремят взрывы
14:07Умер Тигран Кеосаян
13:46Больше 3,5 тысяч абонентов остались без света на Южном берегу Крыма
13:37Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – Путин
13:24Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
13:09В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
12:53Что будет с ценами на бензин в Крыму
12:40Семь масштабных ударов нанесены по Украине: куда попали
12:38Армия России освободила Юнаковку в Сумской области
12:35В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк
12:15В Крыму задержали организаторов нелегальной миграции
12:04Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца завтрашнего дня
11:57Страшная авария с поездом под Смоленском - водитель фуры погиб
Лента новостейМолния